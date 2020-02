Pokyčiai „Neptūne“: Rinkevičių keičia Žuža

Nuotr.: fiba.basketball

Klaipėdos „Neptūnas“ imasi permainų. Komandos rezultatais nepatenkinta klubo vadovybė atsisveikina su vyriausiuoju treneriu Tomu Rinkevičiumi, o laikinuoju strategu iki sezono pabaigos paskirtas 41-erių kroatas Jurica Žuža.

Pirmuoju Žužos asistentu taps iš dublerių ekipos atvykstantis vyriausiasis treneris 37-erių Tomas Gaidamavičius, tuo metu komandoje liekantis latvis Sandis Buškevicas toliau tęs darbus antroje asistento rolėje.

„Labai dėkojame Tomui už darbą ir linkime jam sėkmės ateityje. Vis dėlto nusprendėme pasukti skirtingais keliais, nes klubo netenkino rezultatai. Jurica į komandą įneš disciplinos ir tvarkos. Jis yra griežtas treneris, kaip ir Gaidamavičius. Jų požiūriai sutampa, o žaidėjai jais pasitiki“, – tinklalapiui „bcneptunas.lt“ situaciją komentavo klubo sporto direktorius Dainius Vaitelis.

Gaidamavičius artimiausiu metu dirbs ir pagrindinėje, ir dublerių komandoje, tačiau klubas antrajai savo komandai ieško naujo trenerio.

„Neptūnas“ vakar užbaigė šio sezono kelionę FIBA Čempionų lygoje. Mėlynai balti įveikė Sombathėjaus „Falco“ ir iškovoję 6 pergales per 14 mačų klaipėdiečiai grupėje liko šešti bei pirmą kartą per ketverius metus neprasibrovė į atkrintamąsias. „Betsafe–LKL“ čempionate – per 20 susitikimų iškovota 11 pergalių ir užimama 5-oji vieta.

Žuža – nuo 1996-ųjų profesionaliai krepšinį žaidęs ir didelę patirtį sukaupęs vidurio puolėjas, kurio karjeros vingiai siekė ir legendinius Zagrebo „Cibona“ bei Atėnų „Panathinaikos“ klubus.

2014-aisiais aukštaūgis atvyko į Lietuvą ir dvejus metus vilkėjo Panevėžio „Lietkabelio“ marškinėlius. Metus padirbęs asistentu Aukštaitijos ekipoje jis persikėlė į Klaipėdą, kur dvejus metus dirbo šalia Kazio Maksvyčio, o šiemet – šalia Rinkevičiaus.

Debiutuoti vyriausiojo trenerio vaidmenyje Žuža galės jau artimiausią šeštadienį, kai uostamiestyje lankysis Utenos „Juventus“ krepšininkai.