Tarsi atkrintamosiose: atkakliame „Visų žvaigždžių“ mūšyje Sabonis išsiskyrė kova dėl kamuolių

Nuotr.: USA Today Sports-Scanpix

Tai nebuvo įprastos NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės ir ne vien dėl to, kad jose matėme Domantą Sabonį.

Pastaruosius kelerius metus praktiškai neegzistuojančia gynyba pasižymėję mačai šiemet priminė tikrą atkrintamųjų mūšį. Galų gale pergalę 157:155 (53:41, 30:51, 41:41, 33:22) šventė LeBrono komanda.

Sabonis ant parketo praleido 19 minučių, per kurias pelnė 2 taškus (0/1 dvit., 2/4 baudos), atkovojo 6 kamuolius bei sykį suklydo.

Prieš prasidedant ketvirtajam kėliniui 133:124 pirmavo Giannio komanda ir tai reiškė, kad pergalę pasieks komanda, pirmoji surinkusi 157 taškus. Per pirmuosius tris kėlinius komandos atliko 49 dėjimus, kuomet per ketvirtąjį – vos trys.

Energingai lemiamą ketvirtį pradėjo LeBrono komanda. Devinas Bookeris pataikė dvitaškį, Sabonis realizavo baudą, Russellas Westbrookas įkrovė iš viršaus, o LeBrono komanda spurtavo 13:2 bei priartėjo iki 4 taškų – 133:137.

Po to aikštelėje užvirė tikra kova. Abi komandos pradėjo itin kietai gintis, kai kuriuos lyderius net dvigubinti, o Kyle‘as Lowry netgi išprovokavo pražangą puolime.

Tuomet LeBrono ekipa surengė dar vieną spurtą. Anthony Davisas pataikė iš po krepšio, Chrisas Paulas bei Jamesas Hardenas smeigė po tritaškį ir rezultatas tapo lygus – 146:146. Situacija pernelyg nesikeitė ir abi komandos po kurio laiko turėjo po 150 taškų.

Rezultatui esant 152:152, žiūrovai išvydo dar vieną neregėtą vaizdą „Visų žvaigždžių“ mače – teisėjai turėjo pasitelkti vaizdo peržiūrą, kad nustatytų, jog būtų fiksuojama pražanga prieš Joeli Embiidą ar skirtų ginčą. Buvo priimtas pastarasis sprendimas ir Davisas atkovojo kamuolį LeBrono ekipai.

Pirmieji prie pergalės priartėjo LeBrono komanda. Jamesas Hardenas realizavo baudas ir išvedė savo ekipą į priekį – 154:152. Pascalis Siakamas turėjo progą rezultatą kaipmat išlyginti, bet kamerūnietis pataikė tik vieną baudą (153:154).

Kitoje atakoje Kawhi Leonardas prametė sudėtingą tritaškį, bet Giannio ekipa iš karto prarado kamuolį, o jau po akimirkos LeBronas Jamesas atliko sėkmingą reidą krepšio link bei atrodė, kad priartino savo komandą prie pergalės.

Vis tik teisėjai vėl pasitelkė peržiūrą ir nusprendė, kad Antetokounmpo blokas LeBronui buvo pagal taisykles, tad taškai įskaityti nebuvo. Ginčo kamuolį ir vėl laimėjo Davisas, bet Jamesas švystelėjo tritaškį praktiškai iš vidurio, kuris tikslo nepasiekė.

Po itin ilgos pertraukos taškus pagaliau pelnė Jamesas. Jis įsiveržė į baudos aikštelę ir dėjimu priartino savo ekipą per žingsnį nuo triumfo – 156:153. Vis tik viltį Giannio ekipai sugrąžino Embiidas, kuris pataikė abi baudas ir tai reiškė, kad graiko komanda taip pat priartėjo prie pergalės per metimą – 155:156.

Pergalingą metimą atliko Davisas. Jis išprovokavo Lowry pražanga ir pataikęs antrąjį baudos metimą paskelbė rungtynių pabaigą.

Sabonis aikštėje pasirodė nuo antrojo kėlinio pradžios ir iš karto išprovokavo pražangą bei pataikė vieną baudos metimą. Pirmoje mačo dalyje jis žaidė 7 minutes ir pelnė 1 tašką bei atkovojo 5 kamuolius.

Komandos šiose rungtynėse žaidė pagal naują formatą, kai kiekvieno iš pirmų trijų kėlinių nugalėtojais iškovoja 100 tūkst. JAV dolerių labdaros organizacijai. Paskutiniame kėlinyje ekipos varžėsi iki taškų skaičiaus – pridėjus prie pirmaujančios komandos 24 taškus.

Kobe Bryanto vardu įprasmintą „Visų žvaigždžių“ mačo MVP atsiėmė Kawhi Leonardas. Puolėjas pelnė 30 taškų (3/4 dvit., 8/14 trit.), atkovojo 7 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei sykį suklydo. Jis buvo rezultatyviausias krepšininkas LeBrono komandos gretose.

