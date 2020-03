Iš Haslemo lūpų – riebios pamokos jaunimui: „Laikykite savo subines namie“

Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr. AP – Scanpix Majamio „Heat“ veteranas Udonis Haslemas „The Players Tribune“ platformoje išsakė savo mintis apie aktualiausią šių dienų pasaulio problemą – koronavirusą. JAV nemažai šurmulio sukėlė Amerikos studentų nusistatymas, kad nepaisant siaučiančio koronaviruso, jie vis tiek yra pasirengę šėlti pavasario atostogų metu. Tinklalapis „BasketNews.lt“ pateikia Haslemo žinutę, kurioje jis pasidalijo savo vaikyste ir taip labiausiai kreipėsi į jaunąją auditoriją. Ar matėte vaizdo įrašą, kuriame kvaili studentai kalba apie pavasario atostogas Pietų Floridoje? Jie sako, kad jeigu gausiu koroną, vadinasi gausiu koroną ir kitas nesąmones. Žmogau, pasakysiu vieną dalyką, kurį tikrai žinau. Tie vaikai nebuvo alkani nė vieną dieną per visą savo gyvenimą. Jiems nereikėjo jaudintis apie nieką rimčiau nei kvizą apie pop muziką. Bet vis tiek jie atvyksta čia, į mūsų valstiją, viduryje pandemijos, vaidindami, kad niekas nevyksta?? Įprastai nesu vyrukas, kuris daro tokius dalykus... Nerašau daug straipsnių. Bet jeigu kažkas dulkina mano miestą, aš ketinu apie tai kalbėti. Taigi, ketinu skirti minutę ir pasakyti tai, ką turiu. Juokinga – šie vaikai atskrenda į Pietų paplūdimį pašėlti porai dienų ir galvoja, kad tai – Majamis. Bet jie niekada nematė tikrojo Majamio. Jie niekada nebuvo Liberty City rajone. Jie niekada nematė tos miesto pusės, kuri gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo. Tos miesto pusės, kuri gyvena nuo valgio iki valgio. Ir leiskite man kai ką pasakyti: Liberty City rajoną turi kiekvienas miestas. Tai – įprasti žmonės su įprastomis problemomis. Nežinau, kaip turiu tai pasakyti, kad visi girdėtų, bet sakau tai iš visos širdies gilumos: žmonės užaugę tikrajame Majamyje, per šią krizę yra tokie patys pažeidžiami, kaip ir visi kiti. Pasakysiu dar vieną dalyką: mintis, kad šie žmonės yra alkani dėl koronaviruso? Jie jau buvo alkani. Ilgą laiką prieš tai. Jie jau jaudinosi iš kur jie gaus kitą valgį, kur miegos šiąnakt ar kaip jie gaus kitą dolerį. Tai turėjau nustumti nuo savo krūtinės, nes tai mane graužė iš vidaus, matant, kaip apie mūsų miestą kalba žmonės, kurie nieko apie jį nežino. Tai nėra jūsų sušiktas paplūdimys. Tai nėra jūsų pavasario atostogos. Šitas šūdas yra tikras gyvenimas ir dar daugiau. Šitas šūdas yra gyvenimas ir mirtis. Nuotr. USA Today Sports-Scanpix Bet kaip aš visa tai žinau, tiesa? Girdžiu jau tai jūsų komentaruose. Esu tiesiog eilinis turtingas krepšininkas. Kaip aš galiu turėti kažkokių sąsajų? Ką aš žinau? Žmogau, aš užaugau Liberty City. Niekada net nebuvau pietiniame paplūdimyje iki savo pirmųjų metų NBA. Gyvenome visiškai kitokį gyvenimą kitoje tilto pusėje. Matėme dalykų, kurių neturėtų matyti jokie vaikai. Priklausomybė nuo narkotikų visą laiką buvo šalia mūsų. Gyvenimas be namų buvo visada šalia mūsų. Mano mama, telaimina jos sielą Dievas, turėjo problemų su priklausomybe ir daugelį metų buvo benamė iki tol, kol neapsuko savo gyvenimo. Buvau tas vaikis, kuris gaudavo nemokamus pietus mokykloje, apie kuriuos skaitote savo „Twitter“ sienoje. Dauguma mūsų pradinėje mokykloje turėjo pietų