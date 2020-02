Iš „Pacers“ žvaigždės lūpų – pasitikėjimo Saboniu žodžiai

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Treniruočių salėje – turnyrinė NBA lentelė

Domantas Sabonis prieš šį sezoną norėjo tik išsikovoti vietą Indianos „Pacers“ starto penkete. Laisvas vasaros dienas paskyręs asmeniniam tobulėjimui, paskui su Lietuvos rinktine žaidęs pasaulio čempionate Kinijoje, 23 metų 211 cm ūgio krepšininkas troško daugiau žaidimo laiko NBA ir galimybių pademonstruoti savo sugebėjimus.

Jo norai buvo išpildyti su kaupu.

Sabonis ne tik gavo vietą „Pacers“ starto penkete, ne tik vidutinis jo žaidimo laikas išaugo beveik dešimčia minučių per rungtynes, bet ir visa tai dar buvo vainikuota neeiliniu pasiekimu – vieta NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse Čikagoje.

Šis pasirinkimas vienus nustebino, kitus gal papiktino – tokiu NBA trenerių pasirinkimu abejojo net kai kurie lygos apžvalgininkai, – tačiau niekas Indianoje dėl to nekilnojo antakių.

Sabonis ne tik yra daugiausiai taškų (vid. 18,3), atkovotų kamuolių (vid. 12,6) ir naudingumo balų (vid. 23,5) renkantis krepšininkas komandoje, bet ir absoliutus „Pacers“ puolimo dirigentas.

Sabonio užtvaros yra tokios efektyvios, kad pagal taškus, pelnomus po jų, jis visoje lygoje nusileidžia tik Rudy Gobertui, o pridėjus taškus, pelnomus po rezultatyvių perdavimų (jų Sabonis atlieka vid. po 4,8), lietuvis tampa daugiausiai taškų komandos draugams per 36 min. sugeneruojančiu žaidėju.

Tai – galbūt sudėtingi skaičiai, tačiau Sabonio kolegoms nereikia ir jų, kad jie žinotų, koks šis krepšininkas yra naudingas.

Victoras Oladipo, žmogus, buvęs toje pat komandoje su Saboniu visą šio karjerą NBA, sako nė kiek nesistebintis lietuvio įvertinimu.

„Mačiau, kaip jis augo, mačiau nuo tada, kai jis atsidūrė šioje lygoje. Buvau kartu su juo, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Oladipo. – Matant, koks jis tapo žaidėjas, tai galbūt nustebins visus, bet tik ne mane. Aš matau, kaip jis dirba. Matau jo potencialą nuo tada kai jis pateko į šią lygą. Nuostabu, kad visi dabar tai supranta.“

Oladipo pirmąją sezono pusę negalėjo žaisti dėl prieš metus patirtos sudėtingos kojos traumos ir jo vietą „Pacers“ puolimo smaigalyje užėmė Sabonis. Lietuvio taškų vidurkis nuo 13,8 išaugo iki 18,3.

Visgi svarbiausias Sabonio statistikos pokytis įvyko žaidžiamų minučių grafoje. Praėjusį sezoną kilęs nuo suolo ir žaidęs vidutiniškai po 24 min. 19 sek., šiemet aukštaūgis rungtyniauja vidutiniškai po 34 min. 9 sek.

Tai, pasak Oladipo, yra esminė Sabonio spindėjimo priežastis.

„Jis gavo daugiau galimybių, kai iki šiol jo galimybės buvo ribotos, – sakė Oladipo. – Šiais metais mums jo labai reikėjo, todėl jo galimybės labai išaugo. Domanto pasirodymai rodo, kad jis yra pajėgus taip žaisti. Manau, kad jis buvo pajėgus tą daryti visą karjerą. Žinoma, turėjo mokytis ir augti, bet manau, kad įgūdžių potencialas visada buvo su juo.“

„Šį sezoną jį naudojame panašiai, kaip ir praėjusį, tačiau tada jis kilo nuo suolo, – kalbėjo „Pacers“ strategas Nate’as McMillanas. – Šiemet jis gauna daugiau minučių, daugiau galimybių ir yra produktyvus per tas minutes.“

Toks produktyvus, kad antroje sezono pusėje pradėjo rinkti trigubus dublius. To nepadaręs per pirmas 281 karjeros rungtynes, per pastarąsias 12 rungtynių Sabonis net keturis kartus pasiekė dviženklius taškų, atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų rodiklius.

Ar tikrai tokį žaidimą demonstruojantis krepšininkas galėjo prieš sezoną kelti sau tokius kuklius tikslus, kaip patekimas į starto penketą?

„Aš nenustebęs, kad jis taip pasakė, – tikino Oladipo. – Domas nori daug žaisti ir laimėti. Tai visada buvo jo mantra. Jis nori žaisti ir laimėti. Nuo tada, kai pateko į lygą, jam tai buvo svarbiausia. Manęs tai nenustebino, kad jis taip pasakė ir jis kalbėjo nuoširdžiai.“

„Žinojome, kad turime tikrai gerą krepšininką ir jis dirbo labai sunkiai, kad pagerintų savo žaidimą, – kalbėjo McMillanas. – Praėjusį sezoną jis kilo nuo suolo, tapo starto penketo žaidėju. Jis labai patobulino savo žaidimą.

Manau, jis žengė į kitą lygį kovoje dėl kamuolių, taip pat inicijuojant atakas. Šį sezoną jis turi jau 4 ar 5 trigubus dublius, taigi matome jo augimą. Tai, ką šį sezoną padarė komanda, padėjo jam tapti „Visų žvaigždžių“ rungtynių žaidėju. Jis padarė gerų dalykų, bet komanda taip pat padarė gerų dalykų ir padėjo jam tapti žvaigždžių rungtynių dalyviu. Nežinau, ar tai buvo jo svajonė, bet jis mums šį sezoną labai padeda.“

„Kai esi mažas vaikas, visada yra tokia svajonė, – tarsi atsakydamas į trenerio klausimą, pirmadienį po rungtynių sakė Sabonis. – Tik negalvojau, kad šiemet taip bus. Norėjau tik būti „Pacers“ starto penkete. Davė man tokį šansą, bandau tai išpildyti ir žaisti savo žaidimą.“

Tai – kuklūs žodžiai žmogui, kuris šiemet bus tarp 24 geriausių NBA žaidėjų. Išrinkimas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes yra amžinas įvertinimas NBA žaidėjui, toks, kokio siekia ir nepasiekia šimtai kitų žaidėjų, o Sabonis tai padarė jau ketvirtaisiais karjeros metais.

Oladipo, praėjusius dvejus metus rinktas tarp lygos žvaigždžių, šypsosi, kad jis dėl Domo pasiekimo džiaugiasi labiau nei jis pats ir tuo pačiu turi vieną vienintelį patarimą šventėje Čikagoje debiutuosiančiam bičiuliui.

„Tiesiog reikia gerai leisti laiką. Tegul kovingumas truputį pasireiškia, bet svarbiausia – pasilinksminti.

Tai puiki patirtis, kurią prisiminsi, ypač pirmąjį kartą. Reikia gerai leisti laiką ir tuo mėgautis“, – sakė Oladipo.