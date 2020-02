Urbonas: „Žaidėme ne mūsų stiliumi, bet 100 proc. buvo galima muštis ir įveikti „Rytą“

Nuotr.: BNS

Utenos „Juventus“ dar kartą metė labai rimtą iššūkį Vilniaus „Rytui“, tačiau šį kartą buvo priversta kapituliuoti.

Rungtynių žaidėjas Mindaugas Girdžiūnas Taškai 16 Naudingumas 17 Tritaškiai 50% 3/6 Baudų metimai 75% 3/4

Žydrūno Urbono auklėtiniai namuose 66:70 nusileido sostinės ekipai, o vyriausiasis „Juventus“ treneris teigė, kad jo komandai pritrūko šalto proto ir žaidybinės praktikos.

„Esu labai liūdnas, nes žaidėme su „Rytu“ ir pralaimėjome keturiais taškais, paskutinio metimo žaidime, – ironizavo Urbonas. – Porą kartų prieš tai laimėjome, porą kartų pralaimėjome, na bet klausykite. Su „Rytu“ žaidžiame. Atsigaukite truputį. Paklausykite: Utena kaip skamba ir Vilnius. Na, ir ką. Utena mušasi su tuo pačiu Vilniumi. Reikia tą vertinti.“

„Sutinku, kad mano komanda buvo verta pratęsimo. Ne daugiau, nes visiškai kvailai žaidėme, nebuvome verti pergalės, bet pratęsimo – taip. Nes Bryantas... Kaip jam ir sakiau, NBA būtų pratęsimas, nes negalima numušti kamuolio nuo lanko, nes kamuolys jau krito į vidų. Kairys padarė puikų darbą, Europoje galimas tas kamuolio numušimas ir tikrai sveikinu. Aukšto lygio centriukas, jis tą puikiai padarė.

Labai gaila dėl to, aišku. Situacija gera, vieną kartą įmetė ir laimėjome, šį kartą neišėjo ištempti pratęsimo. Manau, kad pratęsimas pagal mūsų žaidimą mums būtų buvęs pats tas. Pirmoje pusėje nepavyko gynyba, antroje pusėje susitvarkėme, bet tada pametėme galvas puolime. Absoliučiai. Kodėl pametėme? Neturėjome draugiškų rungtynių, akivaizdu.

Grįžome žingsniu atgal. Darius Tarvydas pradėjo žaisti pikenrolą, kas jam yra draudžiama, tam tikras situacijas su nugarinėmis (užtvaromis) pradėjome žaisti ne taip, tiesiog skuboti metimai – du tritaškiai Bryanto, Vytauto Šulskio gale. Žaidėme ne mūsų stiliumi, o kad juos buvo galima įveikti ir muštis – 100 proc. Mes ir pirmoje pusėje tai rodėme, bet antroje pradėjome skubėti. Tarsi minus du, jau reikia greitai mesti tritaškį. Pametėme galvas puolime“ – sau įprastai ilgą monologą po rungtynių rėžė „Juventus“ strategas.

„Juventus“ šiame mače prarado 19 kamuolių, o Urbonas tai paaiškino nereikalinga krepšininkų improvizacija ir šalto proto stygiumi.

„Paaiškinsiu lygiai taip pat. Todėl, kad darėme ne savo darbą. Kiekvienas žaidėjas darė ne savo darbą bent jau pirminėje fazėje. Neįsivaizduokite, kad esu išprotėjęs ir neleidžiu žaidėjai išsimesti naglesnio metimo, bet yra pirminis sustojimas ir pirminę fazę turime atlikti taip, kaip susitarę.

Mes to nedarėme ir pradėjome improvizuoti nuo pat pirmo įėjimo ir gavosi klaidos, nes komanda vienas kito nebejaučia. Kažkur nutraukia nuo pirmo ėjimo, tada kitas nežino, kur slinktis, ką daryti. Sugriūna space'ingai ir dėl to gavome tuos dalykus. Skubėjome, bėgome, lėkėme. Tai nebuvo mūsų puolimas. Buvo vertesni daugiau įmesti, bet yra, kaip yra. Verti to, ką turi“, – sakė Urbonas.

Žurnalistai stratego taip pat pasiteiravo, ar jis ketvirtajame kėlinyje neplanavo anksčiau ant suolelio pasodinti Juliaus Juciko, mat „Juventus“ į rungtynes grįžo būtent tuomet, kai puolėjo jau nebuvo ant parketo.

„Svarsčiau. Tai padariau ir mes grįžome į rungtynes. Julius sąlyginai neblogas rungtynes žaidė. Bet tam tikrų klaidų buvo. Yra mūsų sistema, kaip mes puolame per vidurį, ką mes darome su kamuoliu, kaip ilgai puolame. Jis irgi buvo pametęs galvą, bet Julius visas tris savaites gydėsi traumas, beveik nesportavo. Aš privalau žaidėjus suprasti.

Žaidėme prieš „Rytą“, tad turi vieną pasiteisinimą ir žaidėjai supranta galvas nunarinę. Bet truputėlį gaila, aišku. Gal galėjau pabandyti (išimti Juciką) anksčiau. Gal ir Žygį perlaikiau, gal ir Vytui ne tokia puikiausia diena buvo. Šiandien trūko. Marius Runkauskas daug energijos... Jis dar Klaipėdoje meta tritaškius. Tikrai daug energijos, atsidavimo. Geras vyras, bet išėjo visiškai be galvos. Ir kai kapitonas padaro tokių klaidų irgi sudėtinga. Labai gera video medžiaga, manau. Truputėlį gaila. Pergalės ne, bet pratęsimo buvome verti“, – baigė Urbonas.