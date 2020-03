Begaudant atkrintamąsias: kaip baigsis devynių klubų kova dėl trijų bilietų?

Nuotr.: Sputnik – Scanpix, D.Lukšta/BasketNews.lt iliustracija

Iki Eurolygos reguliariojo sezono pabaigos kiekvienai komandai liko vos po šešerias rungtynes, tačiau klausimų kovoje dėl atkrintamųjų – daugiau nei atsakymų.

Jei dėl vietos „Top 8“ etape jau gali būti ramūs penki klubai – Stambulo „Anadolu Efes“, Madrido „Real“, „Barcelona“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Maskvos CSKA, tai grumtynės dėl likusių trijų kelialapių į atkrintamąsias veikiausiai tęsis iki pat paskutiniojo Eurolygos turo.

6-ąją vietą užimantį Atėnų „Panathinaikos“ ir 14-oje pozicijoje žengiančią Belgrado „Crvena Zvezda“ skiria vos 3 laimėjimai, o tai reiškia, jog dėl trijų vietų išsvajotame aštuonetuke realiai kovoja net 9 komandos.

Prieš artėjančias itin intriguojančias Eurolygos savaites tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia klubų, kovojančių dėl patekimo į atkrintamąsias, tvarkaraščio sudėtingumą ir sportinę formą bei pateikia subjektyvią prognozę.

Atėnų „Panathinaikos“ (14-14, 6 vieta)

Nuotr. Imago Sport – Scanpix

Tvarkaraštis: Stambulo „Fenerbahče“ (išvykoje – I), Berlyno ALBA (I), Maskvos srities „Chimki“ (namuose – N), Stambulo „Anadolu Efes“ (I), Tel Avivo „Maccabi“ (N), Vitorijos „Baskonia“ (I).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 90-78.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 4.

Sportinė forma: Po 21-ojo turo neatrodė, jog „Pao“ iškils problemų žengti į atkrintamąsias, tačiau pastaruoju metu Ricko Pitino auklėtinių forma ženkliai krito – per pastaruosius 7 susitikimus iškovota vos 1 pergalė.

Per šią septynerių rungtynių atkarpą Atėnų klubui nesiklijavo ne tik gynyba, kur jie neblizga visą sezoną (116,4 praleistų taškų per 100 atakų, 17 vieta), bet ir puolimas, kuris buvo jų arkliukas ir vizitinė kortelė.

Graikijos čempionai per šią atkarpą susidūrė su panašiais sunkumais kaip „Žalgiris“ per tą devynių pralaimėjimų seriją – iš toli Pitino auklėtiniai pataiko vos 27,7 proc. tritaškių (18 vieta), atlikdami po 14,7 rezultatyvaus perdavimo (17 vieta).

Tokie prasti skaičiai prisidėjo prie to, jog „Panathinaikos“ puolimo/gynybos reitingas yra prasčiausias Eurolygoje (-11,5, skaičiuojant nuo 22-ojo turo).

„Panathinaikos“ gerbėjų neguodžia ir tas faktas, jog iš 9 klubų, kovojančių dėl atkrintamųjų, tik jie ir „Crvena Zvezda“ namuose sužais vos 2 rungtynes. Išvykoje Nicko Calatheso vedamas Graikijos krepšinio flagmanas šį sezoną iškovojo 4 pergales per 13 mačų, o paskutinę – Maskvoje, sausio 3-iąją.

Būtent savo aikštėje graikai demonstruoja ženkliai geresnį krepšinį, tačiau ir čia jų laukia solidūs varžovai – „Chimki“ ir „Maccabi“.

„Žaliesiems“ teoriškai turėtų užtekti dviejų pergalių, kad žengtų į „Top 8“, tačiau pagal dabartinę jų formą bei tikrai ne lengviausią tvarkaraštį ir tai padaryti jiems neturėtų būti lengva.

Prognozė: 1-5.

