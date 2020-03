Puikiai tritaškius pataikęs „Žalgiris“ nutraukė dešimties metų prakeiksmą

Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D. Lukšta

Ilgiausia Kauno „Žalgirio“ (12-15) pralaimėjimų serija vienai komandai – nutraukta. Nuo 2010 metų Maskvos srities „Chimki“ (12-15) krepšininkų neįveikę kauniečiai triumfavo dvikovoje namie.

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai antradienį „Žalgirio“ arenoje 96:85 palaužė „Chimki“ ir laimėjo šeštą kartą per pastarąsias septynias dvikovas.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas

Koronavirusas – nebebaisus. Nors penktadienį mače su Milano „AX Armani Exchange“ nepasirodė apie 6000 sirgalių, šiandien „Žalgirio“ arena – vėl sausakimša. Koronavirusas – nebebaisus. Nors penktadienį mače su Milano „AX Armani Exchange“ nepasirodė apie 6000 sirgalių, šiandien „Žalgirio“ arena – vėl sausakimša.

Rungtynių eiga

0:0, 1 min.: ginčo kamuolį atkovoja „Žalgiris“.

3:0, 1 min.: mačą taikliu tritaškiu atidaro Ulanovas.

6:2, 2 min.: Milaknis taip pat šauna iš toli, o Švedas atsako dvitaškiu.

8:2, 2 min.: Walkupo dvitaškis nuo lentos.

Domas Kamandulis, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje

„Žalgiris“ rungtynes pradeda spurtu 8:2, o tai Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniams atriša rankas. Staiga į greitąjį puolimą nubėgęs Artūras Milaknis neperduoda kamuolio prie krepšio buvusiam Jockui Landale’ui, o stabteli ir meta iš toli. Nors metimas tikslo nepasiekia, Šaras ploja aukštai iškėlęs rankas. „Žalgiris“ rungtynes pradeda spurtu 8:2, o tai Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniams atriša rankas. Staiga į greitąjį puolimą nubėgęs Artūras Milaknis neperduoda kamuolio prie krepšio buvusiam Jockui Landale’ui, o stabteli ir meta iš toli. Nors metimas tikslo nepasiekia, Šaras ploja aukštai iškėlęs rankas.

10:5, 4 min.: Timmos tritaškis ir Jankūno dvitaškis.

12:8, 4 min.: Jovičiaus tolimas metimas ir Milaknio dvitaškis.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas

Tarp žiūrovų „Žalgirio“ arenoje – ir prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Jie sėdi tribūnoje šalia Šarūno Jasikevičiaus mamos ir brolio. Tarp žiūrovų „Žalgirio“ arenoje – ir prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Jie sėdi tribūnoje šalia Šarūno Jasikevičiaus mamos ir brolio.

15:8, 6 min.: Landale'o dvitaškis ir Milaknio bauda.

17:10, 7 min.: Walkupo dvitaškis.

20:12, 8 min.: LeDay tritaškis ir Švedo baudos.

20:15, 8 min.: Švedo 2+1.

22:15, 9 min.: Lekavičiaus dvitaškis.

26:15, 10 min.: Landale'o baudos ir LeDay dvitaškis.

29:15, 10 min.: Hayeso tolimas metimas.

„Žalgiris“: Artūras Milaknis 6, Zachas LeDay 5, Thomasas Walkupas ir Jockas Landale’as po 4.

„Chimki“: Aleksejus Švedas 7, Janis Timma 5.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas

Nigelo Hayeso mestas tritaškis tris kartus pašokinėjo ant lanko, kol galiausiai skrodė tinklelį kartu su pirmojo kėlinio finaline sirena ir kauniečiai per pirmąjį ketvirtį sumetė 29 taškus. Tai – rezultatyviausias „Žalgirio“ pirmasis kėlinys šį sezoną. Penktadienį kauniečiai per pirmąją mačo atkarpą į Milano krepšį įmetė 27 taškus. Nigelo Hayeso mestas tritaškis tris kartus pašokinėjo ant lanko, kol galiausiai skrodė tinklelį kartu su pirmojo kėlinio finaline sirena ir kauniečiai per pirmąjį ketvirtį sumetė 29 taškus. Tai – rezultatyviausias „Žalgirio“ pirmasis kėlinys šį sezoną. Penktadienį kauniečiai per pirmąją mačo atkarpą į Milano krepšį įmetė 27 taškus.

29:17, 11 min.: Robinsono taškai.

32:17, 11 min.: LeDay tolimas metimas.

34:17, 13 min.: LeDay taškai iš po krepšio.

36:17, 14 min.: Hayeso dvitaškis.

36:19, 14 min.: Jerebko dvitaškis.

39:21, 15 min.: Riverso tolimas metimas ir Jerebko dvitaškis.

