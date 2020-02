Dončičius apie „Kings“ stratego repliką mačo metu: „Man tai nepatiko“

Anonimas

Is Doncic iskart NBA pradejo daryt zvaigzde, nes jis pritraukia jiems pinigu is Europos ziurovu. Gaila, bet tas jausis ir mums zaidziant pries Slovenija atrankoje. Garantuotai svilps teisejai i jo nauda, net ir zaidziant Kaune. Bet kokia sporto organizacija uzuodzia pinigus is toli.