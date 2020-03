Motiejūnas: „Žalgiris“ šiuo metu žaidžia 2-3 kartus geriau nei prieš mėnesį“

Nuotr.: BNS

Puikų žaidimą pastaruoju metu Eurolygoje demonstruojantis ir vos per vieną pergalę nuo stipriausiųjų aštuntuko atsidūręs Kauno „Žalgiris“ šią savaitę gali dar labiau sustiprinti savo galimybes į jį patekti.

Anot, dėl sustabdyto nacionalinio čempionato Kinijoje dienas Lietuvoje leidžiančio krepšininko, Donato Motiejūno, abi komandas įmanoma įveikti, tačiau lengva nebus.

Šią Eurolygos savaitę 10-oje vietoje įsitaisęs „Žalgiris“ (11 pergalių-15 pralaimėjimų) pradės susitikimu namie su Maskvos srities „Chimki“ (7 vieta; 12-14). Pirmąjį susitikimą sezone mūsiškiai svečiuose komandai iš Rusijos pralaimėjo rezultatu 73:84, o tuomet puolime žibėjo po 25 taškus pelnę Stefanas Jovičius ir Aleksejus Švedas.

Būtent pastarasis yra komandos lyderis, vidutiniškai pelnantis po 21,3 taško ir atliekantis po 6,3 rez. perdavimo per rungtynes. Tačiau Motiejūnas nesureikšmina šio krepšininko įtakos komandai ir tikina, kad antradienio vakarą svarbu bus apsiginti ir nuo kitų „Chimki“ žaidėjų išpuolių.

„Jis yra labai talentingas ir turi neeilinius sugebėjimus, tačiau „Chimki“ žaidime yra daug improvizacijos. Todėl nemažai priklausys nuo to, kaip „Žalgiris“ laikysis gynybinio plano. Jei pavyks išpildyti tai, ką paruošė treneriai, pergalė gali būti pasiekiama gana lengvai“, – teigia pats progos gyvai pamatyti žaidžiančius „žalgiriečius“ bandantis nepraleisti Motiejūnas.

Iš tiesų, „Chimki“ puolimas Eurolygoje atrodo puikiai – tai yra trečia pagal pelnomus taškus komanda turnyre (vid. 85.69), kai „Žalgiris“ – vos 11-as (vid. 80.23). Lažybų bendrovės „Betsafe“ krepšinio ekspertai mini ir tai, kad svečių komanda dabar yra ant bangos – iškovojo tris pergales iš eilės. Tačiau „Žalgirio“ arenoje sukuriamas palaikymas ir 7 pergalės per 10 rungtynių leidžia tikėtis dar vienos geros vakaro baigties – to tikimybė siekia 56 procentus. To priežasčių yra nemažai.

„Kai keli žaidėjai įgauna gerą formą, tai keičia visą situaciją. „Žalgiris“ gavo šviežio oro gurkšnį ir, vertinant statistiką bei užsidegimą, dabar žaidžia 2–3 kartus geriau nei prieš mėnesį ar pusantro“, – tvirtina krepšininkas.

Antroji dvikova kauniečių laukia ketvirtadienį su kita komanda iš Rusijos – Sankt Peterburgo „Zenit“ (paskutinė 18 vieta; 7-19). Kaune dar Joano Plazos treniruojama ekipa nugalėjo 82:70, tačiau dabar patyrė net penkias nesėkmes iš eilės. Be to, antradienį Maskvoje žais su vietos CSKA (17–9), tad pralaimėjimų serijos nutrūkimo gali tekti palaukti.

„Ne kartą „Žalgiris“ parodė, kad ir išvykose gali kovoti prieš visus varžovus. Jei Sankt Peterburge parodys dabar demonstruojamą žaidimą, kauniečiai turės didelius šansus įveikti aikštės šeimininkus. Kita vertus, namų sienos daug ką reiškia – kiekvieną namuose žaidžiančią Eurolygos komandą reikia vertinti rimtai, todėl nemanau, kad bus lengva“, – prognozuoja Motiejūnas.

Panašiai kalba ir „Betsafe“ krepšinio ekspertai, kurių nuomone, įmanoma pasiekti revanšą. Nors vasario viduryje Plazą pakeitė Xavi Pascualis, manoma, kad naujo trenerio atėjimas neišgelbės komandos ir šįkart – „Žalgirio“ galimybės nugalėti siekia 60 procentų.

„Kai pralaimi vienas rungtynes po kitų, stengiesi gelbėti situaciją. Todėl ir buvo pakeistas treneris. Pirmas emocijų pliūpsnis, ant kurio pavojinga pakliūti, nes žaidžiama su dviguba energija, praėjo, tačiau naujas treneris vis tiek įneš naujų idėjų, kitaip naudos turimus krepšininkus. Bus įdomu žiūrėti, kaip atrodys ši komanda“, – kalba pašnekovas.

Ir iš tiesų, pirmose Pascualio rungtynėse „Zenit“ savo aikštėje pirmavo visą didžiąją rungtynių dalį ir tik jos pabaiga nulėmė pralaimėjimą 81:83.