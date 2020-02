Teorija: Wigginsą gavę „Warriors“ jį panaudos Antetokounmpo mainuose

Nuotr.: AP – Scanpix

„Golden State Warriors“ prieš pat galimų NBA mainų pabaigą sukirto rankomis su Minesotos „Timberwolves“ ekipa, iš kurios gavo Andrew Wigginsą.

Andrew Wiggins Komanda: Golden State Warriors

Pozicija: SF, SG Amžius: 24 Ūgis: 203 cm Svoris: 91 kg Gimimo vieta: Torontas, Kanada

Vis tik „Bleacher Report“ apžvalgininkas Ericas Pincusas teigia, jog šis „Warriors“ ėjimas gali būti kur kas didesnis nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tiek didesnis, jog gali padėti prisivilioti NBA MVP Giannį Antetokounmpo.

„Bucks“ šiuo metu turi geriausią rezultatą lygoje ir neturi jokių ketinimų išmainyti Antetokounmpo. Jeigu „Bucks“ taps NBA čempionais, itin realu, kad Giannis karjerą tęs Milvokyje. Bet jeigu „Bucks“ nelaimės?

Kelios komandos daro viską, kad 2021-ųjų vasarą turėtų laisvos vietos algų kepurėje. Tarp jų yra Majamio „Heat“, Los Andželo „Lakers“ ir Toronto „Raptors“.

„Warriors“ nėra viena iš tų komandų. NBA vicečempionų gretose solidžius kontraktus turi Stephenas Curry, Klay Thompsonas, Draymondas Greenas ir neseniai atvykęs Wigginsas. „Warriors“ renkasi kitą kelią ir Wigginso kontraktas gali tapti kertiniu.

Wigginsas yra po 22,4 taško per susitikimą pelnantis taškų rinkėjas, uždirbsiantis 94,7 mln. JAV dolerių per artimiausius trejus metus. Ir nors į jį žiūrima, kaip į žaidėją, kuriam yra permokama, tačiau „Warriors“ per artėjančius mėnesius bandys iš jo padaryti kuo geresnį krepšininką.

Be visa to, prasčiausia šio sezono komanda esantis „Warriors“ šių metų NBA naujokų biržoje veikiausiai turės vieną iš keturių pirmųjų šaukimų. Wigginso mainuose jie taip pat gavo „Timberwolves“ pirmojo rato šaukimą. Tiesa, šis šaukimas liks Minesotos ekipai, jeigu jis būtų tarp pirmųjų trijų šaukimų. Tokiu atveju „Warriors“ gautų visiškai neapsaugotą šaukimą 2022-aisiais.

Prieš pasibaigiant galimam mainų laikotarpiui, „Warriors“ gavo dar kelis antrojo rato šaukimus. Visa ši šaukimų kolekcija gali pasiekti 6 šaukimus per artimiausias tris naujokų biržas.

„Warriors“ ką tik atstatė savo dinastiją artimiausiems šešeriems metams. Niekas negali pranokti solidaus starto penketo žaidėjo (Wigginso) ir visų jų šaukimų per artimiausius kelerius metus“, – „Bleacher Report“ portalui teigė neįvardytas buvęs vienos iš NBA komandos vadovų.

Šis scenarijus veikia, jeigu Antetokounmpo norės palikti Milvokį. Žinoma, Antetokounmpo gali nuspręsti pasilikti, tačiau abejonės dėl graiko ateities „Bucks“ gretose išlieka.

Praėjusį pavasarį Antetokounmpo sakė, kad jei komandai seksis gerai, tuomet jis niekur nenorės išvykti.

„Mums sekasi puikiai ir jeigu visa tai tęsis, tuomet nėra jokios kitos vietos, kurioje norėčiau būti. Bet jeigu mes nepasieksime savo lūkesčių kitąmet, tuomet apsispręsti, kur pasirašyti sutartį, bus labai sunku“, – teigė Antetokounmpo.

Be abejo, „Bucks“ šiuo metu tikrai žaidžia taip, kaip ir turėtų, bet Antetokounmpo savo sprendimą veikiausiai priims nesiremdamasis reguliariojo sezono rezultatais. Pernai „Bucks“ Rytų konferencijos finale nusileido Toronto „Raptors“. Panašus ar dar prastesnis rezultatas šiemet gali pakoreguoti Giannio mintis.

„Bucks“ atstovai neslėpė, kad bus pasirengę Antetokounmpo siūlyti super-max tipo sutartį. Pagal pirminius skaičiavimus, tai reikštų, kad graiko sąskaitą per penkerius metus papildytų 253,8 mln. JAV dolerių. „Warriors“ ir visi kiti likę klubai galėtų siūlyti ketverių metų ir 161,3 mln. dolerių kontraktą.

Vis dėlto identiškos super-max tipo sutartys nesuviliojo Kevino Duranto Oklahomos „Thunder“ ekipoje, Anthony Daviso Naujojo Orleano „Pelicans“ klube ir Kawhi Leonardo San Antonijaus „Spurs“ komandoje.

Yra priežastis, kodėl komandos ruošiasi „Giannio vasarai“ net jeigu ji ir neįvyks. „Warriors“ bus geroje pozicijoje ir galės pateikti solidų mainų pasiūlymą, jeigu „Bucks“ bus toje pačioje valtyje, kurioje šiemet atsidūrė ir „Pelicans“, spręsdami Daviso situaciją.

„Thunder“ be jokios kompensacijos stebėjo, kaip Durantas išeina į „Warriors“. Ar „Bucks“ sau gali leisti tą patį?

Milvokio ekipa darys viską, kad išvengtų šio scenarijaus, bet be klubo vadovybės viskas priklauso nuo „Bucks“ žaidėjų, kurie turės sužaisti aukščiausiu lygmeniu atkrintamosiose.

Tuo metu „Warriors“ godžiai ruošiasi tam, kas gali įvykti. Praėjusios vasaros D‘Angelo Russello mainuose NBA vicečempionai išmainė 2020-ųjų pirmojo rato šaukimą, tačiau jį apsaugojo iki pat 20-osios pozicijos. Galima neabejoti, kad „Warriors“ šaukimas šiemet pateks į pirmąjį dvidešimtuką, o tokiu atveju „Nets“ ekipai atiteks 2025-ųjų antrojo rato šaukimas.

„Warriors“ taip pat atidavė 2024-ųjų pirmojo rato šaukimą Memfio „Grizzlies“ klubui Andre Iguodalos mainuose, kas apribos jų galimybes mainyti 2025-ųjų ir 2026-ųjų pirmojo rato šaukimus.

Vis dėlto gautas šaukimas iš „Timberwolves“ gali tapti tikru aukso grynuoliu, ypač sujungus jį su pora pačių „Warriors“ šaukimų. Kaip bebūtų, net jeigu Antetokounmpo netaps „Warriors“ grobiu, NBA vicečempionai galės vaikytis kitą superžvaigždę, kurią bus galima pagriebti mainų būdu.