Nuo „Chimki“ iki „Chimki“: įspūdinga „Žalgirio“ atkarpa paženklinta elitiniu puolimu

vienas pirmujų sezono pradžioje atkreipiau dėmesį į prastą Žalgirio puolimą, menką pataikymo procentą tiek iš po krepšio, tiek tuo labiau tritaškių... Šaras tuo metu "lipdė" gynybą pamiršdamas puolimą... neleido krepšininkams fantazuoti... manau kad tai sutrukdė pasiekti nors keletą pergalių daugiau tuo metu... Po to Šaras pagaliau išgirdo suprantančių krepšinį pastabas, ypač apie tritaškių svarbą šiuolaikiniame krepšinyje... pagarba jam... Šarui kartais trukdo jo horoskopo ženklas... per daug užsispyręs... iš to jo klaidos gyvenime... tačiau galų gale jis sprendžia problemas ir tai garbė jam... o dėl tavo klausimo Jonai, tai negi nesupratai dėl ko Šaras pasikvietė pokalbiui Zaką?.. esi vienas iš geriausių krepšinio žurnalistų... galėjai klausymą suformuluot kitaip... pvz. ką Jūs pasakėte Zakui?... viskas labai paprasta... :)