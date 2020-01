„Ryte“ liekantis Holloway – apie jam neįprastą žaidimo stilių ir krepšiniui parduotas vasaras

Nuotr.: BNS

Ne patį sėkmingiausią karjeros etapą Vilniuje išgyvenantis Terrellas Holloway buvo sulaukęs kelių kitų komandų susidomėjimo, tačiau galiausiai iki sezono pabaigos liko „Ryte“.

Amerikietis sostinėje rungtyniavo pagal atviro kontrakto sąlygas, kurios už išpirką numatė galimybę palikti Lietuvą po pirmojo Europos taurės turnyro etapo.

Perėjimo langas užsidarė, o pats 30-metis atakų organizatorius tikina primygtinai nesvarstęs atsisveikinti su LKL vicečempionais.

„Aš tiesiog turėjau kontrakte išpirkos galimybę, kas yra dalis verslo, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ teigė Holloway. – Visada žvalgaisi, kuri galimybė yra geriausia. Mes nebesame vaikai, kuriems smagu vien tik lakstyti po aikštelę. Viskas taip pat remiasi į finansinę pusę, prie viso to, bandai žiūrėti, kas yra geriausia tavo paties ateičiai.“

Gynėjas dabar koncentruojasi į tolimesnį darbą „Ryto“ gretose, kur, kaip atvirauja pats žaidėjas, jaučiasi ne itin patogiai. Praėjusį sezoną aukščiausioje Turkijos lygoje sužaidęs sėkmingiausią karjeros sezoną, šiemet Holloway fiksuoja eilę ženkliai kritusių rodiklių.

Legionieriaus išmetamų metimų vidurkis nuo 13,6 krito iki 6,1 (LKL lygoje), pataikymas iš žaidimo nuo 46,9 proc. iki 40,7 proc., rezultatyvumas nuo 20,1 taško iki 7 taškų. LKL čempionate jis iš toli tritaškius meta 25 proc. taiklumu (8 iš 32), o Europos taurėje – vos 23,7 proc. (9 iš 38). Turkijoje atletas pataikydavo 32,4 proc. tolimų metimų, FIBA Europos taurėje – 41,7 proc.

Tiesa, gerokai skiriasi žaidimo laikas: Stambulo BB ekipoje vietiniame fronte vidurkis siekė net 34 minutes, tuo metu LKL jis rungtyniauja po 20 minučių, Europos taurėje – po 23.

Visgi vienas rodiklis liko drastiškais nepakitęs, tai – rezultatyvūs perdavimai. Dainiaus Adomaičio schemose labiau kitiems progas kuriančiu įžaidėju rungtyniaujantis Europos taurėje išdalija po 4,5 rezultatyvaus perdavimo, o LKL – po 3,8. Turkijoje šis vidurkis siekė 4,7 perdavimo.

Visgi žaidimo kūryba iki šiol nebuvo pagrindinis brandą pasiekusio 30-mečio žaidėjo varikliukas.

Statistikos palyginimas 2019-20 MIN FG% AS PTS EuroCup 23.4 30.6% 4.5 7.8 LKL 20.8 40.7% 3.8 7 2018-19 MIN FG% AS PTS Turkija 34.2 46.9% 4.7 20.1 Puerto Rikas 31.1 42.9% 6.7 16.7

„Galiu būti vienoks žaidėjas, bet kaip talentingas krepšininkas, žaidęs skirtingose komandose, žinau, kad reikia prisitaikyti prie skirtingų situacijų. Tiesiog bandau daryti, ko reikalauja treneris“, – tinklalapiui „ BasketNews.lt “ sakė Holloway.

Žaidėjo teigimu, asmeninis sezonas primena amerikietiškus kalnelius. Sėkmingesnes rungtynes keičia prastesnės, pagal panašų scenarijų klostosi ir „Ryto“ sezonas. Komanda Europos taurėje startavo atkarpa 1-4, bet po to įšoko į „Top 16“ traukinį.

Vietiniame fronte būta pralaimėjimų ne tik Kauno „Žalgiriui“, bet ir Kėdainių „Nevėžiui“, dukart nusileista Utenos „Juventus“, taip pat pirmojo ketverto komandoms – Klaipėdos „Neptūnui“ ir Panevėžio „Lietkabeliui“.