Maskvos srities „Chimki“ (13-15, 7 vieta)

Nuotr. ITAR-TASS - Scanpix

Tvarkaraštis: Miuncheno „Bayern“ (N), „Barcelona“ (I), Atėnų „Panathinaikos“ (I), Pirėjo „Olympiakos“ (N), Stambulo „Anadolu Efes“ (N), Berlyno ALBA (I).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 89-79.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 6.

Sportinė forma: Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos sezonas primena amerikietiškus kalnelius, o dabar atrodo, jog „Chimki“ forma yra kylančioje stadijoje, kas Rusijos ekipos sirgalius prieš artėjantį finišą turėtų nuteikti pozityviai.

Lietuviško trenerių štabo diriguojamas klubas per pastaruosius 5 susitikimus suklupo tik Kaune, per šią atkarpą revanšuodamasis tiek „Fenerbahče“, tiek „Crvena Zvezda“ bei antrą sykį nugalėdami „AX Armani Exchange“.

Visą sezoną traumų retinama ekipa dar laukia Jeremy Evanso sugrįžimo bei Timofejaus Mozgovo debiuto, bet į komandą sugrįžęs Thomasas Robinsonas palengvino „Chimki“ laukimą ir suteikė universalumo priekinėje linijoje.

Nors Kurtinaitis dažnai kartoja, jog „Chimki“ yra į puolimą orientuota komanda, pastaruoju metu Vieningosios lygos vicečempionams pergales garantavo gynyba. Rusijos grandas per pastarųjų penkerių rungtynių seriją patenka į „Top 8“ klubų rikiuotę pagal gynybos reitingą – 107,3 praleisto taško per 100 atakų (7 vieta).

„Chimki“ vėliavnešys Aleksejus Švedas taip pat įgavo optimalią sportinę formą ir sėkmingoje Rusijos klubui atkarpoje pelnė po 22,2 taško, atliko po 7,6 rezultatyvaus perdavimo, iš toli atakuodamas solidžiu 39,1 proc. pataikymu.

Kurtinaitis neslepia, kad akylai stebi situaciją turnyrinėje lentelėje ir ruošia komandą lemiamoms rungtynėms. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos klubas žymiai geriau rungtyniauja namuose (10 laimėjimų namuose, 3 – išvykoje), mačai Mytiščiuose su „Bayern“ bei „Olympiakos“ turėtų tapti „Chimki“ finalais, o dar bent viena pergalė Atėnuose, Berlyne, ar namuose prieš „Anadolu Efes“ veikiausiai atvertų rusams kelią į „Top 8“.

Prognozė: 3-3.

Stambulo „Fenerbahče“ (13-15, 8 vieta)

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Tvarkaraštis: Atėnų „Panathinaikos“ (N), Miuncheno „Bayern“ (I), Kauno „Žalgiris“ (I), Maskvos CSKA (N), Pirėjo „Olympiakos“ (N), Stambulo „Anadolu Efes“ (I).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 89-79.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 7.

Sportinė forma: „Fenerbahče“ nepakėlė savo žaidimo į tą lygį, kokio daugelis tikėjosi po tragiškos sezono pradžios, tačiau tai jiems nesutrukdė iškovoti 8 pergalių per pastarąsias 12 rungtynių.

Per šią sėkmingą 12 rungtynių seriją Turkijos krepšinio flagmano puolimo/gynybos reitingas buvo per Eurolygos viduriuką – devintas (+0,3).

Željko Obradovičius pastaruoju metu nevengia eksperimentuoti, kai penkete Derrickas Williamsas užima trečiojo numerio poziciją, ar Luigi Datome žaidžia atakuojančiu gynėju, o tai byloja, jog serbas šį sezoną dar neatrado sėkmės formulės.

Nors Stambulo klubo žaidimas neįtikina, o pagrindinio komandos vedlio Kosto Slouko sveikatos problemos taip pat optimizmo neprideda, „Fenerbahče“ į atkrintamųjų traukinį turėtų įtraukti sąlyginai palankus tvarkaraštis bei sumaištis turnyrinės lentelės viduryje.

