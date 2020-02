Jasikevičius: apie laimę būti „Žalgiryje“, titulo svarbą ir pagarbą, kurios negauna „Rytas“

Nuotr.: BNS

Kauno „Žalgiris“ susigrąžino Karaliaus Mindaugo taurės trofėjų. Finale kauniečiai 80:60 sutriuškino Vilniaus „Rytą“.

Po rungtynių vyriausiasis „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius spinduliavo gera nuotaika ir teigė, kad tokia pergalė komandai yra labai svarbi.

„Tikrai malonus vakaras mums. Sveikinu visus „Žalgirio“ fanus su pirmuoju sezono titulu. Norėčiau padėkoti visiems fanams susirinkusiems Klaipėdos arenoje, jautėmės tarsi namuose ir tai yra labai svarbu. Fantastinis jausmas yra dirbti organizacijoje, kuri kiekvienais metais turi realius šansus iškovoti trofėjus. Jaučiame didžiulį užnugarį. Tai tiek smagiausių dalykų dirbant Kauno „Žalgiryje“.

Rungtynės buvo tokios, kaip tikėjomės. Buvo viena iš geriausių žaidėjų reakcija po ilgosios pertraukos į tai, ko neatlikome pirmoje pusėje, kur nenubaudėme „Ryto“. Trečiajame kėlinyje žaidėme tikrai solidžiai, susidėjo su situacijomis, kur „Rytas“ kai kuriose situacijose mūsų nenubaudė. Pabėgome ir kontroliavome situaciją.“

– Po rungtynių Hayesas išmaudė jus. Nors jam tai pirmasis titulas, bet panašu, kad jis moka švęsti?

– Nieko jis nemoka. Su vandeniu pastoviai stovi.

– Kiek smagu už legionierius, kurie vis išauga?

– Smagu. Pakeičiant 7 žaidėjus nėra lengva, kad jie įeitų į kolektyvą ir pajaustų „Žalgirio“ dvasią. Jie yra labai geri žmonės ir nesinorėtų, kad tų naujokų būtų tiek daug, bet yra kaip yra. Galbūt, jiems tai bus dar didesnis žingsnis įsilieti į klubą ir pajaučiant, kaip čia yra smagu bei bus postūmis stengtis, dirbti dar lengviau. Nėra lengva gyvenime iškovoti titulus, tikiuosi jie tai vertins.

Rungtynių žaidėjas Paulius Jankūnas Taškai 8 Naudingumas 17 Tritaškiai 100% 2/2 Atkovoti kamuoliai 7

– Galbūt MVP apdovanojimą reikėtų pavadinti Ulanovo vardu?

– Čia labai dideli žodžiai. Jis antrajame kėlinyje buvo vienas iš tų, kurie nesuprato, ką norime kaip komanda. Galų gale jis su Luku buvo vienas iš tų, kurie daugiausiai savo agresija prisidėjo prie perlaužimo trečiajame kėlinuke, nes išėjo su labai gerai mentalitetu ir padarytomis pastabomis.

Žaidė labai gerą, solidų krepšinį, ėjo link baudų metimų linijos. Sustatėme gynybą, kuri trečiajame kėlinyje buvo nerealiame lygmenyje. Labai svarbu, kad mes į šias rungtynes atėjome su žaidėjais, kurie yra matę ir pajautę taurės finalo dvasią.

– Kaip vertinate LeDay dėjimą per Blaževičių?

– Gražu. Labai malonu, kad tokį dėjimą atliko mano žaidėjas. Turime sugrįžti prie to, kad mes turime aibę jaunų žaidėjų ir kaip pabrėžiu spaudos konferencijose, po to dėjimo jam rungtynės baigėsi, nes absoliučiai pametė galvą. Jauni vyrai.

– Kas nesisekė pirmoje dalyje?

– Turime gerbti „Rytą“. Jie yra labai gerai treniruojami, vieno geriausių Europos trenerių ir apžaisti juos taktiškai – labai sunku. Bando reaguoti į visus pasikeitimus ir jie žaidė savo ginklais. Pirmoje dalyje tikrai gerai judino kamuolį, keitė gynybos sistemą. Kažkur nesupratome, kaip reikia gintis kai kuriose situacijose. Aš manau, kad „Rytas“ ir visa jų krepšinio pusė negauna tokios pagarbos, kokios nusipelnė. Šiais metais ir nuo tol, kol ten yra Dainius.

– Kiek Jankūnui buvo sėkmingas turnyras?

– Solidžiai. Paulius žino sistemą, mes grįžtame prie to paties. Mums, kaip komandai, reikia pereiti tokius dalykus. Paulius pradėjo labai gerai rungtynes savo fiziškumu, aišku, kai jis išplečia aikštelę ir šiandien pataikė du tritaškius. Tai – labai svarbu. Vis dėlto, daugiausia, ką šituose dalykuose duoda Paulius, Artūras ir Edgaras yra „Žalgirio“ dvasia ir pagalba man, kaip treneriui, kad visi žaidėjai eitų kaip vienas kumštis. Ir tai yra svarbu. Mes turime surasti kažkokių žmonių lietuvių, kurie perims tą estafetę iš jų artimiausiais metais.

– Kuo esate buvęs apipiltas?

– Buvo visokių (atvejų). Norime švęsti su vyrais, norėtųsi, kad išlaikytume daugiau vyrų ir galėtume džiaugtis šia atmosfera. Mums ši turnyras buvo labai svarbus, kaip naujai komandai.