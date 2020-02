Sugrįžęs „Neptūno“ simbolis, vos neatsidūręs priešininkų komandoje

Nuotr.: FIBA

Lietuvos krepšinio lygoje, ko gero, tėra du krepšininkai, kuriuos šiuo metu drąsiai galima pavadinti klubo veidais ar simboliais. Vienas – Kauno „Žalgirio“ aukštaūgis Paulius Jankūnas. Kitas neseniai galėjo pirmą kartą LKL vilkėti ne Klaipėdos „Neptūno“ marškinėlius.

Martynas Mažeika MIN: 15.15 PTS: 12 (62.5%) REB: 3 AS: 3 ST: 0 BS: 0 TO: 1 GM: 1

Martynas Mažeika vieną lapkričio mėnesio vakarą ilgai vargo, kol su strigusia telefono programėle galiausiai pasirašė kontraktą. Procedūra užtruko kur kas ilgiau nei jis buvo įpratęs – parašas buvo padėtas per pusvalandį ir jis iki sezono pabaigos įsipareigojo ginti Talino „Kalev/TLU“ garbę.

Vakare pasirašęs kontraktą, kitą rytą jis sulaukė skambučio iš Martyno Purlio. Panevėžio „Lietkabelio“ vadovas pasiūlė persikelti į Aukštaitijos komandą, mat ekipa planavo atsisveikinti su Stefanu Sinovecu. Mažeika norėjo grįžti arčiau namų, bet dėl ką tik pasirašyto kontrakto to padaryti negalėjo.

„Galbūt ta strigusi programėlė buvo ženklas, kad nereikia“, – interviu „BasketNews.lt“ sakė 193 cm ūgio krepšininkas.

Klaipėdietis „Lietkabeliui“, kuris „Neptūnui“ pastaraisiais metais tapo pagrindiniu varžovu dėl trečiosios vietos LKL, neigiamą atsakymą pateikė antrą kartą per mažiau nei pusmetį.

Praėjusios vasaros pradžioje Mažeika taip pat gavo Martyno Purlio skambutį, bet tuomet klaipėdietis dar tikėjosi „Neptūno“ pasiūlymo ir nusprendė sutarties atsisakyti. Vėliau dėl to gynėjas gailėjosi – norimo dėmesio iš „Neptūno“ taip ir nesulaukė.

„Sūru buvo. Bet nieko“, – jausmą, nesulaukus kontrakto, apibūdino klaipėdietis.

Dėmesys iš Klaipėdos klubo atėjo sezonui įpusėjus, tuomet, kai Mažeikai jo reikėjo labiausiai. Krepšininkas ir anksčiau norėjo grįžti į „Neptūną“, bet dabar jam to reikėjo dar labiau, mat šeimoje atsirado bėdų ir Mažeikoms reikėjo būti arčiau namų.

Martynas Mažeika Komanda: Klaipėdos Neptūnas

Pozicija: SG, PG Amžius: 35 Ūgis: 193 cm Svoris: 95 kg Gimimo vieta: Klaipėda, Lietuva

Problemos buvo tokios, kad Talino „Kalev/TLU“ suprato krepšininką ir net neprašė pinigų už išpirką, kuri buvo numatyta kontrakte.

„Pasirodo, kad šiame pasaulyje yra gerų žmonių, – apie gražų išsiskyrimą su Estijos komanda pasakojo Mažeika. – Mano šeimynai reikėjo būti arčiau namų. Šeimai yra geriau, kad aš esu šalia. Dėl to esu labai dėkingas, kad tokiu man svarbiu momentu suradome bendrą kelią mano sugrįžimui. Ir „Neptūnas“ turėjo traumų, ir man reikėjo būti namuose.“

Mažeika į „Neptūną“ grįžo po 2,5 metų pertraukos. Prieš tai jis klube su pertraukomis žaidė 12 sezonų, o ilgiausiai paeiliui rungtyniavo septynerius metus – nuo 2010 iki 2017 metų. Po šios atkarpos komandos veidu tapęs krepšininkas iš „Neptūno“ tenkinančio pasiūlymo nesulaukė, nors pats 2016-2017 metų sezono viduryje parodė ištikimybę gimtajam miestui ir atsisakė kvietimo į kitą LKL komandą.

