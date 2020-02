Darius Maskoliūnas: „Kad ir kiek besipraustum, visi jaučia tą kvapą“

Zalgirio sistema

Kaip matom is praktikos nauji zaidejai Zalgirio sistemoje susigaudo po 4 menesiu. Nemanau, kad gera taktika yra ivedineti kazkokia sudetingas puolimo ir ginybos schemas kai per langus yra tik kelios trenruotes ir tada rungtynes. Reik statyt viska ant paprastu deriniu ir individualaus meistriskumo. Aisku problema tame kad nors dabartiniai zaidejai ir losia solidziose komandose, bet niekas is gyneju negali sulosti 1x1.