Besikeičiantis žaidimas? Eurolygoje šį sezoną istoriškai dažnai pasiekiama 100 taškų riba

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Eurolygoje šį sezoną istoriškai dažnai yra pasiekiama 100 pelnytų taškų per rungtynes riba.

2019-2020 metų sezone Eurolygoje 100 taškų komandos pelnė jau 31 kartą, o visų laikų rekordas yra 33 sykiai, kuris buvo užfiksuotas dar 2001-2002 m. Vis dėlto realu, jog rekordas šį sezoną bus pagerintas, nes komandos yra sužaidusios dar tik 216 mačų iš 335 galimų.

Žiūrint į skaičius iš procentinės pusės, šį sezoną 100 taškų riba yra pasiekiama rekordiniu dažnumu – 7,2 proc. Iki šiol rekordinis sezonas buvo 2000-2001 m. – 6,5 proc.

Įdomu, jog pirmajame praėjusio dešimtmečio sezone (2010-2011 m.) 100 taškų riba per 189 susitikimus buvo pasiekta vos 3 sykius (0,8 proc.).

Daugiausiai kartų šį sezoną 100 taškų ribą pasiekė Eurolygoje pirmaujanti Stambulo „Anadolu Efes“ – 5 kartus per 24 susitikimus.

Visų laikų rekordas priklauso Vitorijos „Baskonia“ – 6 kartai per 21 susitikimą (2008-2009 m.). Taip pat 6 kartus per sezoną 100 taškų ribą 2015-2016 m. sezone pasiekė Maskvos CSKA, tačiau tai jie padarė per 29 rungtynes.

Iš 18 dalyvaujančių klubų Eurolygoje šį sezoną bent kartą 100 pelnytų taškų ribą pasiekė jau 13 komandų (72,2 proc.).

2001-2002 m. sezone 20 ekipų buvo pavykę bent sykį pelnyti 100 taškų per rungtynes, bet tuomet Eurolygoje dar varžėsi 32 klubai (62,5 proc.).