Lietuvos talentų Top 10: perspektyviausi 17-mečiai

Bricks

kad is viso - as nesuprantu ka Basketnews bando parasyti. Geriausius ar perspektyviausius.Geriausi is esmes paprasta - statistika tai jau parodo. o va su perspektyviais jau visai ka kita - bet is esmes mes patys turime suprasti, kad maziau kaip 2 metrai ugio is esmed turejome tik viena talenta - Marciulioni. ju ir pusiau talenta - Jasikeviciu. visi kiti buvo europos lygos talentai. tai turime vertinti realiai - pas mus talentingas gynejas buna vienas per 20 metu. tai zymiai daugiau vardinti visus, kurie virs 200 metru - tokiu talentingu pas mus gerokai daugiau.