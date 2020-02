Sudėties dėlionė: kaip Maskoliūno rinktinė atrodys vasarą?

EKSPERTAS

Į TOKYO Olimpiada važiuos tokia sudėtis LT rinktinė: C- VALANČIŪNAS C- SABONIS PF- BRAZDEIKIS PF- BENDŽIUS PF- KUZMINSKAS SF- GIEDRAITIS SF- ULANOVAS SF- BUTKEVIČIUS SG- GRIGONIS SG- DIMŠA PG- JOKUBAITIS PG- VALINSKAS Argumentai dėl įžaidėjų kurie atkrenta, Kalnietis - per senas, puolime nulis, nei užpuola nei apsigina atžaidęs jau savo metus ir žaidžia abgailėtinai, toliau Lekavičius - kaip PG pozicijos įžaidėjas jis visai nevaldo nekontroliuoja komandos žaidimo o tik siautėja ir labiau žiūri į puolima, o ne kaip asistuoti kamuoli kitiems,o kaip kaip SG atakuojantis yra per mažo ūgio liliputas nemoka gintis užtenka tik aukštesniam varžovui pacentruoti prieš jį ir amen mažiui, bet to Lekavičius kaip SG nenukonkuruotu Grigonio ir atakuoti galinčio Giedraičio ar universalaus Dimšos žaidimo kuris padarė didžiulį šuoli be to yra aukštesnis ir geriau ginasi už Lukuti. Toliau dėl PF pozicijos Jankūnas - jau veteranas ir istorija jau atžaidė savo, toliau Masiulis labiau ateities žaidėjas, nebent užsirekomenduoti kaip stabilus PF žaidėjas ir rinktinėje nebūtu Brazdeikio tada turėtu šansu, toliau PF - Mačiulis gan keista kad veteranas vis dar kviečiamas nors dar praeita vasara vietoj jo turėjo vykti Bendžius. Toliau Centrai - Valančiūnas ir Sabonis nepajudinami abu dalinsis tarpusavyje tas 40 min laiko per puse priklausomai kuriam geriau seksis ta diena, atkrenta centrai - Gudaitis, Motiejūnas, Birutis, Gebenas, Echodas, tiesiog jie neturi jokių šansų nukonkuruoti NBA žaidžiančius starus,nebent kuris gautu trauma. Toliau SF pozicija ten gan ramu yra du gerai besiginantys žaidėjai Ulanovas, Butkevičius, bei vienas gerai puolantis Giedraitis,toje pozicijoje dar gali žaisti ir Kuzminskas. Toliau SG- Grigonis, Dimša, abu jie universalus ir gali žaisti tiek SG tiek PG pozicijose, jų atsarginiai konkurentai- Lekavičius,Kulboka,Girdžiūnas,Sirvydis. Toliau PG pozicija įžaidėjai- Jokūbaitis - drasiai žaidžiantis įžaidėjas gerai valdantis komanda,matantis ir asistus skirstantis žaidėjas,galntis ir pats prasiveržti ar įmesti, antras įžaidėjas Valinskas - kaip atsarginis pats tas - greitas ir drasus, greitai su kamuoliu žaidžiantis įžaidėjas galintis žaisti ir kaip combo. Atkrenta įžaidėjai - Kalnietis, nebent kurio nors įžaidėjo trauma,kaip atsarginis,dar yra Velička.Tai tokie argumentai.