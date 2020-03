„BasketNews.lt podkastas“: Stepas Babrauskas karantinui užsidarė Lietuvos miškuose

Vasario 12-ąją su Italijos ketvirtosios lygos komanda Korato „Nuova Matteotti“ rankomis sukirtęs Steponas Babrauskas po kiek daugiau nei mėnesio turėjo susikrauti lagaminus ir išvykti automobiliu į Lietuvą.

Steponas Babrauskas Pozicija: SF, SG Amžius: 35 Ūgis: 197 cm Svoris: 88 kg Gimimo vieta: Trakai, Lietuva

35-erių Babrauskas gyveno Italijos pietinėje dalyje, kurios koronavirusas ilgai nepasiekė, tačiau situacijai prastėjant, jis turėjo priimti sprendimą: arba ilgam likti Italijoje, arba grįžti į Lietuvą ir dviem savaitėms užsidaryti karantine.

Pasirinkęs antrąjį variantą, jis praėjusį sekmadienį parvyko į Lietuvą ir dabar jau šeštąją dieną vienas gyvena sodyboje miške.

„Esu atsakingas, turiu šeimą, vaikus, žmoną. Nenorėjau juos įvelti į visą šią situaciją. Nusprendžiau vienas pats užsidaryti, pakentėti 14 dienų, o ne uždaryti visą šeimą, išgąsdinti visus kaimynus ir visus žmones. Norėčiau, kad visi elgtųsi taip atsakingai, kaip aš. Tada pažabosime ligą ir viskas bus gerai. Turėjau patirčių, nes gyvenau Italijoje nuo viruso pradžios iki beveik karščiausio taško. Italijos pietuose manęs virusas nepasiekė, mūsų mieste nebuvo nė vieno užsikrėtusio. Tik išvažiavus, po savaitės, atsirado pirmasis atvejis. Miestas nemažas, 40 tūkstančių gyventojų, bet mane Italijoje stebino užsidarymo kultūra.

Pietuose iki paskutinės savaitės, kol aš buvau, dar buvo galima eiti į barus, kavines. Aišku, reikėjo laikytis metro atstumo, žmonės negalėjo prie staliuko sėdėti dviese ar trise. Atrodė, kad Italijos šiaurėje buvo baisu, bet pietuose viskas buvo gerai. Manau, kad ateis banga ir į Italijos pietus, nes daug studentų grįžo į namus. Virusas susimaišys ir palies visą Italiją. Stebina jų neužsidarymas. Iš pradžių jiems buvo juokinga, po to nebejuokinga, po to jau ir ašaros. Norėčiau palinkėti, kad lietuviai į tai žiūrėtų rimtai, rimtai izoliuotųsi ir būtų mažiau tų problemų“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Babrauskas.

Šeštadienį Stepono žmonos mama atvyko į sodybą ir pripildė šaldytuvą bei užkūrė ugnį, o sekmadienį Babrauskas jau buvo namuose ir per beveik savaitę laiko nematė nė vieno žmogaus.

„Iš Italijos išvažiavome kartu su Deividu Sabeckiu penktadienio naktį. Ačiū jam, kad turėjo mašiną ir buvo gana geras vairuotojas. Jis vairavo pirmąjį tūkstantį kilometrų. Mes išvažiavome penktadienį vakare ir šeštadienį ryte atsidūrėme Brno, kur likome miegoti. Jis buvo geras vairuotojas, o aš geras šturmanas, nes nė karto neužmigau.

Žmonės siuntė naujienas, kad užsidaro Austrija, Čekija, tai aš tuo momentu kalbėjausi su Austrijos ambasadore ir ji patikslino, kokių reikės popierių kertant sieną. Daug kitų lietuvių, kurie išvažiavo, jų nė nestabdė. Tai ir mes taip surizikavome. Jeigu būtų į Austriją neįleidę, būtume grįžę atgal. Austrijoje patikrino temperatūrą, labai didelių eilių nebuvo. Patikrino, ar turime degalų ir sakė, jog Austrijoje niekur nesustotume. Taip ir pravažiavome.

