Krepšinio klasika: siautėjusio Macijausko 40-ies taškų šou Eurolygoje

Koronavirusui sustabdžius krepšinio sezonus visame pasaulyje, tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo prisiminti klasikines įvairių lygų rungtynes. Kas dieną pateiksime jums po vieną atrinktą susitikimą, kurį aprašysime ir pakviesime peržiūrėti laisvu laiku.

Rungtynių žaidėjas Arvydas Macijauskas Taškai 40 Naudingumas 41 Tritaškiai 100% 6/6 Baudų metimai 100% 14/14

Šeštoji dvikova – Arvydo Macijausko karjeros šou Eurolygoje: 40 taškų į Vilerbano ASVEL krepšį.

2003 metais po keturių sezonų tuometiniame Vilniaus „Lietuvos ryte“ ir iškovoto Europos čempionato aukso Švedijoje Arvydas Macijauskas nusprendė pradėti legionieriaus karjerą bei kita stotele pasirinko Ispaniją, Vitorijos „Tau Ceramica“ klubą.

Galingai naują gyvenimo puslapį atvertęs 23-ejų lietuvis Eurolygoje debiutavo Stambulo „Efes Pilsen“ ekipai pirmajame mače sumesdamas 22 taškus, o antrajame susitikime su Trevizo „Benetton Basket“ sukratė 32 taškus.

Visai netrukus, jau septintame ture su Vilerbano ASVEL, tautietis surengė pasirodymą, Eurolygos metraščiuose tada nugulusį kaip antrą, o šį sezoną, po Shane'o Larkino 49 taškų šou – kaip trečią rezultatyviausią pirmenybių istorijoje.

Puolime sprogęs snaiperis namų mače per 31 minutę surinko 40 taškų (4/7 dvit., 6/6 trit., 14/14 baud.) ir buvo per tašką nuo tuometinio 41 taško rekordo, kuris priklausė Alphonso Fordui, Carltonui Myersui ir Kasparui Kambalai.

Macijauskas į savo sąskaitą taip pat įrašė 3 rezultatyvius perdavimus, po 2 atkovotus ir perimtus kamuolius, 9 išprovokuotas pražangas bei užfiksavo 50 naudingumo balų.

Tai – geriausias Lietuvos krepšininko pasirodymas stipriausiame Senojo žemyno turnyre.

Bendrai lygos istorijoje 50-ies balų šou – šeštas rezultatas. 63-ejų balų rekordas nuo 2004 metų sausio priklauso Kauno „Žalgirio“ legendai Tanoka Beardui.

Įspūdingas asmeninis Macijausko vakarėlis Vitorijoje buvo vainikuotas pergale 92:76 prieš ASVEL, kurios gretose buvo registruotas Rolandas Alijevas, tačiau jis nuo suolo nepakilo.

Debiutiniame sezone visų gražumu spindėjęs Macijauskas per 20 rungtynių fiksavo 19,5 taško vidurkį – geriausią karjeroje. Už jį rezultatyviau rungtyniavo tik Horace'as Jenkinsas (per 12 mačų po 20,1 tšk.) ir Lynnas Greeras (per 14 susitikimų po 25,1 tšk.).

Lietuvio vedama Vitorijos ekipa reguliariajame sezone laimėjo 9 iš 14 susitikimų ir užėmė ketvirtąją vietą, o „Top 16“ etape su 4 pergalėmis per 6 turus liko antra, nusileisdama tik Maskvos CSKA, ir baigė žygį Europoje.

Pagal tuometinį Eurolygos formatą po „Top 16“ etapo vyko finalinis ketvertas, į kurį pateko tik antrojo etapo grupių nugalėtojos.

„BasketNews.lt“ siūlo prisiminti: