Ar Eurolygoje yra verslas? (skaitytojo laiškas)

Butent. Kad ir del to bendro Baltijos saliu cempionato. Net jei Zalgiris ir sutiktu su ilgesnemis kelionemis, kitiems LKL klubams tai butu per didele finansine nasta. Ne be reikalo BBL zlugo. Skaitytojau, Zalgiryje dirba tikrai protingi zmones. Viskas yra isanalizuota, peranalizuota ir visos reikiamos isvados jau padarytos. Jei yra siekis trauktis is LKL, tai tikriausiai uzdaroje Eurolygoje yra kazkoks potencialas. Ir niekas, licencijai pasibaigus, Zalgirio is Eurolygos tikrai nemes. :D