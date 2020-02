Jarutis neigia jam mestus Kleizos kaltinimus: „Su realybe nieko neturintis pramanas“

uz zalgiri

faktas kad jei tai ka pasake Kleiza yra teisybe,tai cia grynu gryniausias klubo pinigu melzimas uz kuri turetu vyt laukt toki direktoriu,bet cia tik vienos puses nuomone.Kleiza sake kad jis rinko komanda,o kaip matom sudetis tikrai tragiska nes su legionu visai nepataike,o Jarutis stipriai kritikuoja legionierius todel naturalu kad tarp ju galejo atsirast trintis. apie puiku Adomaicio darba cia turbut anekdotas,bet velgi,Kleiza gina fizruka kai Jarutis matyt jau pavargo nuo sitos vidutinybes todel dar vienas konfliktas. is to kas matosi ant pavirsiaus Lino vadybines kompetencijos labai menkos todel Vilniaus komandai gal net i nauda bus tai kad jis pasitrauks nes kazko isskirtinio jis per ta laika taip ir nesugebejo nuveikt.