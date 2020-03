Kovo 2-osios NBA pulsas: 13 tritaškių iš eilės ir latvių šou

Nuotr.: AP – Scanpix

Latvių Kristapo Porzingio ir Davio Bertanio šou, 13 Shake'o Miltono tritaškių iš eilės, Giannio Antetokounmpo kosminė statistika, Ziono Williamsono karjeros mačas – visa tai ir dar daugiau – kovo 2-osios NBA pulse.

MĖNUO. Jaysonas Tatumas NBA pirmenybėse vasarį sužaidė išskirtinį mėnesį. Jis tapo tik ketvirtuoju krepšininku NBA istorijoje per pastaruosius 35 metus, kuriam per vieną mėnesį pavyko įmesti bent po 30 taškų, o tritaškius pataikyti bent 48 proc. taiklumu. Larry Birdas tai padarė 1986 metų kovo mėnesį, Michaelas Jordanas – 1997 metų vasario mėnesį, o Stephenas Curry – 2016 metų vasario mėnesį. Ši statistika skaičiuojama per mėnesį sužaidus bent 10 rungtynių ir atlikus bent 50 tritaškių.

100. Milvokio „Bucks“ komanda praėjusią naktį užbaigė savo reguliariojo sezono 100 pelnytų taškų seriją, kuri siekė 83 rungtynes iš eilės. Tai trečia ilgiausia 100 taškų serija NBA istorijoje. „Bucks“ svečiuose 93:85 įveikė Šarlotės „Hornets“.

IŠSKIRTINĖ STATISTIKA. Giannis Antetokounmpo per 35 minutes pelnė 41 tašką (16/24 dvit., 1/4 trit., 6/7 baudos), sugriebė 20 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 1 kamuolį.

Graikas tapo pirmuoju „Bucks“ krepšininku nuo 1974 metų, kuriam pavyko pelnyti bent 40 taškų, atkovoti bent 20 kamuolių ir atlikti bent 5 rezultatyvius perdavimus. Prieš 46 metus „Bucks“ klube tai pasiekė Kareemas Abdul-Jabbaras.

Šiame amžiuje NBA tokią statistiką pasiekė tik Shaquille’as O’Nealas, DeMarcusas Cousinsas ir Chrisas Webberis.

IŠŠOVĖ. Filadelfijos „76ers“ komandoje suspindo Shake’as Miltonas, kuris mače su Los Andželo „Clippers“ per 40 minučių pelnė 39 taškus (7/11 dvit., 7/9 trit., 4/5 baudos) ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Tai pirmasis Filadelfijos ekipos krepšininkas nuo 2001 metų Alleno Iversono pasirodymo, kuriam pavyko įmesti bent 35 taškus ir pataikyti bent 7 tritaškius. Visgi „76ers“ svečiuose 130:136 nusileido Los Andželo „Clippers“.

Miltonas per pastarąsias 3 rungtynes buvo pataikęs 13 tritaškių iš eilės, o NBA istorijoje tai yra pakartotas rekordas. Prieš tai tuo pasižymėjo tik Brentas Price’as ir Terry Millsas.

Vasario 27-ąją vykusiame susitikime su „Cavaliers“ Miltonas įmetė paskutinius tris tritaškius, kitą dieną mače su „Knicks“ jis realizavo visus 5 tolimus šūvius, o dvikovą su „Clippers“ pradėjo penkiais taikliais tritaškiais.

REZULTATYVŪS. Los Andželo „Clippers“ komandoje keturi krepšininkai pelnė bent po 24 taškus. Kawhi Leonardas surinko 30 taškų, o Paulas George’as, Montrezlas Harrellas ir Lou Williamsas pridėjo po 24 taškus. Šis kvartetas pelnė 102 iš 136 komandos taškų.

UNIKALUS. Kristaps Porzingis tapo pirmuoju krepšininku NBA per pastaruosius 35 sezonus, kuriam daugiau nei vienose rungtynėse pavyko pelnyti 35 taškus, pataikyti 5 tritaškius ir blokuoti 5 metimus. Luka Dončičius nežaidė, o Porzingis Dalaso „Mavericks“ ekipą vedė į pergalę prieš Minesotos „Timberwolves“ su 38 taškais (7/11 dvit., 6/14 trit., 6/10 baudos), 13 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyviais perdavimais ir 5 blokais.

LATVIO ŠOU. Porzingis nebuvo vienintelis latvis, kuris praėjusią naktį buvo sunkiai sustabdomas. Vašingtono „Wizards“ puolėjas Davis Bertans dvikovoje su „Warriors“ pataikė net 8 tritaškius iš 10 bandymų bei iš viso pelnė 29 taškus ir pridėjo 4 atkovotus kamuolius.

ATKARPA. Minesotos „Timberwolves“ per pastarąsias 22 rungtynes pralaimėjo 20 kartų. Dabar klubo pergalių ir pralaimėjimų balansas yra 17-42, o prieš šią atkarpą balansas buvo 15-22.

KARJEROS MAČAS. Toronto „Raptors“ komandoje geriausias savo rungtynes sužaidė OG Anunoby. Jis karjeros rekordus pasiekė įmesdamas 32 taškus (9/10 dvit., 3/6 trit., 5/5 baudos) ir perimdamas 7 kamuolius. Visgi NBA čempionai svečiuose 118:133 neatsilaikė prieš Denverio „Nuggets“.

PLAUKAI. Harrisonas Barnesas vasario mėnesio viduryje pareiškė, kad sau nusistatė dvi datas, kuomet galės nusikirpti plaukus ir nusiskusti barzdą. Pirmasis variantas – kai Sakramento „Kings“ bus laimėjusi bent 50 procentų rungtynių. Antrasis variantas – kai baigsis sezonas.

„Kings“ turi šansų pasiekti pirmąjį variantą. Sakramento klubas iš pastarųjų 11 rungtynių laimėjo 8 kartus ir dabar Vakarų konferencijoje su 26 pergalėmis ir 34 pralaimėjimais dalijasi 9-10 vietomis. Iki reguliariojo sezono pabaigos lieka 22 rungtynės.

PALYGINIMAS. LeBronas Jamesas surengė fantastišką pasirodymą ir Los Andželo „Lakers“ vedė į triumfą prieš „Pelicans“ su trigubu dubliu: 34 taškais (11/16 dvit., 3/5 trit., 3/3 baudos), 12 atkovotų kamuolių ir 13 rezultatyvių perdavimų.

Tai trečiasis kartas po LeBrono 35-ojo gimtadienio, kai jis pelnė bent 30 taškų ir surinko trigubą dublį. Visi kiti NBA krepšininkai būdami bent 35-erių metų surinko 2 trigubus dublius pelnius bent 30 taškų (Kobe Bryantas ir Larry Birdas).

NESĖKMĖ. LeBronas Jamesas štai taip prarado kamuolį jį išsimesdamas iš už galinės linijos:

NAUJOKAS. Ziono Williamsono kraityje – dar vienos puikios rungtynės su solidžiu taiklumu. Šįkart NBA naujokas susitikime su „Lakers“ per 33 minutes įmetė 35 taškus (12/16 dvit., 11/13 baudos) ir taip pasiekė naują karjeros rekordą. Puolėjas taip pat pridėjo 7 atkovotus kamuolius. 19-metis šį sezoną vidutiniškai pelno po 24,1 taško ir atkovoja po 6,8 kamuolio.