„Tos komandos nenoriu įvardinti, bet manau, kad ją pasakęs nieko nenustebinčiau. Bet kaip tu gali važiuoti sezono viduryje į tos pačios lygos klubą? Aš to negalėjau padaryti“, – pasakojo Mažeika.

Kitą sezoną po to, kai Mažeikos neliko „Neptūne“, iš komandos sezono viduryje išėjo ir į kitą LKL komandą persikėlė Arnas Butkevičius bei Mindaugas Girdžiūnas. Dar Mažeikai esant „Neptūne“ tuo pačiu keliu žengė Jimmy Baronas.

Nors pats Mažeika sezono eigoje išvykti į kitą tos pačios lygos komanda negalėtų, jis nekaltina išvykusių krepšininkų.

„Mes visi tokias galimybes turėdavome, jeigu sezono viduryje gaudavome pasiūlymą. Vieni pasirinkdavo išeiti, o kiti – likti. Bet dėl to žmonių nereikia smerkti. „Neptūnas“ tą sezoną baigė trečioje vietoje, tad viskas gerai, sezonas vis tiek buvo geras“, – pabrėžė krepšininkas.

Nuo 2017 metų iki 2020 metų pradžios Mažeika rungtyniavo Estijos ir Vokietijos klubuose. 2017-2018 metų sezono pradžioje jam užteko vieno sėkmingo mėnesio Talino „Kalev/Cramo“ ekipoje, jog sulauktų kvietimo iš Vokietijos aukščiausios lygos Jėnos „Science City“ ekipos.

Šioje šalyje jis jau žaidė 2004-2006 (Berlyno ALBA) ir 2006-2007 metais (Bonos „Telekom Basket“) bei buvo pramokęs vokiečių kalbos. Ketvirtasis sezonas Vokietijoje klostėsi sėkmingai – Mažeika užfiksavo 9,1 taško ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo statistiką, o klubas nesibaigus sezonui pratęsė sutartį su lietuviu dar dvejiems metams.

Visgi Mažeika Vokietijoje liko tik vienam sezonui, mat po jo komanda iškrito į antrąją lygą, o kontrakte buvo numatyta, kad krepšininkas žais aukščiausioje lygoje.

Vasarą atsisakęs „Lietkabelio“ kontrakto ir nesulaukęs „Neptūno“ dėmesio, šio sezono pirmąjį mėnesį Mažeika praleido Tartu komandoje, tuomet išvyko į Talino ekipą, bet iš Vokietijos klubų akiračio nedingo.

„Vokietijoje dažnai žaidėjai užsilieka. Keičia komandas, bet lieka toje pačioje lygoje. Jie yra labai prisirišę, žiūri į tai, koks esi žmogus, kaip žaidi. Vokiečiai nenori rizikuoti ir imti bet ką. Jiems saugumas yra pirmoje vietoje. Aš mokėjau vokiečių kalbą, dabar per tuos dvejus metus kalbos pramoko ir mano sūnus, kuris čia lankė darželį, o po to – pirmąją klasę. Man norėjosi daugiau integruotis, ir šeimynai tai pavyko. Net ir šuo buvo registruotas ten.

Šio sezono eigoje buvo galimybė sugrįžti į Jėnos komandą, jie man neseniai pasiūlė sutartį, nes klubas nori grįžti į pirmąją lygą, turi aukštus tikslus. Siūlė ir kita Vokietijos komanda atvykti. Bet tuo metu jau kalbėjomės su „Neptūnu“. Paskutinį mėnesį viskas sukrito iš vienur, iš kitur. Bet labai norėjau grįžti čia, pasitaikė galimybė ir daugiau svarstymų nebuvo“, – pasakojo gynėjas.