LeBrono komanda lengvai laimėjo pirmąjį kėlinį, 53:41, kai visus 4 tritaškius pataikęs Kawhi Leonardas surinko 12 taškų.

Antrajame kėlinyje vaizdas aikštėje buvo visai kitoks. Giannis Antetokounmpo ėmėsi reikalų į savo rankas ir jo komanda įtikinamai laimėjo kėlinį 51:30. Antetokounmpo per šį ketvirtį pelnė 14 taškų, o LeBrono ekipos negelbėjo ir dar 13 taškų pridėjęs Leonardas. Ketvirtį uždarė įspūdingas Trae Youngo tritaškis su sirena.

Leonardas pirmoje mačo dalyje iš viso pataikė 7 tritaškius ir taip pakartojo NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių rekordą.

Abi komandos rimtai pradėjo žaisti trečiajame kėlinyje, iki kurio pabaigos likus žaisti 22,2 sek. Nikola Jokičius smeigė tritaškį ir išvedė LeBrono komandą į priekį 40:39.

Russellas Westbrookas, likus žaisti 12,4 sek., pataikė vieną baudą, padidindamas LeBrono komandos persvarą iki 41:39, tačiau kitoje atakoje Rudy Gobertas įdėjo iš viršaus ir išlygino ketvirčio rezultatą, likus žaisti 2,2 sek.

Kėlinys baigėsi lygiosiomis, todėl nuspręsta premiją, 100 tūkst. JAV dolerių, perkelti į ketvirtą kėlinį.

Iš viso LeBrono komandos labdaros organizacija sulaukė 400 tūkst. JAV dolerių paramos, kuomet Giannio – 100 tūkst. JAV dolerių.

Pusvalandį trukusi įžanga prieš rungtynes buvo viena gražiausių ir emocingiausių per „Visų žvaigždžių“ istoriją. Magicas Johnsonas pradėjo oficialią ceremoniją, žiūrovams primindamas, kad NBA šeima šių metų pradžioje neteko ilgamečio lygos komisaro Davido Sterno ir legendos Kobe Bryanto.

„Mes niekada nepamatysime tokio žaidėjo kaip Kobe, – sakė Magicas. – Per rungtynes pelnė 81 tašką. Per paskutines savo rungtynes pelnė 60 taškų. Laimėjo 5 čempiono titulus.“

Johnsonas paprašė žiūrovų pakilti iš savo vietų ir susikibti rankomis, taip pagerbiant sausio 26-osios sraigtasparnio avarijos aukas, įskaitant Kobę ir jo dukrą Gianną.

Netrukus po Johnsono scenoje pasirodė iš Čikagos kilusi Jennifer Hudson, Bryanto atminimui skyrusi dainą „Fol All We Know (We May Never Meet Again)“.

Abiejų „Visų žvaigždžių“ komandų sudėtis pristatė kitas vietos dainininkas, reperis Common, apie kiekvieną žaidėją surimavęs po eilutę. Pristatant Sabonį, Common sakė: „Žinojome, kad jis bus „Visų žvaigždžių“ dalyvis iš visko, ką jis parodė, iš Indianos „Pacers“, Domantas Sabonis.“

LeBrono komanda: Kawhi Leonardas 30 (8/14 trit., 7 atk. kam.), LeBronas Jamesas (7/10 dvit., 2/10 trit., 6 rez. perd., 6 kld.) ir Chrisas Paulas (7/11 trit., 6 rez. perd.) po 23, Anthony Davisas 20 (8/10 dvit., 1/6 trit., 9 atk. kam.), Benas Simmonsas 17 (8/9 dvit.), Jamesas Hardenas 11 (3/9 trit., 6 rez. perd.), Luka Dončičius 8 (2/5 trit., 4 rez. perd.), Jaysonas Tatumas (3/4 dvit., 0/4 trit.), Devinas Bookeris ir Russellas Westbrookas (2/6 dvit., 0/4 trit.) po 6, Nikola Jokičius 5, Domantas Sabonis 2 (6 atk. kam.).

Giannio komanda: Giannis Antetokounmpo 25 (11/17 dvit., 11 atk. kam.), Kemba Walkeris 23 (5/11 trit.), Joelis Embiidas 22 (8/11 dvit., 10 atk. kam.), Rudy Gobertas 21 (10/11 dvit., 11 atk. kam.), Pascalis Siakamas 15 (7/8 dvit., 6 atk. kam.), Kyle‘as Lowry 13 (3/8 dvit., 1/4 trit., 8 rez. perd.), Trae Youngas 10 (2/6 trit., 10 rez. perd.), Bamas Adebayo 8 (4/5 dvit.), Donovanas Mitchellas 7 (3/10 metimų), Khrisas Middletonas 5, Jimmy Butleris 4, Brandonas Ingramas 2.