Važiuojant į Čekiją padavė lapuką, kaip tvarkytis su koronavirusu, kaip atpažinti simptomus. O iš Čekijos į Lenkiją įvažiavome be jokios patikros ir likome nakvoti, nes jau šalo, buvo truputį sniego. Buvo keista, kad viešbučiuose gyvenome dviese, daugiau gyventojų nebuvo. Valgai pusryčius ir tik dviese. Pravažiavome apie 3 tūkst. kilometrų be jokių problemų ir Deividas Sabeckis mane tiesiai atvežė į sodybą, o pats karantinui išvyko į Kauną. Esame atsakingi. Norėčiau, kad būtų daug tokių grįžtančių kaip mes, kurie sąžiningai prabūtų tas 14 dienų. Nuo to visiems bus tik geriau“, – sakė Babrauskas.

Užsidaręs miške esančioje sodyboje, Babrauskas neliūdi ir kasdien turi daug veiklos.

„Mėgstu gamtą. Turėjau čia darbų – tris dienas valiau mišką, po to nešiojau šakas. Visą dieną esi lauke ir taip laikas greičiau praeina. Vakare turiu pramogą – mišku vaikštau apie 3 kilometrus, patikrinu medžioklių vietas, kur žmonės važiuoja medžioti, nes aš medžiotojų būreliui nepriklausau. Žiūriu, ką turi bokšteliuose, kuo šeria žvėris. Nueinu prie tvenkinio pasižiūrėti.

Penkias dienas nemačiau žmonių, bet visus mačiau per telefoną. Liūdesio nėra, laikas greitai bėga – atsikeli ir gali vaikščioti visą dieną. Skaičiuoju žvėris, jau žinau, kur ir kokią valandą ateina stirnos, ateina ir šalia sodybos. Galiu pasižiūrėti jų maršrutus. Randu veiklos, nepražūsiu.

Artimiausias kaimynas už kilometro, bet mus skiria miškas. Galėčiau nueiti, bet nenoriu gąsdinti kitų žmonių, todėl gyvenu vienas kaip Robinzonas. Paauginsiu barzdą, pažiūrėsiu, kaip atrodys po 14 dienų.

Aišku, norėtųsi grįžti į Vilnių ir pagyventi civilizuotą gyvenimą, bet jeigu ir toliau bus karantinas, tai manau, kad čia atvažiuosime su visa šeima ir gyvensime visi kartu“, – pasakojo Babrauskas.

Krepšininkas ir toliau iš Italijos klubo gauna atlyginimą, tačiau pernelyg neliūdi, kad negaus algos už vieną mėnesį.

„Jie čempionatą sustabdė iki balandžio 3-osios dienos, tai iki tos dienos sumokės. Liks vienas atlyginimas, tai nelabai dėl jo plėšysiuosi. Reikia suprasti abi puses, mes esame istorijos dalis. Manau, kad ir Lietuvos klubai susitars su krepšininkais, jie neliks ant ledo. Esame istorijos dalis ir reikia suprasti abi puses, būti normaliems, o ne laikytis savų algų. Daug žmonių kenčia ir daug negauna, bet reikia likti supratingiems.

LKL nutraukė čempionatą dėl visų sveikatos ir tai yra sveikintinas dalykas. Nereikia tampytis. Manau, kad ir Italija, ir Ispanija nutrauks savo čempionatus. LKL iškart sustabdė ir visiems aišku. O ką tie krepšininkai, dabar jokios sporto salės nedirba, tai jie po mėnesio namuose prisisportavę šoks žaisti? Tada pasipils traumos ir vėl bus kaltinimai. Aišku, dėl uždarbio kenčia daug žmonių, aš irgi turiu tokių verslų, kurie kenčia. Reikia būti supratingiems. Ne tokios jau mažos algos, kad neužteks jiems pinigų.

Man buvo keista, kaip Lietuvos krepšininkai norėjo žaisti už uždarų durų. Tegul pagalvoja apie savo ir savo šeimų sveikatą. Atrodo dzin tol, kol nepaliečia tavo šeimos. O kažką palies, tai bus visai kita situacija. Jauni krepšininkai galės dar užsidirbti pinigų. Manau, kad klubai bus geranoriški ir ras bendrą sprendimą. Visi bus protingi ir išsispręs.

Man nepatinka tas požiūris, nes aš tokį mačiau Italijoje. Į ką jis po to pavirto? Į ašaras, paniką, sėdėjimą namuose. Susitars dėl vieno mėnesio atlyginimo, tikrai nenumirs. Jeigu reikia kažkam, paskolinsiu, už procentus užsidirbsiu“, – juokdamasis sakė Babrauskas.