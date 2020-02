Epiniame dėjimų konkurse – netikėta baigtis po dviejų pratęsimų

nereikia

sakyciau vienas prastesniu konkursu. Aaronas kai kovojo su Lavine geresniu prideliojo, na ir daugmaz tas pats per ta pati: per zmogu ar zmogui uzmetus, ar zmogui uz pakausio kamuoli pasidejus + bandymas det nuo baudu. Howardas visiskai nuvyle, na bet ko is jo ir buvo galima tiketis, nelabai supratau kam isvis dalyvavo. Konington praktiskai identiski dejimai, ka jis ten bande pavaizduoti kad liecia lenta ir tada lanka tai ispudzio nera, nes realiu laiku to nesimato, jei reikia eit su pirstu ir rodyt ka cia padarei tai visa efekta nuima.