„Tiek LKL, tiek Europos taurėje esame geroje padėtyje, – pozityvą įžvelgė Holloway, tuoj pat mėginęs rasti asmeninio strigimo priežastis. – Tiesiog kartais taip viskas sukrenta. Man asmeniškai tai – kitokia aplinka, kitokia komandos struktūra, aš nesu įpratęs prie panašaus žaidimo stiliaus, man viskas yra kiek kitaip.

Tokioje situacijoje reikia išlikti profesionalu, išlikti kartu su komanda ir žaisti taip, kaip reikalauja treneris. Adomaitis – išties geras treneris, visi esame vienoje valtyje ir turime vykdyti dalykus, kuriuos jis nori pamatyti išpildytus.“

– Ar jaučiate, kad visas jūsų potencialas yra išnaudojamas? – tinklalapis „BasketNews.lt“ paklausė Holloway.

– Tai – komandos proceso dalis. Visuomet bandoma rasti balansą tarp galimybių suteikimo žaidėjams daryti, ką jie sugeba, ir jų įgūdžių pritaikymo savo, kaip trenerio, žaidimo filosofijoje. Tuos aspektus reikia sujungti į vieną visumą.

– Jūsų pataikymo procentas drastiškai krito žemyn. Kas galėjo tai lemti?

– Pagrindinė priežastis yra ta, jog aš neišmetu daug metimų. Kartais tai lemia ir tai, kokius metimus atlieki. Būna taip, jog išsimeti metimus, kuriuos esi įpratęs arba kurie būna skuboti, arba tiesiog išgyveni nuosmukį, trunkantį 4-5 mėnesius, kas iš tiesų skamba keistai. Viskas priklauso nuo to, kaip patogiai jautiesi puolimo schemose, ir viskas turi sutapti. Šį sezoną mano pataikymas yra prasčiausias per karjerą, bet praėjusį sezoną Turkijoje jis buvo geriausias. Toks yra krepšinis, privalau stumti save į priekį besiimant daugiau metimų, kuriuos galiu išsimesti ieškant geresnių padėčių mūsų puolime.

– Ar tai kažkaip veikia jūsų pasitikėjimą?

– Iš žmogiškosios pusės tai gali kažkiek turėti įtakos pasitikėjimui, bet mes esame profesionalai. Vos tik žengus ant parketo, privalai pasirodyti geriausiai.

– Tai yra jūsų debiutinis sezonas Europos taurėje. Kokį įspūdį palieka šitas turnyras?

– Tai tėra tiesiog krepšinis. Man yra 30 metų ir krepšinį žaidžiu visą savo gyvenimą. Man tai – tarsi nauja diena padaryti tai, ką turiu atlikti savo darbe. Vyrauja aukšto lygio krepšinis, kuriame mes, kaip kovotojai, norime varžytis.

– Kokie būtų pagrindiniai skirtumai tarp Čempionų lygos ir Europos taurės?

– Nuoširdžiai kalbant, iš dalies tai – vienodi turnyrai. Žaidžiant Čempionų lygoje, teko sutikti panašaus lygio vyrukų, kaip ir Europos taurėje. Paprastai tariant, viskas maždaug yra tas pats, bet manau, kai turnyras pasiekia atkrintamųjų etapą ar finalinę ketveriukę, komandų lygis Europos taurėje yra kur kas aukštesnis, tačiau grupių etape pajėgumas būna panašus. Kasmet matome, kaip komandos migruoja tarp Čempionų lygos ir Europos taurės. Bet abu turnyrai yra išties konkurencingi, nėra didelio skirtumo dėl to.

– Europos taurėje teko susikauti su tokiomis talentingomis komandomis kaip Krasnodaro „Lokomotiv“ ar Kazanės UNIKS. Ar tokie klubai stebina patį savo žaidimo filosofija ar talentu puolime?

– Nepasakyčiau, kadangi mes dukart įveikėme „Lokomotiv“ ir pralaimėjome įtemptą mačą su UNIKS, kurią irgi galėjome nugalėti. Nieko stebinančio, tai – krepšinis. Teko žaisti Čempionų lygoje, Turkijoje, Italijoje, Izraelyje ir, galų gale, visur krepšinis yra tas pats. Kartais galbūt skiriasi intensyvumo lygis, taip pat koncentracijos lygis privalo būti aukštesnis.

– Jūsų asmeninis sezonas įprastai trunka 10-11 mėnesių, žaidžiate vasaromis, kai kiti krepšininkai šį laikotarpį skiria poilsiui ar individualiam darbui. Iš kur pas jus kyla tas nepasotinamas krepšinio alkis?

