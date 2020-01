„Armani Exchange“ panaikino 20 taškų deficitą ir triumfavo paskutinėmis sekundėmis

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Milano „AX Armani Exchange“ (11-11) trečiajame mačo su Miuncheno „Bayern“ (7-15) kėlinyje turėjo 20 taškų deficitą, tačiau jį panaikino ir iškovojo dramatišką pergalę 22-ajame Eurolygos ture.

Ettore Messinos auklėtiniai ketvirtadienį namie 79:78 (21:26, 17:19, 15:21, 26:12) palaužė svečius iš Vokietijos, nors dar įpusėjus trečiam ketvirčiui atsiliko 40:60.

Milano komanda tuomet spurtavo 12:3 ir sugrįžo į rungtynes, o pergalingo spurto herojumi tapo Vladimiras Micovas. Per 22 minutes nepelnęs nė taško, jis po to surinko 16 taškų, 11 iš jų – ketvirtajame kėlinyje, per kurį pataikė 3 tritaškius.

Atsilikimą vis mažinę šeimininkai išsiveržė į priekį likus žaisti 30 sekundžių, kai Kalebas Tarczewski įdėjo iš viršaus – 76:75.

Abi komandos tuomet stojo prie baudų metimo linijos, o Paulo Zipserio metimai išlygino rezultatą – 78:78, likus žaisti 9,7 sek.

„Bayern“ greitai prasižengė prieš Nemanja Nedovičių ir šis, likus žaisti 6,1 sek., realizavo pirmą baudą, prametė antrąją, tačiau šeimininkai atsikovojo kamuolį ir iki finalinės sirenos jį išmušinėjo.

Nugalėtojams Artūras Gudaitis per 21 minutę pelnė 7 taškus (2/3 dvitaškiai, 3/4 baudos), atkovojo 7 kamuolius, perėmė 1 kamuolį, blokavo 1 metimą, kartą suklydo, 3 sykius prasižengė ir surinko 13 naudingumo balų.

„AX Armani Exchange“: Vladimiras Micovas 16, Nemanja Nedovičius 13, Luisas Scola 10.

„Bayern“: Danilo Barthelis 18, Nihadas Djedovičiuis 12, Gregas Monroe 10.