Taip pat Obradovičiaus kariaunai universalumo prieš oponentus suteikia tai, jog komanda panašiai žaidžia tiek namuose, tiek išvykoje – savo aikštėje laimėti 7 mačai, varžovų – 6.

Prognozė: 4-2.

Kauno „Žalgiris“ (12-16, 9 vieta)

Nuotr. BNS

Tvarkaraštis: „Barcelona“ (I), „Valencia“ (I), Stambulo „Fenerbahče“ (N), Tel Avivo „Maccabi“ (I), Maskvos CSKA (N), Miuncheno „Bayern“ (N).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 93-75.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 3.

Sportinė forma: Žalgiriečių tvarkaraštis laukia ne pats lengviausias, tačiau jų sportinė forma iki nelemtų rungtynių su „Zenit“ komandos fanus turėjo nuteikti optimistiškai.

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai antrajame reguliariojo sezono rate demonstruoja ne tik „Top 8“ vertą žaidimą, bet ir finalo ketverto komandoms prilygstantį krepšinį, todėl bent 4 pergalės per likusius 6 susitikimus su pastaruoju metu demonstruota sportine forma atrodo realus ir logiškas rezultatas.

„Žalgiris“ nuo antrojo rato pradžios iki šiol Eurolygoje turi geriausią puolimo reitingą (vid. 127,3 tšk. per 100 atakų), iš toli atakuodami rekordiniu 46,4 proc. taiklumu, o pagal bendrą puolimo/gynybos rodiklį (+10,1) nusileidžia tik absoliutiems lyderiams Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkams.

Kauniečiai Eurolygos reguliarųjį sezoną užbaigs dvejomis rungtynėmis namuose, o iki šių mačų, norėdamas išlikti kovoje dėl atkrintamųjų, „Žalgiris“ privalo laimėti bent du sykius.

Tai reiškia, jog Lietuvos klubinio krepšinio vėliavnešiui yra būtina bent viena pergalė išvykoje, kur šiemet žalgiriečiai per 14 susitikimų pasiekė 5 laimėjimus.

Keturios pergalės iš 6 skamba bauginančiai, bet ne taip neįmanomai kaip 6 iš 6, o visi pastaruoju metu už „Žalgirį“ kalbantys skaičiai byloja, jog Jasikevičiaus kariauna ir šiemet yra pasiruošusi griausmingai finišuoti Eurolygos reguliariajame sezone.

Prognozė: 4-2.

„Valencia“ (12-16, 10 vieta)

Nuotr. Zuma Press - Scanpix

Tvarkaraštis: Stambulo „Anadolu Efes“ (I), Kauno „Žalgiris“ (N), Madrido „Real“ (N), Berlyno ALBA (I), Vitorijos „Baskonia“ (I), Belgrado „Crvena Zvezda“ (N).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 90-78.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 5.

Sportinė forma: Didžiąją sezono dalį stebinusi „Valencia“ išgyvena keturių pralaimėjimų seriją, o praėjusio turo pralaimėjimas paskutinę sekundę Milano ekipai buvo skaudus ne tik turnyrinės lentelės prasme, bet ir psichologiškai.

Ispanijos ekipa nuo 21-ojo turo verčiasi be antro savo rezultatyviausio žaidėjo Jordano Loydo, o jo nebuvimas stipriai kirto per „Valencia“ kūrybiškumą – vietoje 116,9 taškų per 100 atakų (4 vieta) – 108,6 (10 vieta). Taip pat pastebimas ženklus rezultatyvių perdavimų kritimas – krito nuo 17,6 (8 vieta) iki 15,8 (15 vieta).

Amerikiečio sugrįžimo data vis yra atidėliojama nuo vasario pabaigos ir nėra aišku, kada jis bus visiškai pasiruošęs padėti į atkrintamąsias besikabinančiai komandai.

„Valencia“ artimiausios trejos rungtynės Eurolygoje gali nulemti likusį sezoną – du mačai prieš stipriausias Eurolygos komandas bei akistata prieš tiesioginį konkurentą „Žalgirį“.

