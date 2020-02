Eurolygos savaitė: naujas turo MVP, šaltakraujis Campazzo ir sėkmingas „Oly“ puolėjo debiutas

Nuotr.: Zuma Press – Scanpix

22-ajame Eurolygos ture buvo galima išvysti įspūdingų sugrįžimų į rungtynes, atkaklias susitikimų pabaigas ir nutrūkusį Shane‘o Larkino dominavimą skinant savaitės MVP apdovanojimus.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ tęsia šeštadieninę rubriką, kurioje bus išrinktas simbolinis savaitės žaidėjų penketukas bei apžvelgiami įdomiausi įvykiai stipriausios Senojo žemyno lygos arenose.

Savaitės rungtynės

Milano „AX Armani Exchange“ (11-11) 79:78 Miuncheno „Bayern“ (7-15)

Kai jau atrodė, jog Ettore Messinos auklėtiniai Eurolygoje patirs ketvirtąją nesėkmę paeiliui, „AX Armani Exchange“ sukūrė mini stebuklą ir panaikino 20 taškų deficitą.

Trečiojo kėlinio viduryje 40:60 atsilikusi Milano ekipa spurtavo 12:3 ir sugrįžo į rungtynes, o pergalingos atkarpos herojumi tapo Vladimiras Micovas. Per 22 minutes nepelnęs nė taško, jis po to surinko 16 taškų, 11 iš jų – ketvirtajame kėlinyje, per kurį pataikė 3 tritaškius.

Atsilikimą vis mažinę šeimininkai išsiveržė į priekį likus žaisti 30 sekundžių, kai Kalebas Tarczewski įdėjo iš viršaus – 76:75. Abi komandos tuomet stojo prie baudų metimo linijos, o Paulo Zipserio metimai išlygino rezultatą – 78:78, likus žaisti 9,7 sek.

„Bayern“ greitai prasižengė prieš Nemanja Nedovičių ir šis, likus žaisti 6,1 sek., realizavo pirmą baudą, prametė antrąją, tačiau šeimininkai atsikovojo kamuolį ir išlaukę finalinės sirenos šventė pergalę.

„Tai buvo labai svarbi pergalė. Žaidėjai pradžioje buvo įsitempę ir negalėjo pataikyti nė vieno metimo. Vis tik vienu momentu jie atsipalaidavo, keli metimai leido mums patikėti, kad galime grįžti į rungtynes, o paskui priėmėme gerus sprendimus bei pataikėme tritaškius“, – po mačo sakė Messina.

Įdomiausi įvykiai

SUBOMBORDAVO. Valensijos „Basket“ ekipa pergalingose rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“ realizavo 14 tritaškių iš 29 (48 proc.). Savo ruožtu Graikijos klubas pataikė 8 tolimus metimus iš 21 (38 proc.).

Tiesa, nedaug trūko, jog Valensijos krepšininkams tokio pasirodymo ties tritaškio linija būtų nepakakę. Ispanijos ekipa ketvirtąjį kėlinį pasitiko turėdama 16 taškų pranašumą, bet „Panathinaikos“ vienu metu buvo išlyginę rezultatą.

TOLIAU NESUSTABDOMAS. Shane‘as Larkinas ir toliau cementuoja savo, kaip reguliariojo Eurolygos sezono MVP, kandidatūrą.

Šįkart „Anadolu Efes“ amerikietis pergalingose rungtynėse su Belgrado „Crvena Zvezda“ pelnė 24 taškus (3/5 dvit., 5/9 trit., 3/3 baudos), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 2 kamuolius ir surinko 23 naudingumo balus.

VYRAS. Šarūnas Jasikevičius po pergalės Vilerbane gan skambiai pasisakė, jog šis laimėjimas tapo žingsnelis iš mažų berniukų tampant vyrais, o bene didžiausiu vyru buvo Lukas Lekavičius.

Be pergalingo metimo įžaidėjas taip pat pelnė 21 tašką (7/11 dvit., 2/3 trit., 1/2 baudos), atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, sykį suklydo bei surinko 15 naudingumo balų.

UŽ „ŽALGIRĮ“. Susitikimą Vilerbane stebėjo ir Lietuvos moterų krepšinio žvaigždutė Justė Jocytė, kuri gina ASVEL moterų komandos garbę. Nepaisant to, 14-metė liko ištikima gimtinei ir mačą stebėjo apsivilkusi Lekavičiaus marškinėlius.

ŠALTAKRAUJIS. Nepaisant to, jog yra iš Argentinos, Facundo Campazzo dvikovoje su Tel Avivo „Maccabi“ pademonstravo neeilinį šaltakraujiškumą.

Iki mačo pabaigos likus mažiau nei 3 minutėms, „Real“ pirmavo 70:67. Tuomet Campazzo vienas pats surinko 9 taškus paeiliui ir labiausiai prisidėjo prie to, kad Madrido ekipa triumfuotų 81:77.

