NBA krepšininkams leista palikti miestus

Nežinomybei dėl ateities kaustant Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA), klubų krepšininkams leista palikti komandų miestus, skelbia ESPN.

JAV žiniasklaidos gigantei pavyko gauti NBA nurodymus komandoms, tarp kurių – ir pratęstas draudimas treniruotis visai ekipai.

Nors NBA sezonas buvo suspenduotas 30 dienų, realiai į situaciją žvelgiantys klubai net neabejoja, kad šis terminas bus pratęstas. Kalbama, jog tai gali užsitęsti net iki pat birželio.

NBA rekomenduoja žaidėjams elgtis protingai ir nevaržo jų galimybių keliauti. Tuo pačiu tikimasi, kad krepšininkai laikysis saviizoliacijos ar karantino bei tik po medicinos specialisto nurodymų priims tolimesnius veiksmus.

Tiesa, dėl koronaviruso protrūkio Azijoje ir Europoje bei dėl JAV pritaikyto draudimo keliauti žaidėjams nėra leidžiama išvykti iš Šiaurės Amerikos. Krepšininkui palikus komandos miestą, apie tai privalo žinoti klubo atstovai.

Iki pirmadienio galiojęs pirminis NBA draudimas komandoms treniruotis kartu buvo pratęstas neribotam laikui. Individualios treniruotės yra toliau prieinamos, jei tik žaidėjai rodo norą lieti prakaitą.

Naujojo Orleano „Pelicans“ gynėjas Lonzo Ballas sekmadienį treniravosi klubo bazėje.

Lyga rekomenduoja klubams konkrečius trenerius paskirti darbui su konkrečiais žaidėjais, taip stengiantis sumažinti žmonių, kurie liečiasi tarpusavyje, skaičių.

Be to, žaidėjų prašoma likti atskirai per treniruotes – dirbti po vieną prie vieno krepšio ir po vieną treniruoklių salėje.

Kiekvienam žaidėjui ar personalo nariui, patekusiam į komandos bazę, privaloma patikrinti temperatūrą.