Žiežirbos „Clippers“ rūbinėje: žaidėjai nepatenkinti Leonardo ir George‘o privilegijomis

Nuotr.: ZUMAPRESS.com-Scanpix

Klausimus apie pašlijusią Los Andželo „Clippers“ atmosferą rūbinėje pakurstė Montrezlo Harrello komentaras po pralaimėjimo Memfio „Grizzlies“ ekipai.

Tąkart namuose žaidę „Clippers“ nusileido 114:140, o „Staples Center“ susirinkusi publika savo ekipą nušvilpė dukart. Po pralaimėjimo Harrellas savo nusivylimą išreiškė žiniasklaidos atstovams.

„Susideda daug kas, tačiau kaip ir sakiau, turi ateiti nusiteikęs, nesvarbu, kokios rungtynės bebūtų. Kad ir kas vyktų, turi žengti į aikštę nusiteikęs. Jei galvosi, kad ateisi ir tiesiog nugalėsi kitą profesionalią NBA komandą... Tai tiesiog neįvyks. Arba mes atsibusime ir išspręsime tai dabar, arba turėsime amerikietiškų kalnelių tipo sezoną“, – tąkart sakė puolėjas.

Užsiminus apie nuotaikas rūbinėje, Harrellas pateikė dviprasmišką atsakymą.

„Nežinau, brolau. Nežinau. Tai gali būti dar viena problema“, – teigė Harrellas.

Paklausus, kaip tokios puikios komandos kaip „Clippers“ reaguoja į pralaimėjimus, puolėjas iš karto atmetė tokį epitetą.

„Mes nesame puiki komanda. Tai yra vienas dalykas, kurį turite suprasti. Mes nesame puiki komanda. Mes kartu susirinkome tik šiemet. Turime du žaidėjus, kurie nebuvo mūsų dalimi pernai. Turime žaidėją, kuris laimėjo NBA titulą su visiškai kita ekipa. Taigi, nesame puiki komanda“, – pridėjo Harrellas.

Šis pokalbis nuvilnijo per visą JAV žiniasklaidą, o jau kitą dieną vyriausiasis treneris Docas Riversas turėjo glaistyti situaciją.

„Jis nesakė, kad esame bloga komanda, – teigė strategas. – Jis sakė, kad nesame puiki komanda. Nėra puikių komandų tol, kol jos nelaimi. Visada kalbame, kad esame progresuojanti komanda. Ar tikime, kad galime nugalėti bet ką? Taip. Tačiau to nepakanka. Noriu, kad mūsų vyrukai tai suprastų. Turime atlikti daug darbo ir pagerinti žaidimą daugelyje aspektų.“

Po šio sąmyšio Harrellas užpyko ant žiniasklaidos už tai, jog jo žodžiai buvo ištraukti iš konteksto ir su Los Andželo žurnalistais nebendravo dvejas rungtynes paeiliui (pergalėse prieš „Knicks“ ir „Golden State Warriors“).

„The Athletic“ atstovai Jovanas Buha ir Samas Amickas, pasitelkdami bent kelis skirtingus šaltinius, apžvelgia „Clippers“ rūbinės situaciją, kurioje problemos kyla nuo Leonardo krūvio ribojimo iki skirtingo žvilgsnio į reguliarųjį sezoną.

Kaip teigia šaltiniai, įtampa rūbinėje jau kuris laikas tyliai kaupėsi, tačiau Harrello komentarai patvirtino, jog diskomfortas „Clippers“ persirengimo kambaryje buvo juntamas. Minėtieji Harrello žodžiai taip pat užgavo kai kuriuos komandos draugus, kurie pamanė, jog puolėjo nuotaika po rungtynių gali priklausyti nuo jo asmeninio, o ne komandos pasirodymo.

Karjeros sezoną žaidžiančiam Harrellui šie metai yra itin svarbūs, mat po šio sezono jis taps laisvuoju agentu ir taikysis į itin pelningą sutartį. Vis tik „The Athletic“ šaltiniai teigė, kad Harrellas nėra savanaudis.

„Jis viską daro iš aistros laimėti. Kartais jis pabūna su savimi, tačiau tai visiškai nėra iš savanaudiškos perspektyvos“, – sakė neįvardintas šaltinis.