DEBIUTAS. Pirėjo „Olympiakos“ gretose šią savaitę debiutavo vidurio puolėjas Octavius Ellisas. Amerikietis per 19 minučių pelnė 11 taškų (4/4 dvit., 3/4 baudos), atkovojo 7 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, išprovokavo 5 pražangas, sykį suklydo bei surinko 20 naudingumo balų, o Graikijos klubas namuose 80:70 patiesė Vitorijos „Baskonia“.

BELDŽIASI. Penkias pergales per paskutines 6 rungtynes pasiekęs Stambulo „Fenerbahče“ klubas artėja prie pirmojo aštuntuko.

Željko Obradovičiaus auklėtiniai savo sąskaitoje turi 10 pergalių, kuomet 7-8 pozicijas besidalijantys „Valencia“ ir „AX Armani Exchange“ klubai turi po 11 laimėjimų.

Praėjusiame ture Turkijos ekipa išvykoje 74:70 palaužė Berlyno ALBA, o savo indėlį į šią pergalę įnešė ir buvęs žalgirietis Leo Westermannas. Prancūzas ketvirtajame kėlinyje pelnė visus savo 11 taškų (0/1 dvit., 3/3 trit., 2/2 baudos), atkovojo 5 kamuolius ir surinko 15 naudingumo balų.

DERBIS. Maskvos derbyje šį kartą triumfavo CSKA, kuri „Chimki“ ekipą pranoko 78:69.

Nugalėtojams Mike‘as Jamesas pelnė 21 tašką (3/8 dvit., 4/10 trit., 3/3 baudos), atkovojo 3 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 4 sykius suklydo bei surinko 12 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ turo simbolinis penketas

ĮŽAIDĖJAS. Shane‘as Larkinas (24 tšk., 5/9 trit., 23 naud. bal.)

Larkinas ir toliau išlieka sunkiai įmenama mįsle varžovams. Šią savaitę „Anadolu Efes“ vedlys pergalingose rungtynėse su Belgrado „Crvena Zvezda“ pelnė 24 taškus (3/5 dvit., 5/9 trit., 3/3 baudos), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 2 kamuolius ir surinko 23 naudingumo balus.

ATAKUOJANTIS GYNĖJAS. Kyle‘as Kuricas (21 tšk., 5/6 trit., 4 rez. perd., 21 naud. bal.)

Šįkart pagrindiniu „Barcelonos“ pergalės kalviu tapo ne Nikola Mirotičius ar kita pirmo ryškumo katalonų ekipos žvaigždė, bet būtent šis snaiperis iš JAV.

Kuricas pergalėje prieš Sankt Peterburgo „Zenit“ pelnė 21 tašką (3/6 dvit., 5/6 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius, blokavo metimą ir surinko 21 naudingumo balą.

LENGVASIS KRAŠTAS. Howardas Sant-Roosas (12 tšk., 6 atk. kam., 5 per. kam., 18 naud. bal.)

Sant-Roosas dvikovoje su „Chimki“ neišsiskyrė įspūdingu rezultatyvumu, tačiau jo aikštelėje buvo pilna visur.

Neseniai į Maskvą atvykęs amerikietis sėkmingai dirbo abejose aikštės pusėse ir pelnė 12 taškų (4/9 dvit., 1/1 trit., 1/2 baudos), atkovojo 6 ir perėmė 5 kamuolius, išprovokavo 2 pražangas bei surinko 18 naudingumo balų.

SUNKUSIS KRAŠTAS. Augustine‘as Rubitas (19 tšk., 7 atk. kam., 2 blk., 23 naud. bal.)

Jau kalbėjome apie sėkmingą Elliso debiutą, tačiau Rubitas buvo pagrindinė priežastis, kodėl „Olympiakos“ iškovojo pergalę.

Puolėjas per 31 minutę pelnė 19 taškų (5/7 dvit., 2/3 trit., 3/3 baudos), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 2 metimus, išprovokavo 3 pražangas, 2 sykius suklydo bei surinko 23 naudingumo balus.

CENTRAS. Bojanas Dubljevičius (19 tšk., 8/9 dvit., 7 atk. kam., 26 naud. bal.)

Po keturių savaičių pertraukos savaitės MVP tapo ne Shane‘as Larkinas. Šis apdovanojimas atiteko „Valencia“ klubą į pergalę ištraukęs Dubljevičius.

Puolėjas mače su „Panathinaikos“ per 27 minutes pelnė 19 taškų (8/9 dvit., 1/4 trit., 0/1 baudos), atkovojo 7 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, išprovokavo 5 pražangas, 3 sykius suklydo bei surinko 26 naudingumo balus.

