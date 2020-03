„Žalgirį“ į JAV universitetą iškeitęs Kancleris – apie laukiantį etapą ir metus Kauno dubleriuose

idomiausia

sioje istoriijoje tai, kad Modestas Kancleris nebuvo lyderis savo kartoje, nei MKL\'e, nei rinktinese U16 ir U18, Neu jaunimo Eurolygoje, apei NKL net nekalbu- ten jo isviso nesimate!!! Apart to, kad yra ausktenis... Zaidimo prasme ar jis butu buves ar nebuves U16,U18 NKLe komandu zaidimui ir rezulatatui tai neturejo absoliuciai jokios itakos!!! Vieni sako, kad tai vieno veikejo is LKF "projektas", kita, kad kazkas kazkam bando kazka irodyti ... Nes paradoskali situacija: Lietuvos spaudos , NCAA demesys skiriamas vaikiui , kurio zaidimas nepastebimas aiksteleje ;) Dar pora metuku ir pamatysime... Sekmes:)