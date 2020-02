Gebeną pavyzdžiu kitiems įvardijęs Šaras: „Vienos geriausių mūsų rungtynių“

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje pasiekė trečiąją pergalę iš eilės, kuomet namuose 94:69 nušlavė Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkus.

Tai – ilgiausia žalgiriečių pergalių serija šį sezoną. Dabar žalgiriečiai nuo 7-8 vietose esančių Milano „AX Armani Exchange“ ir „Valencia“ komandų atsilieka dviem pergalėmis, tačiau šie du klubai sužaidė vieneriomis rungtynėmis mažiau.

„Sveikinimai sirgaliams ir žaidėjams. Malonu, kad tai ir toliau vyksta, kiekvienose rungtynėse, nesvarbu, kurią dieną mes žaidžiame, bet žaidžiame pilnoje arenoje. Tai yra nuostabus palaikymas ir žaidėjai tai jaučia. Manau, kad jie dėl to yra įkvėpti. Aišku, dar maloniau žaisti, kai taip gerai pataikome, tuomet atsilaisvina ir kiti dalykai, o varžovams tampa sunkiau.

Labai malonu, kad sužaidė ir Martinas Gebenas, ir Rokas Jokubaitis, visi puikiai įsiliejo ir ta rotacija tampa didelė, o varžovams dėl to sunkiau nuspėti, kur atakuosime. Taktiškai ir plano išpildymu tai buvo vienos geriausių rungtynių, o kai pasižiūri į 14 tritaškių, tai čia jau, kaip mums, yra nerealus rezultatas“, – po rungtynių sakė Jasikevičius.

– Matydamas tuos 14 tritaškių, ar tokį „Žalgirį“ ir įsivaizdavote, kai būrėte komandą? – žurnalistai paklausė trenerio.

– 14 tritaškių yra labai sunku įsivaizduoti. Jeigu atvirai atsakant į klausimą, tai nėra čia toks „Žalgiris“ (kokį įsivaizdavau). Pirmais smuikais turėjo griežti kažkoks ten prancūzas, išvykęs. Dar kažkoks traumuotas kaunietis. Vaizdas buvo kitoks, bet visada reikia prisitaikyti prie sąlygų ir dabar mes rodome geresnį krepšinį.

Rungtynių žaidėjas Thomas Walkup Taškai 12 Naudingumas 16 Rezultatyvūs perdavimai 5 Tritaškiai 100% 2/2

– Šį vakarą buvo geros Gebeno rungtynės. Koks yra jo didžiausias progresas per pusę sezono?

– Gebenas ir mums pats sako, kad yra labai susikoncentravęs į gynybą, kad tik nepadarytų taktinių klaidų. Galbūt toks galėtų būti pavyzdys kitiems – kuo mažiau padarysi taktinių klaidų, tuo labiau bus galima tavimi pasitikėti, tu daugiau laiko būsi aikštelėje. Puolimas ateis. Viskas prasideda nuo gynybos. Galbūt tai yra sena teorija, bet ji visur pasitaiko ir visos čempioniškos komandos pradeda nuo gynybos. Jeigu jis gynyboje atlieka tokį darbą kaip šiandien, tuomet aikštėje išbūna daugiau minučių. Aišku, šiandien dar Jockas susirgo ir tai prie to prisidėjo, bet reikia pripažinti, kad Martinas eina į priekį.

– Kiek Rokas Jokubaitis dėl didelio noro pameta galvą?

– Jis pameta galvą, nes jam yra tiek metų, kiek yra. Jis yra jaunas žaidėjas. Mūsų veteranai momentais padaro neatsakingus dalykus, suklysta. O vaikui tiek nedaug metų, Eurolygoje neturi patirties. Aš visada tokiems jauniems žaidėjams sakau, kad Eurolygoje tavo pagrindinis darbas yra nesimaišyti. O jeigu dar kažką duodi, tuomet yra super.

Rokas ir duoda, jis labai daug davė rungtynėse su ALBA, taip pat ir šiandien. Martinas šiandien davė labai daug. Negalime tikėtis, kad duos kiekvieną dieną, tai turi daryti veteranai ir lyderiai. Čia jų atsakomybė. O jie turi daugiau žaisti LKL ir po truputį įeiti į komandos rotaciją.

– Po finalinės sirenos apsikabinote Vassilį Spanoulį ir kažką pasakėte.

– Paklausiau, ar septintą vaiką dar darys. Negaliu atsakyti. Galbūt jam dabar ne laikas pralaimėjus apie tai galvoti. Kai susitinki su draugais, tai krepšinis išlieka antrame plane. Nesimatome labai dažnai, tai bent keliomis frazėmis bandome persimesti.

– Kiek realu, kad Landale’as ketvirtadienį galės žaisti su „Anadolu Efes“?

– Nežinome, planas šiai minutei yra toks, kad rytoj atsikels ir pasakys, ar gali važiuoti. Turime fantastines sąlygas – privatų skrydį, kartu skrenda medikai, o mes dar turime 48 valandas. Mums reikalingas kiekvienas žaidėjas, kad bent išbėgtų kelias minutes. Reikės žiūrėti į jo situaciją. Tai yra virusas. Jam vakar vakare jau darėsi geriau, atrodė, kad viskas bus gerai, bet šiandien nieko gero nebuvo. Nusprendėme, kad liktų namie.

– Kokios mintys skrieja jūsų galvoje, kai LeDay su kamuoliu pasileidžia į greitą ataką?

– Mintys yra pačios baisiausios, nes dar prieš tai jis ėjo ant perimto kamuolio, o tai buvo absoliučiai ne pagal taisykles. Jis po to atėjęs iškart sakė „Žinau, žinau, aš neturiu eiti ant to perimto kamuolio.“ Sakau, kad tu įkvėpk gryno oro ir pagalvok, ką padarei, nes jis be to oro dar nubėgo į kitą pusę.

Mes labai norime, kad jis nusiėmęs kamuolį žaistų kuo greičiau ir pirmas pradėtų greitą puolimą. Per treniruotes Zachas tai daro labai gerai, turi motyvacijos. Dėl šios situacijos jis gali būti lyginamas su Brandonu Daviesu. Jis tikrai turi didžiulę energiją, kuri dažniausiai eina prieš jį. Jis visur nori bėgti, perimti kamuolį. Tai yra vaikiški dalykai. Reikia įkvėpti oro ir suprasti, kas yra sistema, kur yra tavo vieta aikštėje gynyboje ir puolime.

– Pirmose rungtynėse su „Olympiakos“ Zachas sudegė. Kiek šiandien jis buvo kantresnis?

– Tikrai buvo kantresnis. Jis gynyboje žaidė solidžiai. Tikrai šiandien nebuvo daug taktinių klaidų, negavome taškų dėl dvigubinimo. Norėjosi apsaugoti mūsų aukštaūgius, nes turėjome trumpesnę rotaciją.