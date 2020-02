Po kontroversiško pralaimėjimo – „Blazers“ atstovų įsiūtis ir nusivylimas

Anonimas

Kai savo darba atlieki sudinai kiekvienas rungtynes be jokios atsakomybes, tai prie to ir teisejai pripranta ir ziurovai su zaidejais. Sikart ant tiek persistenge kad net zaidejai supyko. Krepsinis apskritai yra toks sportas kur teisejams yra per daug suteikta teisiu itakoti zaidimo eiga. Duodi dvi greitas prazangas svarbiam zaidejui ir pyst sedi ant suolo iki ilgosios pertraukos. Fulej kokioj maximum raudona kortele uz tikrai siurkscia prazanga.