Sausio 23-osios NBA pulsas: istorinis Ziono debiutas ir Rose'o MVP sezono skaičiai

Ziono Williamsono debiutas, per pratęsimus pergales renkanti Majamio „Heat“, neeiliniai Toronto „Raptors“ skaičiai, Derricko Rose'o pakartota MVP sezono serija – visa tai ir daugiau – sausio 23-osios NBA pulse.

DEBIUTAS. Zionas Williamsonas galop debiutavo NBA pirmenybėse. Pirmajame mače jis vien per ketvirtąjį kėlinį pelnė 17 taškų iš eilės. Per pastaruosius 20 sezonų tai yra pakartotas geriausias rezultatas pirmąsias rungtynes žaidžiančiam krepšininkui.

Ketvirtajame kėlinyje per 2 minučių ir 34 sekundžių atkarpą Zionas pataikė keturis tritaškius. Per savo karjerą Djuko universitete jis nė karto per mačą neįmetė daugiau nei 3 tritaškių.

Zionas aikštėje iš viso praleido 18 minučių ir per jas spėjo pelnyti 22 taškus (4/7 dvit., 4/4 trit., 2/4 baud.), atkovoti 7 kamuolius, atlikti 3 rezultatyvius perdavimus bei 5 kartus suklysti.

„Kai per reabilitaciją negali pasinaudoti savo atletinėmis savybėmis, vienintelis dalykas, ką gali padaryti – atlikti metimus į krepšį. Manau, šiandien pamatėme to rezultatą“, – apie pagerėjusį metimą iš distancijos pasisakė Zionas.

PAKARTOJO. Derrickas Rose’as dešimtąjį kartą paeiliui pelnė bent 20 taškų ir pakartojo ilgiausią savo karjeros seriją, kurią prieš tai fiksavo tik MVP sezone 2010-2011 metais. Per šią atkarpą gynėjas renka po 23,6 taško, o šį sezoną – vidutiniškai po 18,5. Šiame susitikime atletas taip pat pasiekė 11 tūkst. taškų ribą.

NEEILINIAI SKAIČIAI. Toronto „Raptors“ komandoje taškais pasižymėjo tik šeši krepšininkai, tačiau visi jie mažiausiai įmetė po 16 taškų. Tai pirmasis toks atvejis NBA nuo 1996 metų „Magic“ krepšininkų pasirodymo, kai visi taškais pasižymėję komandos žaidėjai įmeta bent po 15 taškų.

Fredas VanVleetas surinko 22 taškus, Pascalis Siakamas ir Normanas Powellas – po 18, Marcas Gasolis – 17, o Kyle’as Lowry ir Serge’as Ibaka – po 16. „Raptors“ namie 107:95 įveikė Filadelfijos „76ers“. Penktąjį kartą iš eilės laimėję „Raptors“ Rytų konferencijoje užima trečiąją poziciją (30-14).

SKIRTUMAS. „76ers“ komandai negali padėti Joelis Embiidas, o tuo pasinaudojusi Toronto „Raptors“ pagal pelnytus taškus iš baudos aikštelės varžovus aplenkė 52:18. Aukštaūgis dėl rankos operacijos praleido aštuntą mačą iš eilės. „76ers“ reguliariajame sezone Toronte nelaimėjo nuo 2012 metų lapkričio 10-osios.

ATSIGAVO. Indianos „Pacers“ prieš dvi dienas 88:118 neatsilaikė prieš Jutos „Jazz“, o tuomet Domantas Sabonis surinko tik 10 taškų. Praėjusią naktį lietuvis pelnė 24 taškus (8/11 dvit., 8/11 baudos), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o „Pacers“ svečiuose 112:87 parbloškė Finikso „Suns“.

PRATĘSIMAI. Majamio „Heat“ šį sezoną laimėjo aštuntąjį pratęsimą iš eilės ir NBA istorijoje tapo trečiąja tai padariusia komanda. 1977-1978 metais tuo pasižymėjo „Bucks“, o 2002-2003 metais – „Pistons“.

