Skaudžiai geliantis pralaimėjimas: „Žalgirio“ dabar laukia iššūkių kupina atkarpa

Kauno „Žalgirio“ treneriai ir žaidėjai jau buvo pamiršę, ką reiškia pralaimėti silpnesnei komandai. Pastarųjų 10 savaičių atkarpa buvo tokia dominuojanti, kad kauniečiai negalėjo įsivaizduoti savęs nusileidžiančių turnyro autsaideriams.

Realybė ta, kad ketvirtadienį šalies čempionai 75:76 neprilygo Sankt Peterburgo „Zenit“ komandai ir šį sezoną jai pralaimėjo antras rungtynes. Abejas per pratęsimą.

Po to, kai „Žalgiris“ paskutiniame 2019 metų mače užsikūrė Miunchene, iš 12 rungtynių Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai laimėjo 9, nusileisdami tik Madrido „Real“, Atėnų „Panathinaikos“ ir Stambulo „Anadolu Efes“.

„Žalgiris“ guldė visus kitus tiesioginius oponentus, fiksavo vieną geriausių puolimų lygoje ir užsiropštė iki aštuntosios turnyrinės lentelės vietos.

Mačas Sankt Peterburge turėjo vainikuoti šį spurtą – tuomet paskutinė šešerių rungtynių atkarpa būtų leidusi lengviau kvėpuoti.

Vietoje to, buvo tėkštasi ant užpakalio, pamestas brangus taškas ir „Žalgiriui“ Eurolygos reguliariojo sezono finišo tiesiojoje reikės dar vieno mažo stebuklo.

Per paskutines šešerias rungtynes kauniečiai susitiks su keturiomis atkrintamųjų varžybų komandomis („Barcelona“, „Fenerbahče“, „Maccabi“ ir CSKA), taip pat išvykoje kausis su solidžiai atrodančia „Valencia“ ir tik paskutiniame ture namie priims autsaiderius, Miuncheno „Bayern“.

Jeigu būtų įveikę „Zenit“, žalgiriečiams per tas likusias šešerias rungtynes greičiausiai būtų pakakę trijų pergalių. Dabar reikia mažiausiai keturių ir akivaizdu, kad tokia užduotis bus pakankamai sudėtinga.

Rungtynių žaidėjas Andrew Albicy Taškai 19 Naudingumas 24 Rezultatyvūs perdavimai 4 Tritaškiai 71% 5/7

Mače Sankt Peterburge pirmąsias 15 minučių atrodė, kad „Žalgiris“ įsirašys dar vieną skambią pergalę. Iš pirmų 9 tritaškių pataikę 6 ir puikiai išnaudodami 16 taškų iki ilgosios pertraukos pelniusį Jocką Landale’ą, kauniečiai pirmavo 40:24. Pirmavo, bet tada sustojo taip, kaip nebuvo sustoję jau senokai.

Per likusias 30 rungtynių minučių „Žalgiris“ įmetė mažiau taškų nei per pirmąsias 15.

Strigimas buvo toks baisus, kad Jasikevičius prisipažino nebežinojęs, kokiais žaidėjais remtis.

„Seniai jau buvo, kad atsisuki į asistentus ir paklausi su kuo žaisti“, – po dvikovos sakė „Žalgirio“ strategas.

Per pirmas 15 minučių realizavę 14 metimų iš 22 (63,6 proc.) ir nesuklydę nė karto, per likusį rungtynių laiką kauniečiai pataikė vos 13 metimų iš 37 (35,1 proc.) ir prarado 14 kamuolių.

Landale’as ir KC Riversas dviese surinko 41 iš 75 komandos taškų ir pataikė 15 iš 22 metimų. Likę krepšininkai realizavo vos 12 metimų iš 37.