– Kartais jaučiu, kad mes pernelyg gailime savęs, jog esame pervargę nuo darbo. Mano psichologinis požiūris yra toks, jog kiekvieną dieną atsikėlus bandau būti kuo ramesnis, kuo labiau atsipalaidavęs, ir taip išlaikyti šviežią galvą laukiančiam darbui. Nėra taip, kad sau galvoje peršu mintį, jog esu pernelyg pavargęs nuo krepšinio. Žinoma, kad ir kas bebūtų, mus nuovargis aplanko. Sezonui Europoje pasibaigus gegužę ar birželį, namo sugrįžę vyrukai vis tiek žaidžia krepšinį ir treniruojasi, tad kodėl to nedaryti už pinigus? Vietoje to, kad Niujorke treniruotumeis be atlygio, aš galiu žaisti krepšinį Puerto Rike dvi valandas per dieną ir gauti už tai pinigus.

– Koks yra krepšinio lygis tokiose šalyse kaip Puerto Rikas ar Venesuela?

– Žinoma, talento lygis nėra toks aukštas, bet ten žaidžia geri vyrukai. Situacija Puerto Rike yra kitokia, kadangi ten rungtyniauja daug žaidėjų, kurie užaugo JAV, ir daug komandų savo sudėtis yra papildžiusios pirmojo NCAA diviziono krepšininkais, dėl kurių lygis kyla. Tose šalyse klubai gali pasikviesti, berods, du legionierius. Jeigu pažiūrėsite, kokie krepšininkai yra kviečiami į užsieniečių vietas Puerto Rike, tai bene daugiausiai jie vilioja buvusius NBA žaidėjus, kurie ten yra itin mėgiami.

– Baigus sezoną birželio viduryje, atostogoms lieka maždaug mėnuo ir rugpjūčio viduryje vėl tenka pradėti žaisti. Ar paskui nejaučiate tokio ilgo sezono pasekmių?

– Ne, kadangi po 10-11 mėnesių žaidimo aš visą mėnesį nedarau nieko. Grįžtu namo, mėgaujuosi laiku su šeima, atsistatau po sezono, bandau prasivalyti mintis ir ruoštis naujam sezonui. Toks yra mano darbas. Aišku, būna dienų, kai nepavyksta pasirodyti geriausiai ar visiškai susikoncentruoti.

– Įsibėgėjo Europos taurės „Top 16“ etapas. Kaip vertinate „Ryto“ šansus patekti į atkrintamąsias varžybas?

– Visos komandos dabar turi santykį 1-1, taigi, visi turime realių šansų (šypsosi). Kovosime dėl to. Aš negaliu nuspręsti, kaip bus, bet jeigu klausiate, kaip galvoju aš, tai mes galime ten būti. Kai nesėkmingai klostėsi grupių etapas ir pralaiminėjome, aš tikėjau net ir prie tokios situacijos, jog mes galime žengti tolyn. Dabar, kai visi turime po vieną pergalę, šansai patekti į aštuntuką yra mūsų rankose.

– Kur, jūsų akimis, komanda dar turi rezervų pasitempti žaidime?

– Manau, gynyba yra ta vieta, kur mes turime potencialo būti išties geri. Negali visada pasikliauti vien tik puolimu, kadangi taškai ateina iš skirtingų pozicijų. Įprastai, Pako (Cruzas) ir Eima (Eimantas Bendžius) renka didžiąją dalį mūsų taškų, bet kartais jiems gali nepasisekti, ar vienam iš jų. Todėl neturime kliautis vien tik puolimu. Dėl šios priežasties privalome gerai dirbti gynyboje. Jeigu tai padarome, mes turime šansų laimėti rungtynes.

– Savaitgalį laukia akistata su Kauno „Žalgiriu“. Ar jaučiate tą derbio atmosferą?

– Neabejotinai. Teko žaisti tiek pas juos, tiek pas mus, arena būna pilnai užpildyta. Nesu vietinis, bet visuomet atsižvelgiu į tokias priešpriešas, kad ir kur bežaisčiau. Esu sportininkas, todėl būti tokių priešpriešų dalimi man yra reikšminga. Žinau, kiek tai daug reiškia fanams, vietiniams miesto gyventojams. Iš to ir susideda sportas. Iš šalies, galbūt atrodo, jog mes tiesiog einame ir žaidžiame, bet akivaizdu, jog priešpriešos egzistuoja nuo pat vaikystės, taip pat koledžų krepšinyje ir profesionaliame sporte, ir žmonės tą mato.