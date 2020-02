LSKL pusfinalių starte – LSU ir VDU pergalės

Nuotr.: LSKL

Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio lygos (LSKL) pus­fi­na­liai pra­si­dė­jo tra­pio­mis Vytau­to Didžio­jo univer­si­te­to (VDU) ir Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to (LSU) eki­pų per­ga­lė­mis.

LSU Klai­pė­do­je vos 2 taš­kų pranašumu 84:82 (14:26, 19:13, 30:18, 21:25) nuga­lė­jo Klaipėdos uni­ver­si­te­tą (KU), o VDU Vil­niu­je rezul­ta­tu 104:99 (23:26, 27:17, 32:25, 22:31) įveikė Vil­niaus uni­ver­si­te­tą (VU).

Tai­gi, didžio­ji pus­fi­na­lių int­ri­ga nusi­ke­lia į vasa­rio 24 die­ną, kur VDU ir LSU are­no­se paaiš­kės LSKL didžio­jo bei mažo­jo fina­lų daly­viai. Pus­fi­na­lio nuga­lė­to­jas paaiš­kės susu­ma­vus dvie­jų rung­ty­nių rezul­ta­tą.

KU išbars­tė 15 taš­kų per­s­va­rą

Pra­ėju­sį sezo­ną už LSKL fina­lo ket­ver­to ribų likę KU stu­den­tai šįkart kaip rei­kiant kibo į atla­pus vice­čem­pio­nams LSU krep­ši­nin­kams.

Min­dau­go Sta­šio auk­lė­ti­niai, rung­ty­nia­vę namuo­se, vie­nu metu buvo susi­kro­vę 16 taš­kų per­s­va­rą (26:10), tačiau jau 24 rung­ty­nių minu­tę LSU per­s­vė­rė rezul­ta­tą savo nau­dai (44:43) ir nuolat buvo prie­ky­je. Taip Edo Nickaus tre­ni­ruo­ja­mi kau­nie­čiai per­ga­lės iš ran­kų jau nebe­pa­lei­do.

LSU koman­dą į per­ga­lę vedė Modes­tas Žau­nieriū­nas, surin­kęs 25 taš­kus (6/10 dvit., 3/7 trit., 4/4 bau­dos, 8 atk. kam., 3 rez. erd., 28 naud. balai). Žygi­man­tas Jocys pri­dė­jo 14 taš­kų, Gab­rie­lius Čel­ka – 11 taškų.

Klai­pė­dos koman­dą ban­dė gel­bė­ti Erne­stas Jon­kus, pel­nęs 18 taš­kų (5 atk. kam., 8 rez. perd.). Her­kus Kum­pys surin­ko 12 taš­kų, Nojus Mine­i­kis – 11, Jonas Duma­šius – 9 taškus.

„Per anks­ti pati­kė­jo­me per­ga­le. Pir­mą­ją dvi­ko­vos pusę kovė­mės kaip iš natų, o ant­ro­je rung­ty­nių pusė­je sugriu­vo­me ir išbars­tė­me savo pra­na­šu­mą. LSU labiau norė­jo per­ga­lės. Tą atspin­di ir puo­li­me atko­vo­ti 17 kamuo­lių. Mes neat­si­t­vė­rė­me žai­dė­jų ir už tai ken­tė­jo­me. Trū­ko vyriš­kes­nės kovos", – neslėp­da­mas liū­de­sio kal­bė­jo KU tre­ne­ris Min­dau­gas Sta­šys.

Jis pri­pa­žįs­ta, kad per­ga­lė namuo­se buvo pasie­kia­ma ran­ka.

„Bet jokiu būdu nerei­kia pani­kuo­ti ir mąs­ty­ti, kad jau vis­kas pra­ras­ta. Gal­būt mums kaip tik rei­kė­jo to šal­to dušo, kad atsi­bus­tu­me ir Kau­ne demonst­ruo­tu­me visai kito­kį krep­ši­nį. Rei­kia pri­pa­žin­ti ir tai, kad šįva­kar sužaidė­me vie­nas iš pras­tes­nių savo sezo­no rung­ty­nių. Kau­ne gali­me lai­mė­ti, terei­kia įmes­ti vie­nu meti­mu dau­giau už var­žo­vus ir tas vie­nas papil­do­mas meti­mas turi būti tri­jų taš­kų ver­tės. Tiek terei­kia", – savo žai­dė­jams akcen­ta­vo Sta­šys.

LSU tre­ne­rio Edo Nic­kaus tei­gi­mu, jo koman­dai iš pra­džių buvo sun­ku įsi­va­žiuo­ti, kadan­gi į Klai­pė­dą atvyk­ta be kelių svar­bių aukš­ta­ūgių.

„Dėl trau­mų ir kitų prie­žas­čių ver­t­ė­mės be Šarū­no Beniu­šio, Tomo Rim­šos, Doman­to Vilio ir Modes­to Pau­laus­ko. Trū­ko aukš­ta­ūgių. Be to, iš pra­džių mums tie­siog fan­ta­s­tiš­kai nekri­to kamuo­lys į krep­šį tiek iš toli­mų dis­tan­ci­jų, tiek iš po krep­šio. Vis­gi sma­gu, kad mano vai­ki­nai paro­dė cha­rak­te­rį, per­lau­žė rung­ty­nes ir lai­mė­jo. Namuo­se taip pat ban­dy­si­me lai­mė­ti ir ženg­ti į didį­jį LSKL fina­lą", – sakė Nic­kus.

