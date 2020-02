„Neptūną“ toliau purto permainos: Gaidamavičius keičia Žužą vyr. trenerio poste

info

jau kai rasiau kad zuza pastate 1 o sita asitentu paskyre, gal neilgai truks ji pirmu pastatys, sitas geras Vaitelio koresas ir kaimynas, sabutilnikai ten geri. Is sitas jau iki galo sezono bus faktas. Kiek patemps ta, bus matyti, bet dar visai nesenai NKL trenerivao, gal pramus ir bus kazkas idomaus kaip jaunas treneris. bet vaitelis juuokdarys. 2 savaites 2 treneriai pakeisti. dabar zuza i asistentus gris, mat isvyko i kroatija, o is tikro visa klaipeda sneka kad nueme ji ir paliko galimybe asistentu but. Zuza irgi kai koks palaidas su, su juo taip negraziai, nuima nuo vyriausio, sako netempi gris i asistentus, garbes turetu negristu