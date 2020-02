Adomaitis: apie džiuginantį Blaževičių ir pergalės receptą rytojaus finale

Nuotr.: BNS

Vilniaus „Rytas“ Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalio barjerą perlipo daugiau nei užtikrintai – sostinės klubas „Neptūną“ sutriuškino 96:71 ir finale susitiks su Kauno „Žalgiriu“.

Po pergalės Dainius Adomaitis teigė, kad prieš susitikimą buvo akcentuota gera rungtynių pradžia.

„Labai akcentavome rungtynių pradžią, kad negalime paleisti „Neptūno“, kuris ypač gerai žaidžia namuose, jog jie emociškai neįsijungtų, o tuo pačiu ir jų fanai. Vyrai šaunuoliai – pradžia mums buvo labai gera ir noriu pagirti vyrus. Kai kurie žaidėjai perlipo aukščiau visų limitų. Prieš tokias rungtynes nebuvo aišku ar kai kurie žaidėjai žais.

– Po didžiosios pertraukos „Neptūnas“ spurtavo ir buvo sumažinęs atsilikimą iki 6 taškų. Kas pasikeitė, kad jūsų komanda taip greitai sureagavo?

– Didelis akcentas prieš mačą buvo Deividas Gailius. Pasikeitus treneriui jis ėmėsi iniciatyvos. Faktorius buvo gynyba, kuri buvo agresyvesnė prieš žmones, kurie gali pelnyti taškus. Kažkiek rizikos prieš žaidėjus, kurie yra prastesni metikai. Svarbiausia buvo kova po krepšiais. Galima pasakyti, kad iki galo nesusitvarkėme su jų atkovotais kamuoliais puolime.

Labai gerai sužaidėme puolime, kas liečia kamuolio vaikščiojimą. Surasdavome žaidėją, kurį reikėjo, sužaisdami skirtingas situacijas abiejose aikštės pusėse – agresyvumas gynyboje ir išpildymas puolime.

– Buvo kalbos, kad „Neptūnas“ gali išnaudoti „Ryto“ priekinę liniją. Kaip esate patenkintas savo aukštaūgių žaidimu?

– Labai patenkintas. Marekas vakar buvo su temperatūra, o šiandien ryte atsikėlė ir man, kaip treneriui, smagiausia, kai žaidėjai ryte pasako, kad viskas gerai, būsiu 100 proc. pasirengęs. Girdžiu iš žaidėjų atsidūsimą, kai reikia žaisti, bet visi per tai perlipa ir tai yra charakteris. Kitur gal nežaistų, bet čia eina ir sužaidžia.

Rungtynių žaidėjas Terrell Holloway Taškai 19 Naudingumas 29 Perimti kamuoliai 3 Baudų metimai 100% 9/9

Mūsų dideli šiandien sužaidė, kas liečia situacijų skaitymą prie pikenrolų, kokiais kampais statyti užtvaras. Marekas yra 18-os metų bičas, dvigubas dublis pusfinalyje. Nemanau, kad tai labai daug kartų pamatysite tokio svarbumo rungtynėse.

– Greitai Blaževičių pakeitėte po klaidų. Kaip patiko jo padarytos išvados antrojo išėjimo metu?

– Pakeistas buvo, nes nežaidė su idėjomis, kokiomis norėjome, tai čia nelieka kito būdo. Bet Mareko stiprybė yra ta, kad turi gerą krepšinio IQ ir tinkamą charakterį krepšiniui ir to iš jo neatimsi. Vien dėl to jis eis toli.

– Halloway sužaidė labai geras pastarąsias dvejas rungtynes, kas tai lemia?

– Nemanau, kad varžovų rizika yra kažkuo pagrįsta. Neturime nė vieno žaidėjo, prie kurio galima naudoti „Juventus“ taktiką, kurie paliko žaidėją per 2 metrus laisvą. Žaidybinėse situacijose iš derinio gali surizikuoti, bet sugrįžkime prie to, kad Tu yra be jokių sveikatos problemų ir jis yra veteranas bei žino rungtynių svarbą. Ypač rungtynėse su „Juventus“, kur buvome subyrėję visiškai (dėl traumuotų žaidėjų).

– Ko reikia rytojaus finale, kad pakartotumėte praėjusių metų rezultatą?

– Daug. Sunku pasakyti. „Žalgiris“ yra aiškus favoritas ir jie privalo laimėti. Tą visi žino. Mums svarbiausia gera koncentracija. Labai daug paslėptų dalykų, kai treneris ilgai vadovauja vienai komandai. Jie tikrai pigius taškus labai gerai išnaudoja. Koncentracija gynyboje turi būti maksimali, kažkiek prireiks ir sėkmės, bet mūsų tikrai neslėgs joks spaudimas ir turime sužaisti geriausias 40 sezono minučių.