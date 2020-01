Prieš antrą akistatą su ALBA – Jasikevičiaus pagarba varžovų treneriui

Prieš 8 savaites mače su Berlyno ALBA Kauno „Žalgiris“ pasiekė savo (ne)nepataikymo dugną. Vos du metimus iš 23 realizavę kauniečiai atakavo prasčiausiai šį sezoną ir klubui iš Vokietijos nusileido 62:69.

Prabėgus beveik dviem mėnesiams, kauniečiai atranda taiklumą, tačiau tuo pačiu regi ir gerėjantį ALBA žaidimą: ši ekipa praėjusią savaitę laimėjo du kartus ir dabar su septyniomis pergalėmis bei 13 pralaimėjimų žengia laipteliu aukščiau nei žalgiriečiai.

Prieš būsimą penktadienio dvikovą su ALBA kauniečių treneris Šarūnas Jasikevičius akcentavo, kad varžovai žaidimą gerina dėl to, kad po traumų sugrįžto svarbūs krepšininkai.

„Sugrįžta daug žaidėjų, kurie buvo traumuoti, tas pats Peytonas Siva, kuris buvo ilgą laiką traumuotas. Vis dėl to jie yra geresnės formos, rotacija didesnė, siekia 11 žmonių. Tyleris Cavanaugh sugrįžo, kuris praplečia, Nielsas Giffey daugiau žaidžia trečioje pozicijoje, kai anksčiau eidavo per dvi pozicijas. Treneriui daugiau pasirinkimų“, – sakė Jasikevičius.

– Po rungtynių Šiauliuose minėjote, kad ten jau ruošėtės dvikovai su ALBA. Kokie tie akcentai rytojaus mačui?

– Nelabai kol kas gerai pasiruošėme, pagal tai, koks tas vaizdas buvo Šiauliuose. Vakar buvo geriau, šiandien geriau, tai gal pasiruošime. Akcentai bus tie patys, kaip buvo Berlyne: neleisti bėgti, neleisti mesti tritaškių iš vietos, priversti padaryti driblingą prieš metant tritaškį. Atsilaikyti prieš jų gynėjų spaudimą ir suprasti, kurioje aikštelės dalyje dvigubina mažiau, o kurioje – daugiau.

– Pirmoji tarpusavio dvikova buvo dugnas jūsų komandai kalbant apie pataikymą (2/23 tritaškiai). Ar iš tokių rungtynių galima kažką pasiimti?

– Taip, reikia žaisti taip pat. Susikurti taip pat. Bus detalės, kurios mus privertė prarasti per daug kamuolių centruojant. Reikės judinti kamuolį, nes labai daug rotuoja, labai daug eina į pagalbą vienas kitam, ir tą reikia nubausti.

– Kai prieš tą patį varžovą žaidžiate antrą kartą, kokius akcentus imate iš vaizdo peržiūrų?

– Paprastai: čia buvo mūsų klaidos, čia – geri dalykai. Taip ir bus: žaidėjams parodyti, kas buvo gerai, o kas buvo blogai. Iš kitos pusės kažkiek spėlioji, ką pakeis varžovas, jis mąsto lygiai taip pat, kaip tu. Spėlioji, ką jie gali daryti kitaip. Yra aišku kai kurie treneriai, kurie prisitaiko iš rungtynių į rungtynes, o Aito galbūt yra toks, kuris labiau koncentruojasi į save ir bando dar geriau padaryti savo sistemą, negu prisitaikyti prie varžovo.

– Be pataikymo, kur „Žalgiris“ labiausiai pažengė į priekį nuo to pirmo mačo Berlyne?

– Disciplinoje, įžaidėjų žaidimas šiai dienai yra geresnis. Daug kas žiūri į tą pataikymą, bet jis yra geresnis organizavimo klausimu, kas prieš ALBA turi būti svarbu. Įžaidėjai turi ir įvesti komandą į puolimą, ir būti labai agresyvūs toje pirminėje fazėje, nes tikrai yra, kur juos pažeisti. Daug kas prasideda nuo gynėjų, o su tokiu pataikymu, koks buvo Berlyne, laimėti yra labai sunku.

– Antras susitikimas prieš Aito Garcia Renesesą kaip trenerį. Kokius prisiminimus kelia šis treneris?

– Geri prisiminimai, išliko puikūs santykiai, kaip ir su dauguma mano trenerių. Norėčiau pasimatyti, pašnekėti kažkiek apie krepšinį. Kažkiek skiriasi mūsų krepšinio filosofijos, bet vis dėl to daug ką aš iš jo ir perėmiau. Iš tų trenerių, su kuriais buvau, stengiausi pasiimti kažką gero ir blogo, ir pasiėmiau iš jo tikrai nemažai gero.

– Ką labiausiai perėmėte?

– Yra visokių detalių. Kai ruoši savo sistemą vasarą, galvoji ar tiktų prie kažkurio žaidėjo šitie dalykai. Pradinė filosofijos dalis gal skirtinga, tačiau galiausiai ateini iš skirtingų pusių.

– Ar Aito per tuos 18 metų pasikeitė?

– Nežinau. Sunku pasakyti. Manau, jis yra vienas iš krepšinio romantikų, bando kasmet pateikti kažką naujo, žiūri į naujoves, stengiasi. Nors daugmaž išliko ta pati filosofija nuo karjeros pradžios: agresyvi gynyba, įvairūs dvigubinimo variantai, aktyvumas – jam tai yra svarbiau už viską. Ta pagrindinė filosofija tarp trenerių išlieka visą laiką, o detales, prisitaikymą prie žaidėjų, prisitaikymą prie tendencijų jis kasmet vis atnaujina. Todėl jis ir yra elitinis Europos treneris.

– Pirmoje tarpusavio dvikovoje lyg ir išjungėte iš žaidimo Roką Giedrasitį, bet po to jis per devynerias rungtynes renka po 15,3 taško. Kokį įspūdį jis palieka ir kiek svarbus bus jo stabdymas?

– Gerai, ir ta pati ALBA daugumai žaidėjų yra pirmi metai Eurolygoje. Jie apsižiūrėjo ir dabar jaučiasi geriau. Bet turime grįžti prie to paties, kad jie geriau žaidžia, nes yra dar daugiau išpildytojų ir dar didesnė rotacija, kas šiai dienai, Eurolygai einant į antrąją sezono dalį, yra labai svarbu.