Išsibalansavęs puolimas ir pralaimėjimas paskutinę sekundę „AX Armani Exchange“ papildomo pasitikėjimo savo jėgomis Jaume'o Ponsarnau auklėtiniams tikrai neprideda, bet, žiūrint iš kitos pusės, Valensijos klubas jau dabar yra viena didžiausių sezono staigmenų.

Prognozė: 1-5.

Pirėjo „Olympiakos“ (12-16, 11 vieta)

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Tvarkaraštis: Milano „AX Armani Exchange“ (I), Madrido „Real“ (N), Belgrado „Crvena Zvezda“ (N), Maskvos srities „Chimki“ (I), Stambulo „Fenerbahče“ (I), „Barcelona“ (N).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 93-75.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 2.

Sportinė forma: „Oly“ pavyko išvengti ilgesnių pralaimėjimų serijų, tačiau ir ilgiausia laimėjimų atkarpa siekia vos dvi pergales, o tokio tempo jiems tikrai neužteks, norint žengti į atkrintamąsias.

Georgios Bartzokas prie Pirėjo klubo prisijungė nuo 19-ojo turo, tačiau gynyba garsėjančiam specialistui užtruko laiko, kad įdiegtų savo sistemą, o tam trukdė ir nuolat besikeičiantys žaidėjai, ir veteranų traumos.

Paskutiniai „Olympiakos“ pirkiniai Shaquielle'as McKissicas, Octaviusas Ellisas ir Dwightas Buycksas suteikė komandos rotacijai įvairovės ir lankstumo, tačiau su sveikatos problemomis susidūrė Nikola Milutinovas, buvęs Pirėjo klubo pamatu visą sezoną.

Per pastarąsias penkerias rungtynes Bartzoko komanda demonstruoja antrą geriausią gynybą Eurolygoje (99,5 praleisto taško per 100 atakų) ir žaidžiant prieš tokias puolimo mašinas kaip „AX Armani Exchange“, „Real“, „Chimki“ ar „Barcelona“, tai galėtų būti raktas į pergalę.

Vis dėlto stabilumo nebuvimas visą sezoną neleidžia tikėti sėkmingu „Olympiakos“ finišu, o ir Bartzoko atvykimas buvo labiau orientuotas į ateities pergales, nei į šiuos metus.

Prognozė: 2-4.

Milano „AX Armani Exchange“ (12-16, 12 vieta)

Nuotr. BNS

Tvarkaraštis: Pirėjo „Olympiakos“ (N), Belgrado „Crvena Zvezda“ (I), Vitorijos „Baskonia“ (I), Vilerbano ASVEL (N), Sankt Peterburgo „Zenit“ (I), Maskvos CSKA (N)

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 72-96

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 9

Sportinė forma: Milano klubui, žiūrint į likusių varžovų pergalių-pralaimėjimų balansą, liko lengviausias tvarkaraštis, bet bėda ta, jog Ettores Messinos kariaunai pastaruoju metu ir pačiai yra labai sunku demonstruoti solidų žaidimą.

Jau minėjome, kad praėjusiame ture „AX Armani Exchange“ paskutinę sekundę išvykoje įveikė „Valencia“ ir nutraukė penkių pralaimėjimų seriją, bet ir ten Milano klubas jau buvo beatiduodantis pergalę, o juos išgelbėjo tik sėkmė ir Vladimiro Micovo bei Sergio Rodriguezo meistriškumas.

Dar įspūdingiau yra tai, jog laimėjimas Valensijoje buvo pirma Messinos auklėtinių pergalė varžovų arenoje po 4,5 mėnesių pertraukos Eurolygoje, o toks prastas žaidimas išvykose verčia suabejoti Milano klubo galimybėmis parsivežti bent vieną laimėjimą iš Belgrado, Vitorijos ar Sankt Peterburgo.

Madų sostinės komanda šį sezoną laikosi ant trijų veteranų pečių – Micovo, Rodriguezo ir Luiso Scolos, todėl sunku įsivaizduoti, kad be didesnės atsarginių pagalbos jiems pavyks išlaviruoti komandą į bent keturias pergales.