korteles. Mes į mokyklą ėjome pavalgyti, ar suprantate, ką sakau?? Tie žuvų piršteliai buvo viskas. Ta pakuotė šokoladinio pieno buvo viskas. Jeigu praleisdavai mokyklą, jog paslampinėtum gatvėse, tą dieną veikiausiai būdavai alkanas. Nežinojau, kad gali būti kitaip. Man visa tai buvo norma. Turėjai tris dolerius, kad nusipirktum bulvyčių ir sumuštinį? Žmogau, aš į tave žiūrėjau taip, jog tu buvai keistuolis. Ar suprantate, ką sakau? Nesu gydytojas, kongresmenas ar kažkas panašaus, bet kaip žmogus užaugęs ten, kur užaugau, žinau vieną dalyką – jeigu mokyklos užsidarys ilgam laikui dėl šio korona dalyko, milijonai vaikų eis į namus su tuščiais šaldytuvais. Kuo blogesnė ši pandemija taps, tuo blogiau bus tiems vaikams. Nuoširdžiai pagalvokite apie tai. Ir paklauskite savęs šio klausimo: „Ar prieš tai buvote kada nors alkani?“ Turiu omenyje tikrai alkani, o ne „Brolau, turiu atsidaryti Grubhub (Wolt) dabar“ alkani. Nes yra kai kas, ką žinos tik tie, kurie kažkada tikrai gyveno sunkiai. Viskas pasikeičia, kai esi alkanas. Viskas, žmogau. Visas tavo požiūris pasikeičia. Papasakosiu tikrą istoriją. Kiekvieną kartą, kai pamatau razinų dubenį... Žmoooooogau. Klausyk. Iki pat šios dienos, jeigu pamatau razinas, aš iššaunu. Nejuokauju: jeigu pamatau dubenį razinų, galiu prarasti sveiką protą. Galiu apversti visą stalą. Negaliu į jas žiūrėti, brolau. Negaliu užuosti. Tai mane pykina. Visa tai todėl, nes augant mes turėjome per daug vakarų, kuomet vienintelis dalykas per vakarienę buvo tos mažos raudonos dėžutės su razinomis. Nieko daugiau, nemeluoju. Tai buvo pagrindinis sušiktas patiekalas. Žmogau, ar žinai apie kokį kvapą kalbu? Sėdėdavau ir galvodavau, jog viskas gerai, nes už maždaug 15 valandų būsiu mokykloje, kur gausiu žuvies pirštelių. Ir tokia realybė buvo daugeliui vaikų dar prieš koronavirusą ir visą ekonominę krizę, suprantate? Tai – tiesiog gyvenimas. Vaikai yra alkani, mums tai normalu, ar ne? Jeigu ši krizė nepažadins mūsų ir nepakeis mūsų kaip šalies, aš nežinau, kas tai padarys. Nuotr. AFP – Scanpix Taigi, kai įprastas žmogus Amerikoje galvoja apie šį virusą ir „socialinę atskirtį“, galbūt, jie įsivaizduoja daugumos mokyklų uždarymą bei tai, kad vaikai eina į gražius namus ir ilsisi ten porą mėnesių. Valgo užkandžius, žaidžia kompiuterinius žaidimus. Mama dirba iš namų, atlieka konferencinius skambučius. Džiaugiuosi, kad tai yra realybė daugeliui vaikų. Bet nemažai vaikų, esančių kitoje Amerikos pusėje, tai nėra realybė. Jiems namai gali ir nebūti saugiausia vieta. Galbūt ten yra vaikų, kurie neina namo iki tol, kol jiems laikas miegoti, suprantate apie ką aš? Galbūt yra priežastis, kodėl jie būna krepšinio aikštelėse iki pat nakties, kai yra užrakinami vartai. Namuose gali būti smurtas, žinote? Jeigu situacija taps nekontroliuojama ir turėsime visus vyti iš gatvių? Tie namai, kuriuose jie bus, gali tapti kalėjimu. Tiesa yra tokia, kad daugeliui vaikų mokykla yra vienintelė struktūra, kurią jie turi. Vienintelė vieta, kurioje jie gali gauti maisto. Vienintelė vieta, kurioje garantuotas saugumas. Ar suprantate, ką sakau? Būkite pasiruošę juos apsaugoti. Šis momentas, kuriame esame... jis nėra apie tave. Jis nėra apie tavo pavasario atostogas ar apie tai, kokį gyvenimo būdą nori turėti. Patikėk, brolau, aš irgi noriu ilsėtis. Aš taip pat noriu dirbti treniruoklių