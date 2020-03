Nusivylęs Jasikevičius: „Labai sunku matyti tokią absoliučią impotenciją“

Georgy Cekovsky

Kai 2 kelinio antroj pusej pamatem, kad 178cm bezdzion..... ardo ir stabdo puikiai tiek Luka, tiek rankininka Walkup reikejo Sarui bandyt zaist planu "C". Gal su Jokubaiciu? gal kiek su KC daugiau?net nezinau, bet Albicy suarde ir sustabde tiek Luka, tiek ryzabstzdi:( Dar smulkmenos kur uzkliuvo, mano nuomone dar antroj maco pusej buvo perlaikytas Milas, jei jis nesumete savo dvieju trajaku, o gynyboj ir taip yra skyle-sodink, sodink ji kol nevelu, kol grajus ant pliuso, kad ir minimalaus. Ziauru ir apmaudu! Dar ryte ziurejau tu diletantu is 15min reportazus kur jie jau buvo isirase pergale ir nurase Zenit ir galvojau, kad mes ne Barca, o is kur toks pasitikejimas, todel jie ir diletantai. Dabar situacija beveik kritine del 8:(