Harrellas sausio 4-ąją, po pralaimėjimo Memfio „Grizzlies“, išsakė savo nuomonę apie komandos atmosferą, o dabar eilė atėjo vyriausiajam komandos treneriui Riversui.

Prieš rungtynes su Niujorko „Knicks“ 58-erių Riversas turėjo itin rimtą pokalbį su savo žaidėjais, o savo įtūžį kelis kartus nukreipė ir į minėtąjį Harrellą, kaip pavyzdį, kad taip kalbėti nedera.

„Savo nusivylimą laikykite viduje. Neišsiliekite žiniasklaidai ir neblaškykite rūbinės“, – tokią žinutę savo auklėtiniams pasiuntė 58-erių strategas, teigia „The Athletic“.

Vis tik žala jau buvo padaryta. Harrellas išsiskiria savo trykštančia aistra aikštelėje, o ji išsiveržė ir po mačo su „Grizzlies“. To pakako, jog būtų pradėta galvoti, kodėl po Kawhi Leonardo bei Paulo George‘o atvykimo, „Clippers“ stovykloje net ir po laimėtų rungtynių kyla jausmas, kad ten kažkas negerai.

Harrellas nebuvo vienintelis, kuris galvojo, jog atmosfera rūbinėje yra viena iš „Clippers“ problemų.

Pastaruoju metu „Clippers“ yra geroje formoje ir laimėjo 8 iš 11 susitikimų, įskaitant ir pralaimėtą mačą Atlantos „Hawks“ ekipai, kuriame nežaidė Leonardas, George‘as ir Patrickas Beverley.

Su 31 pergale bei 14 pralaimėjimų, „Clippers“ yra treti Vakaruose ir patenka į pirmąjį septintuką tiek pagal demonstruojamą puolimą, tiek pagal gynybą. Visa tai „Clippers“ pasiekė nepaisant traumų gausos ir tebėra vieni pagrindinių favoritų laimėti titulą. Ir praėjus beveik 3 savaitėms, Los Andželo ekipos rūbinėje situacija, panašu, gerėja.

Vis tik Riversas ir Leonardas žino, jog svarbiausia yra tai, kas vyksta gegužės bei birželio mėnesiais.

Prisitaikymo periodas, atvykus Leonardui ir George‘ui, buvo neišvengiamas, ypač savimi pasitikinčios „Clippers“ komandos rūbinėje, kur žaidėjai dėl suprantamų priežasčių jautėsi užtikrintai ir išdidžiai. „Clippers“, neturėdami nė vieno atstovo „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, pernai reguliariajame sezone finišavo su 48 pergalėmis ir 34 pralaimėjimais, o Beverley, Lou Williamso ir Harrollo vedama ekipa netgi laimėjo dvejas rungtynes prieš grėsmingąją „Golden State Warriors“ ekipą pirmajame atkrintamųjų etape.

Tuo metu tai buvo idealus variantas siekiant persivilioti Leonardą ir George‘ą, tačiau prasidėjus sezonui buvo pristatytas krūvio reguliavimo režimas, kuris privedė prie vidinių nesutarimų, kurie minėtąjį prisitaikymo periodą momentais pavertė itin nejaukiu. Lyg to būtų maža, tai jau ne pirmas atvejis, kuomet išskirtinė Leonardo priežiūra kelia klausimų dėl atmosferos komandoje.

Leonardo laikotarpis San Antonijuje didžiąja dalimi baigėsi dėl komunikacijos stokos. Kuomet „Spurs“ medikai leido puolėjui grįžti į aikštelę, jis tęsė gydymą Niujorke, o pasitikėjimas tarp komandos ir Leonardo pasiekė žemumas, kada jis 2018-ųjų liepą tyčia vengė susitikimo su „Spurs“ atstovais.

Toronte, kur Leonardas žaidė praėjusį sezoną, „Raptors“ triumfas užtildė kalbas apie tam tikrus nesutarimus, kurie taip pat kilo praėjusių metų sausį. Buvo keli atvejai, kuomet jo apsisprendimas nežaisti būdavo nemaloni staigmena visai komandai, o geriausias to pavyzdys – vasario 7-osios rungtynės su Atlantos „Hawks“.

Tąkart Leonardas gan vėlai pranešė apie tai, jog neketina rungtyniauti, ir tai buvo siurprizas daugumai organizacijos narių dėl poros priežasčių. Pirma, šis susitikimas nebuvo antrasis per dvi dienas (angl. „back-to-back“), o antra, „Raptors“ ką tik buvo atlikę mainus ir, išsiuntę Joną Valančiūną, Deloną Wrightą bei C.J. Milesą, Kanados ekipa, įskaitant Leonardą, vertėsi be keturių žaidėjų.

Krūvio ribojimo ir jo komunikavimo įpročiai taip pat daro Leonardą sunkiai suprantamu komandos draugu. Vis tik tuomet jis grįžta į aikštelę ir, kaip praėjusiose rungtynėse su Dalaso „Mavericks“, pelno 36 taškus bei atkovoja 11 kamuolių, taip primindamas, kodėl jo patarimas išlikti kantriems yra vertas išklausymo.

Per paskutinius šešis susitikimus Leonardas vidutiniškai renka po 36 taškus, 6,5 atkovoto kamuolio, 4,3 rezultatyvaus perdavimo ir 2,8 perimto kamuolio – istorinė atkarpa, per kurią buvo pamušti keli „Clippers“ rekordai. Iš viso Kawhi šį sezoną sužaidė 34 mačus iš 45 ir fiksuoja 27,1 taško, 7,4 atkovoto kamuolio bei 5 rezultatyvių perdavimų statistiką. Šią savaitę jis buvo pripažintas geriausiu Vakarų konferencijos krepšininku bei išrinktas į „Visų žvaigždžių“ startinį penketą.

Kuomet „Clippers“ žaidžia su Leonardu, jie yra iškovoję 26 pergales bei patyrę 8 pralaimėjimus. Be jo – 5 laimėjimai ir 6 nesėkmės. Kawhi greitai įtvirtino savo, kaip svarbiausio žaidėjo, vaidmenį. Kaip bebūtų, jautrių subtilybių šioje situacijoje išlieka.

„Krūvio reguliavimo“ praktika turi galimybę tapti mina persirengimo kambaryje bet kuriai aukščiausio kalibro komandai. Žaidėjai, kurie kaunasi visose 82-ejose reguliariojo sezono rungtynėse šią frazę gali matyti kaip laisvų dienų davimą, kurios, jų manymų, nėra reikalingos. Daugumos krepšininkų žodžiai rodo, jog jie arba to nesupranta, arba tam nepritaria.

„Clippers“ šaltiniai teigia, jog būtent todėl jie Leonardo situaciją įvardija kaip „traumos reguliavimą“. Dar lapkričio mėnesį buvo pranešta, jog puolėjas nėra visiškai sveikas. Būtent todėl Leonardas iki dabar remiasi medikų rekomendacijomis bei nežaidžia dviejų rungtynių per dvi dienas.

Tuomet yra ir dalis apie Leonardą, kaip apie iš gerosios pusės esančią lėtą asmenybę. Kuomet dėl titulo kautis besiruošianti komanda, kupina stiprių asmenybių, stengiasi apsiprasti vieni prie kitų, komunikacija gali būti kertinis faktorius.

Netgi didžiausi Leonardo gerbėjai pripažins, jog jis yra lyderis rodantis pavyzdį, o faktas, jog toks yra ir George‘as, lemia, kad kartais neaišku, kieno balsas yra viršesnis.

„Manau, viskas atsiremia į tai, jog Kawhi nekalba, taigi kas yra jų lyderis?“ – retoriškai klausė vienas iš šaltinių.

Vis tik panašu, jog didžiausia problema kyla dėl netobulos naujųjų žvaigždžių integracijos į komandą, o ne todėl, kad komandos draugai nemėgtų vienas kito. Kaip teigia šaltiniai, Leonardas daugiausiai laiko praleidžia kalbėdamas su George‘u, Williamsu, Beverley ir Moe Harklessu. Ši grupelė kartu sėdi ir lėktuve, kur iš nemenkų sumų lošia kortomis. Tiesa, pats Leonardas azartiniuose žaidimuose nedalyvauja ir tiesiog viską stebi iš šalies.

Leonardas nėra atsiskyręs ir yra atvejai, kuomet jis pateisina savo „Linksmo vyruko“ (angl. „Fun Guy“) reputaciją, kuri tapo viena iš jo asmenybės pusių. Ypač dabar, kuomet jis apsiprato prie komandos draugų. Jis taip pat yra kur kas iškalbingesnis ir draugiškesnis už uždarų durų nei prieš žiniasklaidą, bet šaltiniai prideda, jog tuo pat metu galima įžvelgti ir apčiuopiamą atskirtį.

Vis tik apsipratęs „Clippers“ rūbinėje, Leonardas perėmė lyderystę ir vaizdo peržiūrų metu, kuriose dalyvauja tik žaidėjai, būtent jis imasi atsakomybės. Apie tai viešai prabilęs buvo ir Riversas.

„Jis mūsų komandoje nustato toną. Jis perėmė šį vaidmenį ir daro nuostabų darbą. Jis mums ypač svarbus abiejose aikštės pusėse – nustatant toną, rimtumą treniruočių metų. Kawhi daro viską, ko mums reikia“, – prieš kiek daugiau nei savaitę teigė strategas.

Vis dėlto, kai kurie „Clippers“ organizacijos nariai visą šią situaciją labiau mato kaip krepšinio, o ne asmenybės iššūkį.

„Clippers“ savo sudėtyje neturi nominalaus įžaidėjo, o pagrindiniai taškų rinkėjai yra itin priklausomi nuo žaidimo vienas prieš vieną, kas neleidžia kurti „visi už vieną, vienas už visus“ atmosferos aikštelėje.

Reziumuojant šią situaciją skaičiais:

– Pagal atliekamus perdavimus, „Clippers“ yra 26-ti lygoje.

– Pagal atakų, kurios baigėsi rezultatyviu perdavimu procentą, Los Andželo klubas yra 24-as.

Patys „Clippers“ savo problemas supranta. Nuo pralaimėjimo „Grizzlies“ komandos puolimo skaičiai šovė į viršų. Riversas su savo asistentų štabu atliko korekcijas, kurios leidžia sukurti daugiau erdvės ties tritaškiu bei pagerino greitį ir kamuolio judėjimą.

Vis tik „The Athletic“ šaltinių teigimu, kai kurie komandos draugai turi sunkumų susitaikant su tuo, kaip yra saugomos klubo žvaigždės. Kaip bebūtų, praktika, kurioje sąlygas diktuoja ryškiausios žvaigždės, yra gan įprasta.

Pavyzdžių toli ieškoti nereikia ir galima pažvelgti į „Lakers“ stovyklą, kur LeBronas Jamesas turi itin svarbų balsą ir kartu su Franku Vogeliu koordinuoja ekipos treniruotes ar pasimėtymus.

Vis tik tai nėra vien Los Andželo dalykas. Galima paklausti bet ko lygoje ir bus galima išgirsti apie ypač artimą bendradarbiavimą tarp „Rockets“ trenerių štabo bei Jameso Hardeno. Žvaigždės keičia tvarkaraščius, kartais paskutinėmis minutėmis. Kertinis klausimas yra, ar šalia žvaigždės esantys žmonės sutinka būti viso to dalimi.

Toks žvaigždės elementas neegzistavo praėjusio sezono „Clippers“ komandoje, kurioje buvo įsivyravusi draugiška ekosistema. Šį sezoną daugumai krepšininkų tenka taikstytis prie naujųjų atvykėlių, kurie turi didelę įtaką komandos planavimui.

Šį sezoną kiek netikėtai buvo atšauktos dvi „Clippers“ treniruotės. Šaltinių teigimu, kai kurie „Clippers“ žaidėjai, kurie norėjo sudalyvauti treniruotėse, įsitikinę, jog tai buvo padaryta su Leonardo palaiminimu. Tiesa, Riversas tinklalapiui „The Athletic“ tokią informaciją paneigė.

Riverso komandos dažnai nesitreniruoja, o tokį principą jis įskiepijo dar Bostono „Celtics“ komandoje. Strategas supranta, kas yra 82-ejų rungtynių reguliarusis sezonas ir yra pasiryžęs paaukoti treniruočių laiką, jei tai reikš, kad krepšininkai bus sveikesni ir žais kiečiau rungtynių metu.

Visgi toks požiūris, pridėjus komandos traumas, užgrūstas rungtynių tvarkaraštis, Leonardo traumos reguliavimas sukūrė nerimtą požiūrį į treniruočių procesą. Kaip teigė keli skirtingi šaltiniai, nemaža dalis „Clippers“ žaidėjų mano, jog komanda nesitreniruoja taip sunkiai ar rimtai, kaip turėtų šioje sezono stadijoje.

Galų gale tarp kertinių „Clippers“ žaidėjų yra ir filosofinių skirtumų tarp to, kaip jie į žiūri į reguliarųjį sezoną bei atkrintamąsias.

Leonardas visada galvoja tik apie titulą, nes jau yra iškovojęs du žiedus ir dėl to, kad turi nuolat jį persekiojančią traumą.

„Nereikia skubėti skinti pergales. Mėgaukitės kiekvienu šiuo momentu. Mėgaukitės visu procesu bei panaudokite tai, kaip mokymosi įrankius, kai atsidursime apkasuose. Tiesiog negalime skubėti, turime būti kantrūs. Laimėti titulą yra sunku, o spaudimas šiuo metu net nėra ant mūsų pečių“, – po pergalės prieš „Cavaliers“ sakė Leonardas.

Vis tik tai kertasi su sunkių juodadarbių žaidėjų, Beverley, Williamso, Harrello ir JaMychalo Greeno filosofija, kurie į kiekvienas rungtynes eina tarsi į karą.

Tuo metu Harrellas, Harklessas, Greenas ir Patrickas Pattersonas yra paskutiniuose savų kontraktų metuose. Jaunesni žaidėjai kaip Landry Shametas, Ivica Zubacas, Jerome‘as Robinsonas, Derrickas Waltonas ir Terance‘as Mannas bando įsitvirtini lygoje. Taigi, ne visi esantys rūbinėje sutinka su „laukite atkrintamųjų“ mentalitetu.

Vis tik minėtosios rungtynės su „Grizzlies“ tapo savotišku atsibudimo skambučiu „Clippers“ ekipai. Po pergalės prieš „Knicks“, Los Andželo ekipa turėjo keturių dienų pertrauką, o Leonardas, George‘as, Williamsas, Beverley, Harrellas ir Harklessas susitiko su Riversu ir diskutavo, kas kelia problemas komandoje.

Jog nusipurtytų prastas emocijas, keli žaidėjai nusprendė susitikti vakarienei ir pažaisti boulingą. Bendravimas už aikštelės ribų niekada nebuvo problema „Clippers“ ekipai, kuri prieš ar sezono metu žvejojo, žiūrėjo filmus ar žaidė dažasvydį.

Po to žaidėjai surengė kelias rungtynių peržiūrų sesijas, kuriose dalyvavo tik krepšininkai. Vietoje to, kad žiūrėtų tam tikrus epizodus savo „iPad“ planšetėse, žaidėjai per laisvas dienas susitikdavo ir atlikdavo peržiūras. Pasak Riverso, toks reiškinys yra itin unikalus ir parodo, jog kiekvienas žaidėjas jaučiasi atsakingas.

Vis tik ant „Clippers“ kortos pastatyta nemažai – jau po 18 mėnesių tiek Leonardas, tiek George‘as gali tapti laisvaisiais agentais. Dauguma lygos komandų sutiktų mainyti savo sudėtį ar ryškiausias žvaigždes, jog gautų šiuos žaidėjus.

„Tiesiog turime išmokti kaip žaisti vienas su kitu aikštelėje ir manau, kad pradedame tą daryti. Aš vis sakau, kad ir kokie geri esame dabar, ateityje būsime dar geresni. Tiesiog tai jaučiu“, – sakė Riversas.

Jeigu viskas yra iš tiesų kaip sako „Clippers“, ir komanda pradėjo laviruoti iš savo problemų persirengimo kambaryje, tuomet Los Andželo klubo bėdos gali būti paskandintos šampano pursluose jau šį birželį.

Į šį straipsnį gan stipriai sureagavo „Clippers“ gynėjas Beverley, kuris pasidalijęs straipsnio nuoroda po ja parašė „fake news“ (liet. melagingos naujienos).