Atsa­ko­mo­ji KU ir LSU pus­fi­na­lio dvi­ko­va – vasa­rio 24 die­ną (pir­ma­die­nį) 17 val. LSU spor­to are­no­je (Spor­to g. 6, Kau­nas).

VDU vargo su vilniečiais

Antrus metus iš eilės tarp LSKL keturių stipriausių ekipų patekę VU krepšininkai ir toliau demonstruoja pavydėtiną charakterį.

Daugiausiai iš krepšinio mėgėjų sudaryta VU ekipa pusfinalyje kaip reikiant kibo į atlapus daugkartiniams Lietuvos ir Europos studentų čempionams VDU krepšininkams. Rimanto Kaminsko auklėtiniai namuose tituluotajai LSKL ekipai nusileido vos 5 taškų skirtumu – 99:104 (26:23, 17:27, 25:32, 31:22).

Vilniečiai pirmajame kėlinyje vienu metu pirmavo ir dviženkliu skirtumu – 26:14, tačiau VDU savo varžovams pasimėgauti palankiu rezultatu leido labai trumpai. Arūno Juknevičiaus auklėtiniai į didžiąją pertrauką iškeliavo pirmaudami – 50:43, o trečiajame kėlinyje pirmavo 75:59.

Aikštės šeimininkai nenuleido rankų ir sugebėjo skirtumą ištirpdyti iki 3 taškų – 91:94, tačiau galiausiai VDU dar pridėjo 2 taškus ir galutinė kauniečių pergalė 5 taškais – 104:99.

VDU gretose sunkiai sulaikomas buvo Regimantas Miniotas ir Lukas Uleckas. Jų sąskaitoje – po 23 taškus. Miniotas iš 17 dvitaškių pataikė 11, pridėjo 1 (iš 2) baudos metimą, po krepšiais atkovojo 9 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus (28 naudingumo balai), Uleckas pataikė 6 iš 10 dvitaškių, 2 iš 4 tritaškių, 5 iš 5 baudos metimų, po krepšiais atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 35 naudingumo balus.

VDU gretose dvigubą dublį – 20 taškų, 10 atk. kam. – surinko Ignas Labutis (25 naud. balai). Laurynas Vaištaras pridėjo 18 taškų, Aldas Gedeika – 10 tšk.

Iš vilniečių ekipos labiausiai išsiskyrė net 33 taškus surinkęs Dominykas Bučas. Jis šiose rungtynėse kovėsi be keitimų, pataikė 12 iš 15 dvitaškių, 3 iš 8 tritaškių, po krepšiais atkovojo 10 kamuolių ir surinko 35 naudingumo balus. VU gretose po 20 taškų Kipras Urbanavičius ir Vytautas Saulis.

VDU laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 47:37, tačiau dažniau klydo – 22 ir 14 klaidų.

„Kai pirmavome 16 taškų skirtumu atsipalaidavome, neatidirbome gynyboje ir vilniečiai prismeigė mums tolimų metimų. Labai sudėtinga žaisti su komanda, kuri per rungtynes meta maždaug tiek pat tritaškių, kiek ir dvitaškių. Tik atsipalaiduoji ir gali būti skaudžiai nubaustas. Lemiamose pusfinalio rungtynėse namuose turime kautis labiau susikoncentravę, nes jei leisime VU krepšininkams laisviems mesti tritaškius, tada rungtynės jau pavirs loterija. To sau leisti mes negalime. Mūsų tikslas vienas – iškopti į LSKL didįjį finalą ir čia, žinoma, apginti čempionų titulus“, – akcentavo VDU treneris Arūnas Juknevičius.

VU strategas Rimantas Kaminskas pripažįsta, kad pusfinalyje nugalėti VDU krepšininkus jo vadovaujamai krepšinio mėgėjų ekipai būtų lyg atominės bombos sprogimas.

„Būkime atviri: VDU ekipoje rungtyniauja patyrę ir kur kas fiziškai galingesni žaidėjai, tačiau aš esu labai patenkintas savo žaidėjų charakteriais, didžiuliu noru ir pasiaukojančiu darbu. Toks vaikinų atsidavimas mane išties žavi. Mes kabinsimės šiaudo ir antrame pusfinalio mače, rankų nuleisti anksčiau laiko tikrai nežadame. Žinome, prieš kokį tituluotą varžovą kaunamės, tačiau nuo to mūsų ambicijos ir noras nesumažėja. Jei mes jau prasibrovėme į LSKL finalo ketvertą, tai jau stengsimės pastumdėliais nebūti“, – ryžtingai kalbėjo VU treneris Rimantas Kaminskas.

Atsakomosios LSKL pusfinalio rungtynės tarp VDU ir VU vyks vasario 24 dieną (pirmadienį) 18.30 val. VDU krepšinio arenoje (Studentų g. 15, Kauno raj).