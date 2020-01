Be Echodo ir Cruzo: „Žalgiris“ – „Rytas“ 36:24 (po II kėl.)

Paulius Jankunas

Aciu soldautui! per situis 2 kelinius pelniau jau 10 tasku ir ismusiau varzovu lyderiui aki! manau savo 450k jau atidirbau, juk juns soldautas nesvarbu ties 9 zaginimai is eiles eurolygoje, svarbiausia 5 kartus mazesni biudzeta turinti Ryta nugaleti! Aciu dar karta soldautui! Pirkite bilietus ir toliau, is ju komandos valdyba man parupins nauja 400k+ kintrakta! aciu jums. Pagarbiai, kapitonas Jankunas