Papildomas 5 minutes kovoje su Vašingtono „Wizards“ „Heat“ laimėjo 16:11, o per jas vienas Jimmy Butleris varžovams atseikėjo 9 taškus. Pralaimėjusių neišgelbėjo 38 taškus įmetęs ir 14 iš 16 dvitaškių pataikęs Bradley Bealas.

SUGRĮŽIMAS. 42 rungtynes iš eilės dėl nugaros traumos praleidęs Reggie Jacksonas grįžo į Detroito „Pistons“ rikiuotę. Įžaidėjas per 19 minučių surinko 22 taškus (5/7 dvit., 3/7 trit., 3/3 baudos), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir padėjo savo ekipai namie 127:106 įveikti Sakramento „Kings“. 29-erių metų krepšininkas šį sezoną buvo sužaidęs tik pirmąsias dvejas rungtynes.

NEPASIDAVĖ. Antrojo kėlinio pabaigoje Los Andželo „Clippers“ 21 taško persvara (60:39) triuškino be Trae Youngo žaidusią Atlantos „Hawks“, tačiau tai pergalės negarantavo. Brandonas Goodwinas ketvirtajame kėlinyje pelnė visus 19 savo taškų, o antrąją mačo pusę 61:35 laimėjusi „Hawks“ susitikime triumfavo 102:95. Johnas Collinsas prie pergalės pridėjo 33 taškus ir 16 sugriebtų kamuolių.

„Clippers“ ekipai nepadėjo Paulas George’as, Kawhi Leonardas ir Patrickas Beverly.

TRIUŠKINO. Memfio „Grizzlies“ septynių pergalių seriją pakeitė dabar jau dviejų nesėkmių atkarpa. Jono Valančiūno atstovaujama komanda kovoje su Bostono „Celtics“ ketvirtojo kėlinio pradžioje atsiliko net 38 taškais (65:103), o galiausiai susitikimą pralaimėjo 95:119. JV su 16 taškų ir 13 atkovotų kamuolių savo komandoje fiksavo geriausius skaičius.

ARTĖJA. LeBronas Jamesas 19 iš 21 savo taškų pelnė per pirmąją mačo pusę, o „Lakers“ svečiuose 100:92 įveikė „Knicks“. LeBronas per savo karjerą surinko jau 33,599 taškus ir NBA užima ketvirtąją vietą. Nuo trečioje pozicijoje esančio Kobe Bryanto jis atsilieka tik 44 taškais.

SEZONO PASIRODYMAS. Karlas-Anthony Townsas surinko 40 taškų (12/16 dvit., 4/8 trit., 4/5 baudos) ir pasiekė asmeninį sezono rekordą, bet Minesotos „Timberwolves“ pralaimėjo septintąjį kartą iš eilės (110:117 prieš „Bulls“). Townsas šį sezoną fiksuoja 26,5 taško rezultatyvumą (10 vieta NBA).

TRIGUBAS DUBLIS. Aikštėje buvo Russellas Westbrookas ir Jamesas Hardenas, tačiau ne šie krepšininkai fiksavo sau įprastus trigubus dublius.

Denverio „Nuggets“ aukštaūgis Nikola Jokičius pelnė 19 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, bet klubas išvykoje 105:121 nusileido „Rockets“. Nugalėtojų gretose netoli trigubo dublio liko Westbrookas, kuris įmetė 28 taškus, sugriebė 16 kamuolių bei asistavo 8 kartus.

NETAIKLŪS. Į Shaqo laidos „Shaqtin' a Fool“ akiratį po praėjusios nakties rungtynių tarp „Pistons“ ir „Kings“ pateko atkarpa trečiajame kėlinyje, kai abiejų komandų krepšininkai vis nesugebėjo pataikyti iš gerų padėčių:

Dienos akimirka

Grubiai stabdomas Domantas Sabonis

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: