Nuotr.: NKL/BasketNews.lt iliustracija

Nacionalinėje krepšinio lygoje (VIKINGLOTTO-NKL) penktąjį mėnesį į geriausių jaunųjų žaidėjų reitingo viršūnę prasibrovė Kauno „Žalgirio-2“ vidurio puolėjas Erikas Venskus.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ antrąjį sezoną pateikia NKL geriausių mėnesio jaunųjų krepšininkų reitingą, į kurį įtraukiami ne vyresni nei 1999 metų gimimo žaidėjai.

Vasario mėnesio geriausių jaunųjų krepšininkų reitingas:

Praėjusį mėnesį Ernestas Jonkus reitinge užėmė pirmąją vietą, o šįkart „Gargždų“ atakų generolas liko penktojoje.

20-metis 187 cm ūgio krepšininkas praėjusį mėnesį vidutiniškai atliko po 6,5 rezultatyvaus perdavimo bei lygoje su šiuo rodikliu užėmė penktąją vietą.

Geriausias savo rungtynes vasarį Jonkus sužaidė dvikovoje su „Jonava“, kurioje pasižymėjo surinkdamas 19 taškų (4/7 dvit., 3/6 trit., 2/2 baudos), atkovodamas ir perimdamas po 5 kamuolius, atlikdamas 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkdamas 28 naudingumo balus.

Iš šešerių rungtynių „Gargždai“ iškovojo keturias pergales. Jonkus visose rungtynėse pelnė bent po 10 taškų ir atliko bent po 4 rezultatyvius perdavimus.

Traumą patyrus graikui Andreasui Kalogirosui, Simas Jarumbauskas Vilniaus „Perlo“ komandoje gavo dar didesnį vaidmenį, o jis vėl pakilo tuomet, kai į NBA jaunųjų talentų stovyklą buvo išvykę Ąžuolas Tubelis ir Augustas Marčiulionis.

19-metis 198 cm ūgio puolėjas vasario mėnesį NKL pagal rezultatyvumą užėmė trečiąją vietą (vid. 20,1 tšk.), o pagal klaidų vidurkį (4,7) užfiksavo blogiausią rezultatą pirmenybėse.

Dvikovoje su Šakių „Vyčiu“ Jarumbauskas pasiekė savo karjeros naudingumo balų rekordą. Tuomet jis pelnė 32 taškus (7/14 dvit., 3/8 trit., 9/10 baudos), atkovojo 13 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė du kamuolius ir surinko 41 naudingumo balą.

Lengvasis krašto puolėjas pademonstravo savo individualų talentą ir buvo itin sunkiai sulaikomas be pražangų. Jis vidutiniškai išprovokavo po 7,9 pražangos, per mačą vidutiniškai mesdavo po 7,7 baudos metimo ir pataikydavo 5,9 baudos metimo. Visi šie trys skaičiai buvo geriausi NKL.

Vasario mėnesį krepšininkas pataikė 6 tritaškius iš 29 (20,7 proc.). Jam itin nesisekė pataikyti dvikovoje Klaipėdoje su „Neptūnu-Akvaservis“, kuomet iš žaidimo tikslą pasiekė 5 metimai iš 20.

„Perlas“ iš septynerių rungtynių laimėjo tik vienerias.

20-metis 204 cm ūgio sunkusis krašto puolėjas Klaidas Metrikis su 20,3 taško vidurkiu vasario mėnesį NKL užėmė antrąją vietą.

Jis per ketverias rungtynes mažiausiai pelnė 16 taškų, o pergalingame mače su Vilniaus „Perlu“ buvo nesustabdomas: pelnė 30 taškų (6/7 dvit., 4/6 trit., 6/7 baudos) ir surinko 36 naudingumo balus, taip pasiekdamas karjeros rekordus.

Vienas „Neptūno-Akvaservis“ lyderių pasižymi geru šuoliu, tačiau dažniau žaidžia toliau nuo krepšio. Vasario mėnesį jis atliko 25 tritaškius (pataikė 12) ir 24 dvitaškius (pataikė 12).

Krepšininkas vidutiniškai atkovojo po 4,8 kamuolio, o tai lygoje buvo tik 44-as rezultatas. Šį sezoną atletas sugriebia po 4,2 kamuolio, o vien Klaipėdos ekipoje geresnį vidurkį fiksuoja trys žaidėjai.

Šį sezoną Metrikis vidutiniškai pelno po 13,8 taško (46,7 proc. dvit., 35,6 proc. trit., 70,5 proc. baudos).

Puolėjas vasarį sužaidė ketverias rungtynes ir praleido du mačus.

19-mečio 189 cm ūgio esto Kerro Kriisos rezultatyvių perdavimus vidurkis (7,2) buvo geriausias visoje lygoje.

Kaip ir Metrikis, Kriisa sužaidė tik keturis mačus iš šešių (dėl žaidimo Estijos vyrų rinktinėje), tačiau per juos Kauno „Žalgiris-2“ pralaimėjo tik vieną kartą, o Kauno klubo gynėjas vedė į pergales prieš lygos lyderius.

Prie pergalės svečiuose prieš NKL lyderius Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“ Kriisa pridėjo 12 taškų ir 9 rezultatyvius perdavimus, o laimėjimu pasibaigusioje kovoje su antroje vietoje žengiančiais „Telšiais“ įžaidėjas surinko 26 taškus, 8 rezultatyvius perdavimus ir 31 naudingumo balą.

Dvikovoje su „Telšiais“ išvykoje krepšininkas pataikė 5 tritaškius iš 10. Tai buvo vienintelis „Žalgirio“ dublerių pralaimėjimas vasario mėnesį (89:93).

Kriisa vasario mėnesį atliko 15 baudos metimų ir pataikė 14 šūvių. Per keturis susitikimus atakų organizatorius mažiausiai surinko 5 rezultatyvius perdavimus.

Įžaidėjas per mačą vidutiniškai prarasdavo tik po 2 kamuolius.

Nuotr. D.Lukšta

Kauno „Žalgirio“ dublerių komandos pagrindinio vidurio puolėjo Eriko Venskaus statistika tarp jaunųjų lygos krepšininkų geriausia nebuvo, bet jis vienintelis tarp trijų geriausių žaidėjų sužaidė šešerias rungtynes, o didesnis mačų skaičius jam nesutrukdė fiksuoti solidžių rezultatų.

Be to, per šešis susitikimus su juo Kauno ekipa iškovojo net penkias pergales.

Pergalingoje dvikovoje su brolių Lavrinovičių atstovaujama Šakių „Vyčio“ ekipa iš Biržų kilęs centras surinko 26 taškus (11/17 dvit., 4/6 baudos), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius ir surinko 31 naudingumo balą.

Tuo metu akistatoje su stipria priekine linija išsiskiriančia Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ komanda 205 cm ūgio krepšininkas surinko dvigubą dublį: pelnė 10 taškų ir pridėjo 10 atkovotų kamuolių.

Arti to jis buvo ir susitikime su Vilniaus „Perlu“, kuomet įmetė 22 taškus, atkovojo 9 kamuolius, o blokavęs 3 metimus pakartojo asmeninį rekordą.

Tarp aukštaūgių Venskus išsiskiria patikimu baudų metimų taiklumu. Šį sezoną jis pataiko 83,7 proc. baudų metimų, o vasario mėnesį taiklumas siekė 82,1 proc.