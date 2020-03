Atvira Batumo išpažintis: „Atsiprašau, jog tapau brangiausiu pasaulio palaikymo šokėju“

Is abieju pusiu cia kazkoks nesusipratimas vyksta, Batumo interviu irgi tik bandymas mazint kylanti surmuli bet is tiesu jokio noro sprest sitos situacijos (kuri jam siaip gera jei niekas neklibintu is salies). Hornets keisti sveikas zaidejas brangiausias komandoje o zaisti net neduoda, aisku nebent yra kiti planai o su tokiu kontraktu atsikratyti neiseina zaidejo, ir tie pinigiai matyt jiems kruopos. Pats Batumas ne ka geresnis zaist ir negauna ir pats nesistengia irodyt kad gali buti geresniu. Normaliai tokioj situacijoj abi puses ieskotu kompromiso kaip nutraukt sutarti, bet dabar matyt Hornets tie pinigai dzin o Batumas pats tikrai neatsisakys tokiu pinigu (niekas turbut neatsisakytu) uz sedejima ant suolo beveik 20mln, geriau ramiai pora metu pasedes ir pasiims pinigus, vis tiek karjera matyt jau siknon.