Vokietijoje Mažeika pakeitė savo išvaizdos stilių ir nusprendė nusiskusti plaukus bei toliau auginti barzdą. Pastebėjus, kad krepšininkas kiek primena istorinio serialo „Vikingai“ veikėjus, Mažeika nė kiek nesutrinka.

„Visi jau taip sako. Būdavo Vokietijoje ir antraščių daug apie tai, mane vadindavo Baltų vikingu“, – istorija dalijosi ir pats šį serialą žiūrintis Mažeika.

Baltų vikingas paskutinę sausio dieną grįžo į komandą, kurioje pats užaugo ir ilgą laiką buvo kapitonu. Dabar šias pareigas yra užėmęs Simas Galdikas, bet galima neabejoti, kad Mažeikos balsas skambės taip pat garsiai.

Gynėjas į komandą grįžo permainų laikotarpiu. Sužaidęs dvejas rungtynes treniruojamas Tomo Rinkevičiaus, dabar gynėjas dirbs su Jurica Žuža. Ketvirtadienį ryte prieš treniruotę Rinkevičius atsisveikino su „Neptūno“ krepšininkais ir netrukus prisistatė naujasis vyriausiasis treneris Žuža.

Lietuvoje Mažeiką visi žino kaip atakuojantį gynėją, tačiau jam išvykus į užsienį, situacija pasikeičia. Kaip ir ankstesniais sezonais užsienyje, taip ir per pastaruosius 2,5 sezono jis visada rungtyniavo įžaidėjo pozicijoje. Į atakuojančio gynėjo poziciją Vokietijos ekipoje krepšininkas pasislinkdavo tik tuo atveju, jeigu aikštėje būdavo kartu su pagrindiniu komandos įžaidėju.

„Aš visada užimdavau įžaidėjo poziciją. Kažkiek būdavo pranašumų, pavyzdžiui, mano dydis prieš kitus įžaidėjus, gaudavau progų žaisti vienas prieš vieną prieš mažesnius įžaidėjus. Užsienyje visada būdavau įžaidėjas, bet tik grįžus į Lietuvą mane kažkodėl pastumdavo į atakuojančio gynėjo poziciją.

Man atrodo, kad kai esu įžaidėjas, aš visai pakeičiu savo stilių, daugiau matau kitus. O kai mane pastato atakuojančiu gynėju, tai jau vien žodis atakuojantis lyg rodo, kad iš tavęs tikisi taškų. Pats kaifuoju būdamas su kamuoliu ir organizuodamas atakas. Dabar „Neptūno“ treneriai pasikeitė ir matysime, kur mane matys. Man rungtyniauti įžaidėju tinka ir patinka“, – pasisakė atletas.

Klaipėdos klubas šiuo metu turi problemų ir įžaidėjo, ir atakuojančio gynėjo pozicijose, mat iš rikiuotės iškrito Darrinas Dorsey bei Tomas Delininkaitis. Dėl to kartu su Žygimantu Janavičiumi įžaidėjo poziciją užima atakuojantis gynėjas Matas Jogėla.

„Jeigu tik kažkur bus skylutė, tai aš ją užkamšysiu. Ką reikės, aš tai ir darysiu. Kur kažko reikia, kur kažko trūksta, dėkite mane. Savo pirmose dvejose rungtynėse buvau ir įžaidėju, tačiau minimaliai. Galbūt norėtųsi daugiau, bet pabrėžiu, kad esu pasiruošęs bet kokiam vaidmeniui“, – pasakojo klaipėdietis.

Mažeika sugrįžimo į „Neptūną“ rungtynėse kovoje su Prienų „CBet“ pelnė 12 taškų ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o kitame mače su Sombatėjaus „Falco“ surinko 8 taškus ir asistavo du sykius.

Dabar klubas žais tik LKL, o kitą savaitę dar kausis Karaliaus Mindaugo taurėje, kurios finalo ketvertas vyks Klaipėdoje. Vieno tikslo „Neptūnas“ jau neįgyvendino – nepateko į FIBA Čempionų lygos antrąjį etapą.

Mažeika mano, kad ekipai nereikia žvelgti į ilgalaikius tikslus, komandai būtina žiūrėti tik į artimiausias rungtynes. Šiandien „Neptūnas“ namuose susikaus su „Juventus“, o kitą savaitę dėl patekimo į KMT finalo ketvertą žais su Alytaus „Dzūkija“. Dabar jis siūlo apsiriboti tikslais įveikti šias dvi komandas.

Klaipėdos ekipa yra sulipdyta iš jaunimo ir kur kas labiau patyrusių krepšininkų. Klube yra penki 22-ejų metų ir jaunesni krepšininkai bei septyni žaidėjai, įkopę į ketvirtą dešimtį.

„Jaunimas pagal pavardes atrodo galingai. „Žalgirio“, „Baskonia“ žaidėjai. Jie yra ant linijos nuo labai didelių žaidėjų. Manau, kad ateityje duos gerus rezultatus. Gytis Masiulis jau pernai davė gerą žaidimą. Kas liečia treniruotes, matosi, kad jis stipriai dirba. Taip pat ir Sedekerskis, Jogėla. Jis dabar yra įžaidėjas, bet man norisi jo paklausti, ar jam patinka tai daryti. Kartais iš šono žiūrint kyla klausimas, ar jam patinka būti įžaidėju.

Jaunimas tikrai geras. Tas pats Tadas Pažėra. Jis dar nežaidžia daug, bet aš jo nebuvau matęs. Jis tikrai neblogas vaikinas. Dabar Pažėra ir pataiko, jo pasitikėjimas savimi yra gana didelis, jis labai drąsus. Tik visiems jauniems reikia psichologiškai darbuotis, labiau pasitikėti savimi“, – apie jaunuosius krepšininkus kalbėjo Mažeika.

Sausio pabaigoje lietuviui sukako 35-eri metai, tačiau pats krepšininkas dėl vyresnio amžiaus aikštėje pokyčių nepastebėjo ir neturi jokių minčių apie karjeros pabaigą.

Pats gynėjas žvalgosi į vyresnių krepšininkų pavyzdžius, kurie turi itin ilgas karjeras, o Mindaugą Lukauskį vadina užsikonservavusiu žaidėju.

Mažeika sportuoti nesustoja ir vasarą, kurios metu mėgsta žaisti tenisą, lankytis sporto salėje. Gynėjas nuolat kas antrą dieną bėga po 10-12 kilometrų.

„Kiekvieną vasarą pradedu vis daugiau sportuoti. Ne tik dėl to, kad reikia, bet ir dėl to, kad aš pradedu sportui jausti priklausomybę. Galbūt po 30 metų reikia daugiau save prižiūrėti, stebėti ką valgai ir geri, kiek miegi.

Aš jaučiu tokį malonumą save prižiūrėdamas ir dirbdamas vasarą. Pajutau, kad reikia vis daugiau ir daugiau. Gal iš šono atrodo, kad esu sulėtėjęs ar dar kažkas, bet pats to nejaučiu. Man atrodo, kad 35 metai skamba dar geriau nei 34 metai. Įlipęs į 35 metus jaučiuosi dar geriau. Kol kas jokių minčių apie pabaigas neturiu.

Kartais būna, kad dar kūnas leidžia, bet krepšininkai pavargsta psichologiškai nuo rutinos ir nori baigti sportuoti. Kol kas nejaučiu nei to, nei to. Aš esu 100 procentų tikras, kad jeigu paskubėsiu baigti karjerą, po to praėjus keliems metams gailėsiuosi. Geriau jau išlaužti iki tol, kol tikrai nebenorėsi arba nebegalėsi“, – pasakojo Mažeika.

Kapitonas grįžo į Klaipėdą. Galbūt ir nebeišvyks.