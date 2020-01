Taiklus Lekavičiaus šūvis išplėšė emocijomis paženklintą pergalę Vilerbane

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Rungtynių baigčiai sprendžiantis per vieną ataką, Šarūnas Jasikevičius lemiamą metimą patikėjo Lukui Lekavičiui. Šio ranka nedrebėjo.

Kauno „Žalgirio“ (8-14) snaiperis realizavo tritaškį, persvėrusį rezultatą likus žaisti 31,4 sek., ir jo vedama ekipa Vilerbane 79:74 (16:16, 14:11, 25:23, 24:24) pranoko vietos ASVEL (8-14) ir laimėjo penktą kartą per pastarąsias septynerias rungtynes.

Didesnę rungtynių dalį pirmavęs „Žalgiris“ paskutinę minutę atsidūrė besivejančiųjų vaidmenyje, kai ASVEL per vieną ataką pelnė 4 taškus. Tonye Jekiri pataikė pirmą baudą, prametė antrąją, tačiau šeimininkai atkovojo kamuolį ir jį netrukus patikėjo Jordanui Taylorui, kuris persvėrė rezultatą 74:73, likus žaisti 43,9 sek.

Jasikevičius paprašė minutės pertraukėlės ir per ją Thomasui Walkupui nurodė atakos smaigalyje ieškoti Lekavičiaus. Netrukus suplanuota ataka buvo išpildyta tobulai.

Lekavičius išbėgo po užtvaros priešais krepšį, gavo perdavimą iš Walkupo ir švystelėjo taiklų metimą.

Netrukus pateiksime daugiau informacijos.

Mačo eiga:

Rungtynės pradedamos pagerbiant Kobę Bryantą – ASVEL išnaudojo 24 sek. atakos laikmatį, o „Žalgiris“ – 8 sek. savoje aikštės pusėje.

4:0, 1 min.: Jekiri pelno du taškus, Maledoas prideda irgi dvitaškį.

4:5, 3 min.: Milaknis pelno du taškus po prasiveržimo, vėliau smeigia tritaškį.

4:7, 4 min.: Du Jankūno taškai.

8:9, 6 min.: Į keturis iš eilės ASVEL taškus Landale'as atsako dvitaškiu.

8:11, 6 min.: Jankūno dvitaškis.

8:14, 7 min.: Walkupo tritaškis paskutinėmis atakos sekundėmis.

12:14, 8 min.: Jekiri kartoja netaiklų komandos draugo metimą, Bako prideda dvitaškį.

14:14, 9 min.: Lighty lygina rezultatą.

14:16, 10 min.: Ulanovas realizuoja baudas.

16:16, 10 min.: Lighty patako abi baudas.

ASVEL: Tonye Jekiri 5, Davidas Lighty 4.

„Žalgiris“: Artūras Milaknis 5, Paulius Jankūnas 4.

Per pirmąsias pusseptintos minutės visus 14 taškų iš žaidimo pelnę žalgiriečiai per likusią pirmojo kėlinio atkarpą sykį suklydo ir keturis kartus prametė iš žaidimo. Paskutiniai du metimai priklausė Zachui LeDay, kuris, esant galimybei „Žalgiriui” laikyti kamuolį iki pirmojo kėlinio pabaigos, per paskutines 14 sekundžių iš pradžių užsidirbo bloką, o antrąjį metimą atliko likus dar kiek mažiau nei 3 sekundėms. Iš šalies vaizdą stebėjęs Jasikevičius neliko patenkintas tokia amerikiečio pabaiga ir apeliavo į galimybę geriau užbaigti ketvirtį.