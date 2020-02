Ziono Williamsono sąskaitoje – rezultatyvumo rekordas ir pergalė

Nuotr.: AP – Scanpix

Zionas Williamsonas pasiekė savo karjeros rezultatyvumo rekordą NBA pirmenybėse ir Naujojo Orleano „Pelicans“ (23-31) ekipą vedė į triumfą namuose 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31) prieš Portlando „Trail Blazers“ (25-30).

Rungtynių žaidėjas Zion Williamson Taškai 31 Naudingumas 33 Dvitaškiai 63% 10/16 Baudų metimai 79% 11/14

Williamsonas per 28 minutes pelnė 31 tašką (10/16 dvit., 0/1 trit., 11/14 baudos), atkovojo 9 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, dukart suklydo ir sykį prasižengė.

Tai buvo devintasis Williamsono sezono mačas. Pirmoje rungtynių pusėje jis jau turėjo 17 taškų.

Zionas tapo tik penktuoju NBA krepšininku, kuriam per pastaruosius 10 sezonų pavyko per pirmąsias 10 karjeros NBA rungtynių pelnyti bent 30 taškų. Williamsonas taip pat tapo ketvirtu greičiausiai 30 taškų pelniusiu NBA krepšininku, kuris naujokų biržoje buvo pasirinktas pirmuoju šaukimu.

Dar vienas žaidėjo pasiekimas – Zionas NBA tapo trečiuoju krepšininku per pastaruosius 30 metų, kuris per pirmąsias 10 savo rungtynių NBA bent septynis kartus pelnė 20 taškų. Jis prisijungė prie Granto Hillo ir Shaquille’o O’Nealo, tai padariusių irgi po 7 sykius. Tiesa, Zionas tai padarė per devynis susitikimus.

Pirmajame kėlinyje „Pelicans“ atsiliko 16 taškų skirtumu. Trečiąjį ketvirtį ekipa laimėjo 20 taškų persvara.

Prieš šį mačą per 10 rungtynių Damianas Lillardas vidutiniškai pelnė po 42 taškus. Šįkart jis surinko 20 taškų (6/12 dvit., 0/4 trit., 8/9 baudos). Tiesa, įžaidėjo žaidimo laikas ketvirtajame kėlinyje dėl didžiulės „Pelicans“ persvaros buvo limituotas. Jis žaidė 29 minutes.

Naujojo Orleano komandoje antrąjį susitikimą paeiliui praleido lyderis ir rezultatyviausias krepšininkas Brandonas Ingramas.

„Pelicans“: Zionas Williamsonas 31 (10/16 dvit., 11/14 baudos, 9 atk. kam.), J.J. Redickas 20 (4/7 trit.), Joshas Hartas 117, Jrue Holiday 16 (10 rez. perd.), Frankas Jacksonas 13, Nicolo Melli 10 (9 atk. kam.), Lonzo Ballas 9 (10 rez. perd.).

„Blazers“: C.J. McCollumas ir Damianas Lillardas po 20, Carmelo Anthony 18 (8/11 dvit., 0/5 trit.), Hassanas Whiteside’as 17 (14 atk. kam.), Wenyenas Gabrielis 12.