Prognozė: 3-3.

Vitorijos „Baskonia“ (12-16, 13 vieta)

Nuotr. BNS

Tvarkaraštis: Tel Avivo „Maccabi“ (I), Stambulo „Anadolu Efes“ (I), Milano „AX Armani Exchange“ (N), „Barcelona“ (I), „Valencia“ (N), Atėnų „Panathinaikos“ (N).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 103-65.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 1.

Sportinė forma: Baskai fantastiškai išsigelbėjo praėjusio turo rungtynėse su ALBA ir, iškovoję trečiąją pergalę paeiliui, pratęsė savo kelionę link atkrintamųjų.

Duško Ivanovičius prie „Baskonia“ vairo stojo 16-ajame ture ir įvedė griežtas gynybos taisykles – nuo 20-ojo turo Vitorijos klubas yra geriausiai besiginanti komanda.

Vis dėlto pagerėjus gynybai, Baskijos krašto komandos puolimas atrodo labai klampus, kur vienintelis Tornike Šengelija per mačą renka dviženklį taškų skaičių, o tai palengvina oponentų darbą savoje aikštės pusėje.

„Baskonia“ klubui liko sunkiausias tvarkaraštis iš visų dėl atkrintamųjų kovojančių komandų, o norint realiai kovoti dėl vietos „Top 8“ etape jiems reikės pasiekti bent 4 pergales.

Tokia matematika reiškia, jog Ivanovičiui ir jo kariaunai ne tik reikia laimėti visus tris susitikimus Vitorijoje, bet ir bent sykį per tris mačus nuliūdinti vieną iš lyderiaujančio penketo komandų jų aikštėje.

Prognozė: 3-3.

Belgrado „Crvena Zvezda“ (11-17, 14 vieta)

Nuotr. Zuma Press – Scanpix

Tvarkaraštis: Madrido „Real“ (I), Milano „AX Armani Exchange“ (N), Pirėjo „Olympiakos“ (I), Sankt Peterburgo „Zenit“ (N), Miuncheno „Bayern“ (I), „Valencia“ (I).

Likę varžovai (pergalių-pralaimėjimų balansas): 74-94.

Tvarkaraščio sudėtingumas (tarp dėl atkrintamųjų kovojančių klubų): 8.

Sportinė forma: Belgrado ekipa yra sudėtingiausioje situacijoje iš 9 komandų kovojančių dėl atkrintamųjų, kurios beužgęstančias viltis atgaivino užtikrinta pergalė praėjusiame ture prieš „Maccabi“.

Vis dėlto tai Serbijos klubui buvo vos antrasis laimėjimas per pastarąsias 10 rungtynių ir, nors jiems liko vienas lengviausių tvarkaraščių, veikiausiai „Raudonoji žvaigždė“ savo šansus žengti į atkrintamąsias bus palaidojusi gerokai anksčiau.

Pirmojo rato pabaigoje prie komandos prisijungę Kevinas Punteris ir Vladimiras Štimacas perėmė lyderių estafetę iš Lorenzo Browno ir Billy Barono, o būtent pasikeitęs puolimas labiausiai prisidėjo prie tragiškai susiklosčiusios 9 rungtynių serijos, per kurią buvo pasiekta vos 1 pergalė.

„Crvena Zvezda“ per tą nelemtą devynių mačų seriją buvo prasčiausiai puolanti Eurolygos komanda (102,6 taško per 100 atakų), o to neatpirko ir toliau pagal Eurolygos standartus demonstruojama solidi gynyba (7 vieta pagal gynybos reitingą nuo 19 iki 27 turo).

Daugkartiniams Adrijos lygos čempionams reikalingos bent 5 pergalės, o šiuo metu tai neatrodo ta komanda, kuri išvykose galėtų žaisti stabiliai. Būtent „Crvena Zvezda“ klubo per likusius 6 mačus laukia keturios rungtynės varžovų aikštėse.

Prognozė: 3-3

„BasketNews.lt“ 6-14 vietų prognozė