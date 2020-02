Matkevičius: „Čekams reikia plekštelėti taip, kad parodytume savo lygį“

Nuotr.: BNS

Lietuvos rinktinės trenerio asistentas Benas Matkevičius sako, kad rungtynėse Belgijoje mūsiškiai gavo smūgį į žandą, o po to atkišo kitą žandą.

Šiandien 19.30 val. „Siemens“ arenoje Lietuva antrose Europos čempionato atrankos rungtynėse kausis su Čekija ir Matkevičius tikisi, kad šeimininkai pirmieji vožtelės varžovams.

„Belgijoje mums trūko energijos. Mums davė per veidą, taip nelengvai plekštelėjo, o mes tiesiog kitą žandą davėme, kad toliau plekštelėtų. Manau, kad dabar, žaidžiant namie, mes pirmieji turime plekštelėti kaip reikiant ir žiūrėti toliau, kad atsistotume ant kojų bei parodytume savo lygį“, – prieš rungtynes žurnalistams kalbėjo Čekijos žaidimą tyrinęs treneris.

Čekijos rinktinė pirmose rungtynėse 75:71 įveikė Danijos nacionalinę komandą ir kartu su Belgija pirmauja grupėje.

Čekai neturi savo vedlių Tomašo Satoransky, Blake'o Schilbo, Ondrejaus Balvino ir Jano Vesely.

Pirmose rungtynėse čekus į priekį vedė per 31 minutę 17 taškų surinkęs, 5 kamuolius sugriebęs ir 5 rezultatyvius perdavimus atlikęs Jaromiras Bohačikas. 27-erių 198 cm ūgio snaiperis buvo rezultatyvus ir pasaulio čempionate, kuriame rinko po 15,3 taško.

– Treneri, kokios stipriosios Čekijos rinktinės pusės? – žurnalistai paklausė Matkevičiaus.

– Satoransky buvo labai svarbus jų raktas į pergales, o dabar jie jį pirmoje pozicijoje bando pakeisti bendromis jėgomis. Tikrai vėl bus komanda, kuri bėgs į greitą puolimą ir bandys susirinkti lengvų taškų. Jie neturi visų krepšininkų, bet turi gerą trenerį, todėl ras būdų, kaip atakuoti.

Galvojame, kad jie daug žais su žemu penketu. Žiūrėsime, kaip susitvarkysime su greitu puolimu, nes jie labai išplečia aikštelę, visi penki žaidėjai meta į krepšį, nežaidžia savanaudiškai, ieško vienas kito ir negaili perdavimų. Į jų žaidimą gražu žiūrėti. Mes turime turėti fiziškumo pranašumą ir žiūrėsime, kaip su jais susitvarkysime.

– Kas daugiausiai nuimta naštos dėl to, kad nėra Tomašo Satoransky?

– Yra ir Tomašas Vyoralas, ir Jakubas Širina, jie turi tų žaidėjų, kurie gali išvedinėti kamuolį, tas pats Bohačikas gali išvesti kamuolį ir žaisti pirmoje pozicijoje. Jis yra labai įvairiapusiškas žaidėjas. Turime žiūrėti, prieš ką žaidžiame ir nesutrikti jų deriniuose. Jie savo deriniuose turi daug variantų ir manau, kad prieš danus dar ne viską parodė.

– Čekų rinktinėje nėra Balvino. Ar dėl to varžovų priekinė linija yra lengvesnė?

– Be abejo, taip. Dabar jie yra be lyderių ir bando bendromis jėgomis užpildyti ir pirmąją, ir penktąją pozicijas. Vidurio puolėjo pozicijoje dabar atsirado Auda, nors pirmose rungtynėse dėl čiurnos traumos nežaidė. Žiūrėsime, kaip jis atrodys šiandien.

Jie neturi daug aukštaūgių, todėl mūsų aukšti krepšininkai turės dažnai gintis perimetre. Martinas Peterka gali žaisti ir ketvirtoje, ir penktoje pozicijoje, jis gali įmesti ir atšokus. Reikės koncentruotis ir gerai komunikuoti.

– Ar dėl to ketina remtis žaidimo per priekinę liniją?

– Turime ir kitose pozicijose pranašumų, bet, be abejo, mes su Donatu turime pranašumą po krepšiu ir turėsime jį išnaudoti. Manau, kad čekai tam irgi bus pasiruošę. Kaip jie reaguos į mūsų aktyvumą po krepšiu, taip atitinkamai turėsime atlikti perdavimus ir rasti kitų būdų. Negalime tik aklai laužti po krepšiu. Jeigu bandai viską forsuoti ir aklai laužti, tuomet dažniausiai tai baigiasi blogai.

– Kokią reakciją iš krepšininkų pamatėte po nesėkmės Belgijoje?

– Matosi, kad vyrai jaučiasi nepatogiai prieš sirgalius ir save, savo darbą. Iš tikrųjų ten nebuvo rungtynės, pagal tai, kaip mes žaidėme. Manau, kad šiandien bus akivaizdu, kokią reakciją mes parodysime.