Daliai LKL klubų buvo uždrausta treniruotis arenose

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Penktadienio rytą, dar prieš sprendimą nutraukti LKL čempionatą, keturioms pirmenybių ekipoms iškilo problemų su treniruočių organizavimu.

Klaipėdos, Utenos, Kėdainių ir Prienų arenos buvo uždarytos ir klubams nebuvo leista čia vykdyti treniruočių.

„Šiandien turėjo vykti rytinė „Juventus“ treniruotė, bet mums buvo uždaryta arena ir negalėjome įeiti, – po LKL valdybos posėdžio sakė „Juventus“ treneris Žydrūnas Urbonas. – Tas pats nutiko Prienų, Kėdainių komandoms. Savivaldybės valdo arenas, jos laikosi Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimo drausti lankytis sporto institucijose, todėl mes negalėjome patekti į areną.

Jeigu čempionatą atidėtume dviem savaitėms, tai mes į rungtynes ateitume nesitreniravę, tik pabėgioję krosą. Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas žaisti be žiūrovų yra švelniai tariant netikęs variantas, nes realiai neįmanoma vykdyti to formato net ir be žiūrovų, nes tu neturi teisės lankytis savo sporto objektuose. Ypatingai tuose, kurie priklauso savivaldybei.“

Treneris taip pat pridėjo, kad jo komandos užsieniečiai norėjo palikti šalį. „Juventus“ klube žaidė du atakų organizatoriai iš JAV Bryantas Crawfordas ir Shannonas Scottas.

„Užsieniečiai nori išvažiuoti, jie panikuoja. Aibė problemų, kurių nebeįmanoma išspręsti. O sveikata ir gyvybės yra prioritetas.

Dabar tiesiai amerikiečių neišsiųsime, jie turi vykti per Kanadą ar Didžiąją Britaniją, bet jie panikuoja. Jie yra neramūs. Jeigu būtų vykusios rungtynės už uždarų durų, mes neturėtume abiejų užsieniečių įžaidėjų. Tai mes būtume pasmerkti. Vykdyti rungtynes ir iš tos pusės nebuvo realu. Nekalbu apie „Žalgirį“ ar „Rytą“. Būtų sudėtingos situacijos, būtų išsikreipusios komandų vietos“, – pasakojo Urbonas.

Kalbėdamas apie išsiskyrimą su krepšininkais, Urbonas pažymėjo, kad nevykdant veiklos mokėti pinigus žaidėjams bus sudėtinga.

„Priimta force majeure situacija, kai viskas priklauso ne nuo mūsų. Mielai tęstume čempionatą ir mes, ir lyga, bet privalome reaguoti į situaciją, į kurią liepė reaguoti ir pasaulinės, ir Lietuvos sveikatos organizacijos. Bus sprendžiamas atlyginimų klausimas, bandysime kažkaip tartis. Dabar ir rėmėjų pinigai sustos, galbūt dar kažkas dalinai pratęs finansavimą. Mes nevykdysime veiklos, o už nevykdomą veiklą mokėti atlyginimus yra sudėtinga. Bus individualūs sprendimai“, – teigė „Juventus“ vairininkas.