salėje. Noriu vėl būti ant parketo ir prižiūrėti jauniklius. Taigi, po velnių, taip – noriu savo senojo gyvenimo. Bet visa tai nėra apie mane. Tai nėra apie tave. Visa tai yra apie visus mus. Šis virusas paveiks visus, ypač labiausiai pažeidžiamus. Taigi, turi gražią ir stabilią aplinką? Laikyk savo subinę namuose. Turi stogą virš savo galvos? Laikyk savo subinę namuose. Turi būstą su „Netflix“ ir pilnu šaldytuvu maisto? Laikyk savo subinę namuose. Negaliu pasakyti, kas nutiks su koronavirusu. Nesu sveikatos ekspertas. Bet tikrai galiu pasakyti, kas nutiks tose gatvėse su tokiu ekonomikos sustingimu. Jeigu žmonės nevertins šios situacijos rimtai ir nesusivienys kaip tauta, tuomet milijonai vaikų kentės. Jie neprašė tokio gyvenimo. Jiems iškrito tokios kortos, kai tik išsirito iš gimdos. Mūsų, kaip tautos, atsakomybė yra saugoti šiuos vaikus. Neprivalai būti turtingas, kad atliktum savo dalį. Neprivalai ir būti šventas. Jeigu ne kitų žmonių pagalba, niekada nebūčiau išsikapstęs iš savo padėties. Niekada nebūčiau išpildęs savo svajonių. Ir klausykite, neprivalote būti Motina Terese, kad padėtumėte vaikui, suprantate? Neprivalote dirbti Raudonajame Kryžiuje, kad pagautumėte mane ten, kur neturėjau būti, duoti man penkis dolerius su mintimi, kad neščiau savo užpakalį į parduotuvę ir nusipirkčiau valgyti, nes neturėčiau čia būti. Turėjau žmonių, kurie rūpinosi manimi, nors ir nebuvau jų kraujo. Augdamas niekada neturėjau NBA marškinėlių, bet kartą mano bičiulis Buckwheatas nusiėmė juos ir atidavė man. Tiesiogine žodžio prasme nusiėmė ir davė manė. Už nieką. Žinote, kieno marškinėliai tai buvo? Alonzo Mourningo. Argi tai neįtikėtina? Įsivaizduokite, jog tuo metu būčiau sakęs Zo, kad už poros metų šis pinigų neturintis vaikis iš Liberty City kėsinsis į jo atkovotų kamuolių rekordą! Ir žinote Buckwheatą... Sakykime, kad jis neturėjo nuolatinio darbo. Bet jis visada pasirūpindavo, kad man būtų viskas gerai. Aplink save turėjau tokių žmonių. Viduryje problemų palaikydavome vienas kito užnugarį. Išgyvenome, nes visada būdavo kažkas, kas be jokių klausimų sutikdavo mane paimti ketvirtą valandą ryte. Visada būdavo kažkas, kas duodavo marškinėlius nuo savo kūno, sportbačius nuo kojų ar paskutinius penkis dolerius kišenėje. Ar galime sakyti, kad kaip šalis tikrai turime tokį patį solidarumo jausmą? Žiūriu į socialinę erdvę ir viduryje tragedijos matau, kad daug žmonių žiūri į save. Mano gyvenimo būdas. Mano atostogos. Jeigu nepradėsime kalbėti apie mus, daug žmonių nukentės. Ar žinote kiek vaikų dar prieš šią tragediją rašydavo man asmenines žinutes? „Ei, UD, gal turi man darbo? Žinau, kad tau priklauso keli „Subway“. Tiesiog bandau uždirbti pinigų savo šeimai.“ Kiekvieną dieną. Nesu gydytojas, politikas ar sveikatos ekspertas, bet žinau vieną dalyką: turime pasirūpinti tai vaikais. Turiu jums dvi idėjas. Jeigu išgalite, paaukokite tam tikrą sumą organizacijoms, kurios pasirūpins tų vaikų maistu, kuriems jo reikia labiausiai. Jeigu negalite? (Patikėkite manimi, suprantu, jei negalite). Jei negalite, galite padaryti kai ką labai paprasto. Jei turite stogą virš galvos, šiek tiek maisto šaldytuve ir jums nereikia į darbą, kad išmaitintumėte savo šeimą, tiesiog padarykite lengviausią dalyką pasaulyje, žmonės. Velniop jūsų pavasario atostogas. Tiesiog laikykite savo subines namuose.

