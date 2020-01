Prieš pat apšilimą apie tragišką Bryanto žūtį sužinojęs Irvingas pasišalino iš arenos

L

Dėl šeimos narių aš nieko nesakau. Bet tai čia visi iki vieno tada turėjo nelošt šiąnakt. VISI kas gyvenime laikę kamuolį rankoj patyrė bent minimalų šoką sužinoję šitą naujieną. Neįsivaizduoju tiesiog Jordono nežaidžiančio po pvz Dr. J mirties panašiom aplinkybėm, ar to paties Kobės nežaidžiančio po Maiklo mirties. Abu būtų žaidę ir būtų užtaškę tarsi žaistų paskutinį kartą. Bet aišku, ne visi turi Maiklo, Kobės ar to pačio IT mindsetą. Dėl to Irvingas niekad nebuvo ir nebus tikras lyderis, numeris 1.