„Žalgiris“ strigo prieš varžovų pasiūlytą fizišką žaidimą. Antrojo kėlinio antroje pusėje kauniečiai du kartus puolime prasižengė prieš Andrew Albicy, dar sykį prieš jį centruodamas Edgaras Ulanovas sužingsniavo. Per penkių minučių atkarpą vienintelis taškas buvo pelnytas baudos metimu.

Panašios atkarpos buvo trečiojo kėlinio pradžioje (4 min. be taškų) ir pirmoje ketvirto kėlinio pusėje (daugiau ne 5 min. be taškų).

„Antrajame kėlinyje sustojome, – sakė Paulius Jankūnas. – Pirmos 15 minučių tikrai buvo geros, puolime viską pataikėme, jie išsimušė iš savo gynybos. Bet kai jie grįžo prie savojo žaidimo, fiziškai mus išmušė iš padėčių, nutraukė derinius, tai tuomet prasidėjo problemos.

Kažko neparuošėme, nepriėmėme kamuolio ten, kur turėjome priimti. Tai treneriai visas rungtynes akcentavo. Žaidimas buvo chaotiškas, nes nedarėme to, ką turėjome daryti.“

„Žalgiris“ nedarė to, ką reikėjo, ir per lemiamą ketvirtojo kėlinio ataką. Thomasas Walkupas, likus žaisti 16,6 sek., realizavo abi baudas ir išlygino rezultatą, o po to kauniečiai solidžiai apsigynė, išprovokavę Mateuszo Ponitkos klaidą.

Po minutės pertraukėlės Walkupas su Landale’u žaidė du prieš du ir jų ginamieji susikeitė vietomis – Walkupas liko prieš Willą Thomasą, o Landale’as – prieš Ponitką. Visgi „Žalgirio“ įžaidėjas tada sustojo su kamuoliu ir galiausiai jį numetė priešingoje aikštės pusėje buvusiam Riversui. Šio tritaškis skriejo pro šalį.

Jasikevičius po dvikovos pripažino, kad planas šiai atakai buvo visai kitoks.

„Mes norėjome atakuoti varžovų centrus, kurie yra lėtoki, – sakė „Žalgirio“ strategas. – Tai mes per 45 minutes sugebėjome gal du kartus apeiti Ayoną ar Iversoną iš greičio, kas neturėtų būti labai didžiulis įvykis.

(Paskutinėje atakoje) planas buvo atakuoti Willą Thomasą, o mes einame ant tritaškio.“

Tritaškį Riversas turėjo mesti ir paskutinę pratęsimo sekundę, tik šį kartą tai buvo kur kas sudėtingesnis metimas ir jis vėl nepasiekė tikslo.

„Mes nepadarėme savo darbo ir tiek, – sakė rezultatyviausias karjeros rungtynes (27 taškai) sužaidęs Landale’as. – Per paskutines 10 savaičių buvome neįtikėtinai gera komanda, bet vienerias rungtynes tiesiog pramiegojome. Tai bus puiki pamoka mums ir esu tikras, kad tai ateityje neįvyks.“

Anot Jasikevičiaus, 80 proc. komandos Sankt Peterburge nieko nedavė komandai. Treneris tai nurašė nesusikaupimui rūbinėje.

„Jeigu visi blogai žaidžia, yra du faktoriai: arba kažkas nesudirbo rūbinėje ir rūbinėje buvo per didelis atsipalaidavimas, arba treneris nesugebėjo įdiegti. Aš, kaip treneris, stengiausi. Nepadariau savo darbo“, – sakė Jasikevičius.

Kita vertus, „Žalgiriui“ tai buvo ketvirtas mačas per septynias dienas, kai „Zenit“ turėjo laisvą savaitgalį ir nežaidė VTB Vieningoje lygoje.

Kad ir kokios būtų priežastys, šis pralaimėjimas gelia skaudžiai.

„Žalgiriui“ belieka tikėtis, kad sezono pabaigoje nereikės besti piršto į šias rungtynes ir kalbėti, kad čia buvo paleistas šansas keliauti toliau.