39:23, 16 min.: Timmos dvitaškis.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje

Šiandien „Žalgiriui“ krenta viskas ir tai iliustruoja KC Riverso tritaškis baigiantis atakos laikui, kai kamuolys buvo švystelėtas labai paskubomis, bet vis tiek pasiekė tikslą. Ta buvo šeštasis „Žalgirio“ tritaškis iš 8 bandymų, o iš toli pasižymėjo 5 skirtingi žaidėjai. Šiandien „Žalgiriui“ krenta viskas ir tai iliustruoja KC Riverso tritaškis baigiantis atakos laikui, kai kamuolys buvo švystelėtas labai paskubomis, bet vis tiek pasiekė tikslą. Ta buvo šeštasis „Žalgirio“ tritaškis iš 8 bandymų, o iš toli pasižymėjo 5 skirtingi žaidėjai.

42:23, 17 min.: Milaknio tolimas metimas.

42:25, 18 min.: Timmos dvitaškis.

44:30, 18 min.: LeDay galingai deda į krepšį, o Timma pataiko tolimą metimą.

44:32, 19 min.: Jerebko taškai.

46:32, 19 min.: Lekavičiaus taškai iš po krepšio.

48:34, 20 min.: Lekavičiaus floateris.

50:34, 20 min.: Lekavičiaus baudos.

„Žalgiris“: Zachas LeDay 12, Artūras Milaknis 9, Lukas Lekavičius 8.

„Chimki“: Janis Timma 12, Jonas Jerebko 8, Aleksejus Švedas 7.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje

„Žalgiris“ pirmoje mačo dalyje puolime darė viską, ką norėjo. Tikslą pasiekė 59,4 proc. metimų, buvo atlikta 13 rezultatyvių perdavimų ir padarytos vos 2 klaidos. „Chimki“ tuo tarpu prarado 8 kamuolius. Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje„Žalgiris“ pirmoje mačo dalyje puolime darė viską, ką norėjo. Tikslą pasiekė 59,4 proc. metimų, buvo atlikta 13 rezultatyvių perdavimų ir padarytos vos 2 klaidos. „Chimki“ tuo tarpu prarado 8 kamuolius.

Jonas Lekšas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje

Daugiausiai tritaškių per susitikimą Eurolygoje pataikanti Maskvos srities „Chimki“ per pirmąją mačo dalį Kaune pataikė vos 3 iš 10 (30 proc.), kai tuo metu „Žalgiris“ realizavo 7 iš 14 (50 proc.). Rimo Kurtinaičio auklėtiniai vidutiniškai per mačą Eurolygoje įmeta po 11,2 tritaškio, krepšį atakuodami 38,7 proc. tikslumu. Jonas Lekšas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenojeDaugiausiai tritaškių per susitikimą Eurolygoje pataikanti Maskvos srities „Chimki“ per pirmąją mačo dalį Kaune pataikė vos 3 iš 10 (30 proc.), kai tuo metu „Žalgiris“ realizavo 7 iš 14 (50 proc.). Rimo Kurtinaičio auklėtiniai vidutiniškai per mačą Eurolygoje įmeta po 11,2 tritaškio, krepšį atakuodami 38,7 proc. tikslumu.

50:40, 21 min.: Švedo ir Timmos tolimi metimai.

50:42, 22 min.: Robinsono dvitaškis.

52:42, 23 min.: Hayeso taškai.

54:42, 25 min.: Ulanovo dvitaškis.

56:42, 25 min.: Lekavičiaus metimas iš vidutinio nuotolio.

56:45, 25 min.: Jerebko tolimas metimas.

58:45, 26 min.: Lekavičiaus dvitaškis.

61:47, 27 min.: Milaknio tritaškis ir Jerebko dvitaškis.

61:51, 28 min.: Švedo dvitaškis ir Robinsono dėjimas.

61:54, 28 min.: Timmos tritaškis.

62:54, 29 min.: LeDay bauda.

64:55, 30 min.: Leday dvitaškis ir Jerebko baudos metimas.

64:58, 30 min.: Švedo tolimas metimas.

„Žalgiris“: Zachas LeDay 15, Artūras Milaknis ir Lukas Lekavičius po 12.

„Chimki“: Janis Timma 18, Aleksejus Švedas 15, Jonas Jerebko 14.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje

Kauniečiai per trečią kėlinį suklydo 6 kartus, trigubai daugiau nei per pirmą rungtynių pusę, ir tai leido „Chimki“ sugrįžti į rungtynes. Rusai per šią atkarpą realizavo 5 tolimus metimus iš 10. Kauniečiai per trečią kėlinį suklydo 6 kartus, trigubai daugiau nei per pirmą rungtynių pusę, ir tai leido „Chimki“ sugrįžti į rungtynes. Rusai per šią atkarpą realizavo 5 tolimus metimus iš 10.

67:60, 31 min.: Ulanovo tritaškis.

