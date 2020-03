Jockas Landale'as: apie rodytą netinkamą požiūrį ir priežastį, kodėl pirmasis išvyko į namus

Anonimas

is pat pradziu leido suprast kad zalgiris jam tebus laikina stotele, is to kaip kalba dabar irgi panasu kad kitais metais cia negris. idomu kuo jis save isivaizduoja, siaip skaiciai tikrai neblogi el kaip naujokui, bet toli grazu neatspindi bendro komandos vaizdo jam bunant aiksteje