Hardenas prametė 16 tritaškių ir „Rockets“ neišbrido iš nesėkmių serijos

Nuotr.: Reuters – Scanpix

Penkiolikos taškų persvaros ketvirtajame kėlinyje Hjustono „Rockets“ (26-16) komandai buvo maža. Mike’o D’Antoni auklėtiniai praėjusią naktį namie 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41) nusileido Oklahomos „Thunder“ (25-19) ir patyrė ketvirtąją nesėkmę iš eilės.

Rungtynių žaidėjas Chris Paul Taškai 28 Naudingumas 28 Perimti kamuoliai 2 Atkovoti kamuoliai 8

„Rockets“ skandino ypatingai neefektyvus komandos lyderio Jameso Hardeno žaidimas. Gynėjas pataikė vos 1 tritaškį iš 17, o jo visa komanda realizavo 9 tritaškius iš 45 (20 proc.).

Nepatenkintas dėl tokio pasirodymo, Hardenas iš karto po mačo liko papildomai pamėtyti į krepšį ir ant parketo praleido dar apie 25 minutes.

„Tiesiog bandau sugrįžti prie pagrindų, – sakė Hardenas. – Manau, kai stringi, svarbiausia grįžti prie pagrindų ir savo metimo esminių dalykų. Reikia tikėti savo metimu ir tiesiog mėtyti.“

„Rockets“ ketvirtajame kėlinyje pirmavo 100:85, tačiau tada „Thunder“ pelnė 13 taškų be atsako ir priartėjo per metimą. Danilo Gallinari per šią atkarpą surinko 7 taškus.

Hardenas tada pataikė baudą. bet Gallinari smeigė tritaškį ir išlygino rezultatą.

Netrukus Oklahomos ekipa be atsako pelnė 6 taškus ir pirmavo 108:105. Hardenas pasižymėjo dviem taškais, tačiau Dennisas Schroderis atsakė tuo pačiu, likus žaisti 28 sekundes. Russellas Westbrookas tada prametė tritaškį, o pergalę baudų metimais įtvirtino Shai Gilgeos-Alexanderis.

Buvęs „Thunder“ gynėjas Westbrookas prieš buvusią ekipą surinko trigubą dublį – 32 taškai, 12 rezultatyvių perdavimų, 11 atkovotų kamuolių.

Tuo metu buvęs „Rockets“ įžaidėjas Chrisas Paulas pirmoje dvikovos dalyje pelnė 27 taškus, bet sėdėjo ant suolo per ketvirtojo kėlinio spurtą. Šią pergalę jis pavadino geriausia „Thunder“ komandai šį sezoną.

„Buvo smagu stebėti, kaip vaikinai išliko kartu ir kovėsi“, – po mačo sakė Paulas.

„Rockets“: Russellas Westbrookas 32 (12 rez. perd., 11 atk. kam.), Jamesas Hardenas 29 (1/17 trit.), Danuelis House’as 13, Clintas Capela 12.

„Thunder“: Chrisas Paulas 28, Danilo Gallinari 25, Dennisas Schroderis 23, Shai Gilgeosas-Alexanderis 13 (10 atk. kam.).