73:63, 32 min.: du Riverso ir vienas Švedo tritaškis.

73:65, 32 min.: Švedo dvitaškis.

76:67, 33 min.: Riverso tritaškis ir Timmos dvitaškis.

78:67, 33 min.: Landale'o dėjimas.

78:70, 34 min.: Jovičiaus tolimas metimas.

78:72, 34 min.: Jovičiaus dvitaškis.

81:72, 35 min.: Riverso tolimas metimas.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje

Pašėlusi ketvirtojo kėlinio pradžia: „Žalgiris“ smeigia 4 tritaškius iš eilės, tačiau viskam „Chimki“ turi atsaką – tai tolimu metimu, tai dvitaškiu su pražanga. Per 3 su puse minutės abi komandos sumetė po 14 taškų ir abiejų komandų strategai panaudojo po antrąsias minutės pertraukėles. Pašėlusi ketvirtojo kėlinio pradžia: „Žalgiris“ smeigia 4 tritaškius iš eilės, tačiau viskam „Chimki“ turi atsaką – tai tolimu metimu, tai dvitaškiu su pražanga. Per 3 su puse minutės abi komandos sumetė po 14 taškų ir abiejų komandų strategai panaudojo po antrąsias minutės pertraukėles.

81:74, 35 min.: Jovičiaus dvitaškis.

81:75, 36 min.: Jerebko baudos metimas.

84:77, 37 min.: Hayeso tolimas metimas ir Jerebko dėjimas.

86:77, 37 min.: LeDay atsako galingu dėjimu.

88:77, 38 min.: Ulanovas kala vinį į krepšį.

88:79, 38 min.: Švedo prasiveržimas ir taškai.

90:81, 39 min.: Kramerio ir Lekavičiaus dvitaškiai.

90:83, 40 min.: dvi Švedo baudos.

91:83, 40 min.: LeDay bauda.

94:83, 40 min.: LeDay 2+1.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas „Žalgirio“ arenoje

Daugiau nei įspūdingas ketvirtasis kėlinys. „Žalgiris“ per šį ketvirtį jau yra pataikęs 6 tritaškius ir pasižymėjęs dviem įspūdingais dėjimais – vienas priklauso LeDay, kitas – Ulanovui. „Žalgiriui“ būtų gerai laimėti daugiau nei 9 taškų persvara: tokiu būdu jie turėtų pranašumą tarpusavio rungtynėse. Daugiau nei įspūdingas ketvirtasis kėlinys. „Žalgiris“ per šį ketvirtį jau yra pataikęs 6 tritaškius ir pasižymėjęs dviem įspūdingais dėjimais – vienas priklauso LeDay, kitas – Ulanovui. „Žalgiriui“ būtų gerai laimėti daugiau nei 9 taškų persvara: tokiu būdu jie turėtų pranašumą tarpusavio rungtynėse.

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai praėjusį penktadienį namuose per pratęsimą 105:97 nugalėjo Milano „AX Armani Exchange“ krepšininkus.

Tai buvo jau aštuntoji „Žalgirio“ pergalė Eurolygoje per pastaruosius vienuolika mačų. Taip kauniečius nuo atkrintamųjų skiria vienas laimėjimas.

Kauno klubas rungtynes žaidė ir sekmadienį, kai „Betsafe-LKL“ pirmenybėse išvykoje 94:79 nepaliko vilčių Prienų „CBet“ komandai.

Rimo Kurtinaičio vadovaujama „Chimki“ taip pat gyvena pakiliomis nuotaikomis – Maskvos srities klubas penktadienį 108:79 nugalėjo Vilerbano ASVEL krepšininkus ir šventė trečiąją pergalę iš eilės.

Abi komandos šį sezoną jau rungtyniavo tarpusavyje – gruodžio 20-ąją pergalę namuose 83:74 šventė Rusijos klubas.

Prieš antradienio mūšį „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Jasikevičius pastebėjo padidėjusį būsimų varžovų intensyvumą.

„Paskutinėse rungtynėse kažkiek daugiau intensyvumo pas juos atsirado, prisijungė Thomasas Robinsonas ir jie tikrai sužaidė neblogas rungtynes, – kalbėjo Jasikevičius. – Kaip visą laiką, jie puikiai puola, stengiasi agresyviau gintis ir yra viena iš daugiausiai potencialo turinti komanda Eurolygoje, ką ir sakiau prieš pirmąsias rungtynes.“

Tuo metu Kurtinaitis džiaugėsi tinkamai atliktais namų darbais.

„Daug žinome apie „Žalgirį“, kaip ir jūs žinote, – sakė Kurtinaitis. – Namuose jie žaidžia su dviguba energija, nors ir išvykose rungtyniauja gerai. Šis mačas yra milžiniškos svarbos, kovojant dėl vietos atkrintamosiose.“