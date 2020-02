Aiškios NBA „Visų žvaigždžių“ mačo komandos: Sabonis suvienys jėgas su LeBronu ir Dončičiumi

kasioguru

nevertina lygos lyderiai Sabo - paliko paskutini, nors galvojau Giannis paims ji kokiu 4-u ar 5-u saukimu is rezervo. dar krito i akis, kad nevertina ir Rocketsu ballhogeriu, uz ka abiem pespectas. Giannis netgi patrauke barzdona per danti. o siaip Giannio pick\'ai keistoki, ir startas isejo rytai vs vakarai.