Darius Maskoliūnas: „Sudegėme visi kartu, dabar reikia visiems kartu atsistatyti“

Anonimas

Nematau tragedijos. Zaidejai atvyko vidury sezono, galvojo pabegios kaip per treniruote, issives +30 ir sviezi gris i klubus. Ir patys belgai suzaide virs savo galimybiu, pradzioj pataike, pamate, kad gali laimeti ir tiek. Psichologinis faktorius zenkliai paveike abi komandas. Esu visiskai isitikines, kad namie lietuviai atlos ta 21 taska ir baigs etapa budami pirmi. O fanai eilini karta irodo, kad tera gyvenime nesigaudantys cypliai, nestabiliu nervu uz minimuma ariantys marozai su nuliniu zaidimo supratimu. Dar ne tokiu pralaimejimu buta, bet komanda vis sugebedavo atsitiesti ir net laimeti medalius. Siandien meistriskumo lygis jau nebe tas, toki kaip Valinska is vis reiktu siusti atgal i Panevezi be sanso dar kada nors zaisti su Lietuvos marskineliais, bet visa kita yra pataisoma.